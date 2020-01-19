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Все про:Зеленский (4306) Иран (835) соболезнование (79) крушение (470) Гончарук_Алексей (543)

 Руководство государства выразило соболезнования родным погибших в Иране украинцев. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский и Офис Президента выразили искренние соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе в Иране.

Соответствующее сообщение размещено на странице Офиса Президента в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате сбивания самолета авиакомпании МАУ, уже на родине. Владимир Зеленский и Офис Президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших. Вечная память!" — сказано в сообщении.

Руководство государства выразило соболезнования родным погибших в Иране украинцев 01

Руководство государства выразило соболезнования родным погибших в Иране украинцев 02

Премьер-министр Алексей Гончарук выразил соболезнования на своей странице в Facebook.

"Вся страна сегодня с болью и грустью прощается с погибшими украинском в авиакатастрофе в Иране. Невосполнимая потеря. Вечная память ..." — написал он.

Руководство государства выразило соболезнования родным погибших в Иране украинцев 03

Смотрите на Цензор.НЕТ: Самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ приземлился в "Борисполе" (обновлено). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщалось ранее, самолет, доставивший на Родину останки погибших, приземлился в аэропорту "Борисполь" в 11:00. Из самолета вынесли 11 гробов, накрытых государственными флагами.

При этом на взлетном поле присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

Прощание с погибшими в авиакатастрофе украинцами продлится до 19:00. После этого из аэропорта "Борисполь" их тела заберут родные.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: Водители возле "Борисполя" нажали клаксоны в память о жертвах авиакатастрофы в Иране. ВИДЕО

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170674
 
 
 Топ комментарии
 
вы, зебилы, её бы уничтожили. по приколу... да клятые порохоботы вам не дают... и не дадут.
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головне - відмазати фашиську педерацію і її хуйла
все інше - напускне
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Когда рЮковдство превращается в похоронную контору, это действительно похороны... страны. Руководство государства выразило соболезнования родным погибших в Иране украинцев - Цензор.НЕТ 2469
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Когда рЮковдство превращается в похоронную контору, это действительно похороны... страны. Руководство государства выразило соболезнования родным погибших в Иране украинцев - Цензор.НЕТ 2469
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Вы Украину с 2014-го постоянно хороните, а она была, есть и будет.
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вы, зебилы, её бы уничтожили. по приколу... да клятые порохоботы вам не дают... и не дадут.
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лови 11.80 на рюмку стекломоя. Водохрещу отметишь
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Бухаешь с незаменимым петей, петин гамадрил (сокращено ******)?
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******** слово "зебилы" услаждает слух. Рошенку посмокчи
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Твой шоколадный спонсор с куском автобуса по заграницам бегал, слезу вышибал.
Как нормально заходило, претензий не было?
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Он, - для страны старался. А твой осел, только для своего пиара. В этом и разница
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Ой затычка спасибочки, ну и тебе на рошенку подкину, сосни леденец.
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А как вам такое ? https://www.rbc.ua/rus/news/aviakatastrofa-samoleta-mau-iran-samostoyatelno-1579432926.html
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головне - відмазати фашиську ********* і її *****
все інше - напускне
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есле зеленский впустит эту иуду в страну то это будетудет открытая неприязнь ков всем украинц
ам которые отдавали жизнь за Украину.
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Без клоунады обойтись конечно-же нельзя ...
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Велике горе, особливо для рідних. Царство їм небесне. Але я не розумію, що вони там робитимуть до 19:00 ?
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Для вас порохоботов нормально быть не может. Приехал - че приперся, не приехал - да он *ер на все положил.
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Особенно Баканов, так из Куршавеля и не соизволил приехать пока отпуск не закончился. Кстати, а почему он в черных очках? Никак не может из образа Джеймса Бонда выйти?
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Особисто мені жаль за кожним українцем, який загинув, вічна їм пам'ять. Це аксіома.
Проте присутність перших осіб держави саме на цій прощальній церемонії виглядає м'ягко кажучи дивною. Бо на церемонії прощання із загиблими в українсько-російській війні таких осіб ніколи не видно. Та навіть на церемонії прощання де є масові невинні жертви також немає їх присутності.
Мабуть вищі чини мають не показувати вибірковий підхід до вшанування пам'яті або виробити якийсь уніфікований протокол у таких випадках.
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Похоронами должны заниматся служители церкви. Руководство страны и офис президента должны заниматся другим. Протест, санкции, збрать черные ящики вконце концов !
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Патамушта рукой водство чує свою вину що не заборонили рейси в Оманію.
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кто им эти ящики отдаст? пока все кто хочет не поковыряется, не отдадут.
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Так це і є служителі офісної церкви Руководство государства выразило соболезнования родным погибших в Иране украинцев - Цензор.НЕТ 5067
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Коллеги, стесняюсь спросить, а какой рост у президента Зеленского? Судя по фотографии ему лет 12.....
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И хорошо играет ! Понятное дело яиц нет . Были бы - играть мешали бы .
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