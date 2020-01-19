 Руководство государства выразило соболезнования родным погибших в Иране украинцев. ФОТО

Соответствующее сообщение размещено на странице Офиса Президента в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате сбивания самолета авиакомпании МАУ, уже на родине. Владимир Зеленский и Офис Президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших. Вечная память!" — сказано в сообщении.

Премьер-министр Алексей Гончарук выразил соболезнования на своей странице в Facebook.

"Вся страна сегодня с болью и грустью прощается с погибшими украинском в авиакатастрофе в Иране. Невосполнимая потеря. Вечная память ..." — написал он.

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Как сообщалось ранее, самолет, доставивший на Родину останки погибших, приземлился в аэропорту "Борисполь" в 11:00. Из самолета вынесли 11 гробов, накрытых государственными флагами.

При этом на взлетном поле присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

Прощание с погибшими в авиакатастрофе украинцами продлится до 19:00. После этого из аэропорта "Борисполь" их тела заберут родные.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.