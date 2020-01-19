EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  2656  82
Все про:Крещение (105) вода (333) ПЦУ (534)

 Омовение на Крещение не смывает грехи, - в ПЦУ призвали не путать суть праздника с модой

Купание в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не освобождает от грехов.

Об этом сообщает Православная церковь Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних лет 19 января во время или после Великого освящения все чаще наблюдаем такую ​​картину: в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью "смыть грехи" в освященной воде. Возлюбленные братья и сестры, омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Ни одного церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более - с предрассудками или суеверием.

Читайте также: 3000 спасателей и 590 единиц техники заступят на дежурство на Крещение, - ГСЧС

"В большой праздник Богоявления мы благодарим Бога, славим Его, понимая, что самая главная для нас святыня - это Господь, который побуждает каждого человека к внутренним изменениям в сторону добра. Освященная вода - не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает. Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства Исповеди и Причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех - это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души, и чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала обнаружить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией", - отметили в ПЦУ.

Кроме того, на Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости".

Нет также необходимости запасаться водой в больших бидонах или канистрах. Ведь тот, кто принесет на освящение даже самую большую банку, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит "большей святости".

19 января христиане отмечают один из самых больших религиозных праздников - Крещение Господне (Крещение).

Омовение на Крещение не смывает грехи, - в ПЦУ призвали не путать суть праздника с модой 01
Омовение на Крещение не смывает грехи, - в ПЦУ призвали не путать суть праздника с модой 02
Омовение на Крещение не смывает грехи, - в ПЦУ призвали не путать суть праздника с модой 03

Источник: https://censor.net.ua/n3170673
 
   
 Топ комментарии
 
Таки да, но что поделать, традиции. Отморозить яйца, и напиться...
 показать весь комментарий
 
Попы очень не любят эти строки писания:
Тим2:5

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,- человек Христос Иисус,
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Таки да, но что поделать, традиции. Отморозить яйца, и напиться...
 показать весь комментарий
 
 
Ніколи українці в ополонки не лізли купатись на Богоявлення, це поганський звичай нехристів, які не розуміють суті християнства!
 показать весь комментарий
 
 
Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства Исповеди и Причастия.

Правильно. Ишь, хитрожопые. Нырнул на халяву - и нет грехов. Не выйдет. Только к попу и через кассу.
 показать весь комментарий
 
 
Срач, это у баранов, которые попов кормят.
 показать весь комментарий
 
Посмотрел специально, что то и у них прохладно, + 15 + 20. Меняется климат.
 показать весь комментарий
 
 
Ты хоть порох нюхал, кацап? Воевать ему приятно.... . Беги стучать админу, вояка.
 показать весь комментарий
 
Ну звісно, краще бухати і валятися в ліжку. ПЦУ, стрижіть бабло з вірян і не відволікайтесь.
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже так мыслю, грешит-грешит кто-то, а потом думает - вот сейчас выполоскаю телеса в холодной воде и порядок, грехи, или часть грехов списаны... ничего подобного
 показать весь комментарий
 
 
Чуть не так...
Религия обязует придти в церковь и излить душу батюшке...
Вера обязует покаяться, и потом ты можешь и смыть свои грехи...

Что в обоих случаях туфта, так это то, что человек не покаится...
 показать весь комментарий
 
 
Если человек , что то Делал Плохое , то Омовение , как Исповедь , - Очищение Души. После этого Человек очищаясь Душой , - Плохого не делает. А Так провел Купель а затем кого то Грохнул , То ПЦУ права.
 показать весь комментарий
 
 
Зете 1000 гривень попу - змиває гріхи а 100 000.. Пожитева індульгенція
 показать весь комментарий
 
 
Вот оно!
Религия говорит, что не смывает, а Вера - что такое может быть!
 показать весь комментарий
 
 
любим мы всяческие ритуалы, суеверия; верим в духов, ведьм, дурной глаз и тд. и тп.
языческую сущность не искоренить даже за 1000 лет.
идея что можно очистится от грехов окунувшись в воду из серии прыжков через костер на купала
 показать весь комментарий
 
 
Закаливание верная тама, но должно проводиться регулярно, а не раз в год.
 показать весь комментарий
 
 
да ради бога. вопрс в том - при чем здесь христианская вера? хотя кто как хочет так и верит наверно, главное что-бы польза была
 показать весь комментарий
 
 
Дела веры это между Богом и человеком а церковь это лишний посредник ... Омовение на Крещение не смывает грехи, - в ПЦУ призвали не путать суть праздника с модой - Цензор.НЕТ 9655
 показать весь комментарий
 
 
Попы очень не любят эти строки писания:
Тим2:5

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,- человек Христос Иисус,
 показать весь комментарий
 
 
Не погоджуюсь! Посередник для бидла мусить бути. Наприклад - 73% + телевізор = ЗЄпіаніст
 показать весь комментарий
 
А ,ежели на жопе написать чернилами "грех" , а потом с мылом.....Так шо? Не смоется?
 показать весь комментарий
 
не знаю, но лучше спросить у того, кто смотрит за хатой)))
 показать весь комментарий
 
ну вот...
ПЦУ прямо говорит - Кто прыгает зимой в холодную воду, тот дурень... Обмивання на Водохреще не змиває гріхи, - в ПЦУ закликали не плутати суть свята з модою - Цензор.НЕТ 3530
Зимой нужно принимать теплые ванны дома.., а после этой ванны накатить в тепле 50 грамм за Господа нашего....
 показать весь комментарий
 
 
Про накатить тоже ничего в религии не сказано )) Это у нас крайности.
 показать весь комментарий
 
 
привет...
Христос воду в вино превращал, а не в молоко...
 показать весь комментарий
 
 
в то время водку вином называли...
и какая разница 50 грамм горилки, или рог вина?...
 показать весь комментарий
 
От хорошего дорогого вина и от рога не шибко захмелеешь. А от дешеки и со стакана по шарам вставит.
 показать весь комментарий
 
тоже и про горилку можно сказать...
от хорошей горилки с закуской и через 200 грамм сможешь ясно в шахматы играть.., а от дешевого вина с виноматериалов можно и с стакана съехать...
 показать весь комментарий
 
При чем тут бог, когда какой то еврей потлатый решил покупаться в реке, разве что господь решил опять проявить свое понимание ничтожности человека и дал повод в умах дураков думать что из-за этого это его сын
 показать весь комментарий
 
Христа послало Небо евреям что бы Он их отвел от иудаизма, потому что Зло начало распространятся по Земле большими темпами.
 показать весь комментарий
 
Бог,если ты в него веришь должен быть в душе. И все эти массовые сборища...Скажем мягко вызывают стадные инстинкты. Что не есть духовностью. Я к примеру в Германии не видел никогда в католических храмах толпы. Максимум 5-10 человек. И это в воскресенье. Зато вокруг тишина и порядок. Есть возможность уйти от обыденности в духовное. Не боясь ,что слишком ръяный фанатик пихнет тебя в бок. Причем служба там идет в полном объеме и по всем правилам. Независимо от присутствия кого либо. И что мне особо понравилось,так это пение священника под орган. Если сравнивать наших попов ,то у нас непонятное бормотание с завыванием. Без всякого понятия о красоте пения. А там именно профессионализм.Классического типа. Я бы даже сравнил с рок-оперой )) Классно и духовно. К тому же мне нравится их молитва перед едой. И день благодарения. Куда это делось у нас ? Мы сами себя благодарим ?
 показать весь комментарий
 
 
А есть ли Бог? Или таки во всём виноват Биг Бэнг?
 показать весь комментарий
 
Некоторые деятели смывали свои грехи в Аравийском море ! 😜
 показать весь комментарий
 
Калиостро: ...ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе. А насчёт многого другого...,- Если бы нас судили за вред, который мы наносим сами себе, то лишь не многие из нас избежали бы виселицы. (с)
 показать весь комментарий
 
ага...

и потом пускай голенький обсохнет на морозце...
тогда сработает на 100%..
 показать весь комментарий
 
 
Без тренировки можно запросто почки застудить. Причем думать по ошибке не на них ,а на радикулит.
 показать весь комментарий
 
 
Да все можно застудить! Заставь дурака Богу молиться...
 показать весь комментарий
 
 
Почки первыми отреагируют. - Боятся холода.
 показать весь комментарий
 
 
Да там, что с тренировкой, что без, набор болячнк обеспечен: простатит, цистит, инсульт, инфаркт.
 показать весь комментарий
 
 
А это уже у кого как )) Главное это делать не на показ и контролировать ситуацию.- Бодрит ))
 показать весь комментарий
 
А від регулярного моржування гіпертрофуються надниркові залози, що, з часом, вилазить боком.
 показать весь комментарий
 
Конечно нет, надо прийти в бизнес-центр, дать денег и грехи отпустятся
 показать весь комментарий
 
Гріхи "змиває" копійчина на церкву 👍😁 . А в ополонку скочити і ведмідь може .
Може святійший перестане грати вар'ята і перейде нарешті на наш рідний григоріанський календар . Не будуть люди впиватися в січні в піст , то й гріхів буде менше . Та й кого ми дуримо ? Самі себе ?
 показать весь комментарий
 
 
Если человек силен духом, то он и силен телом, окунуться в воду зимой. А маловеры, нытики и еретики найдут сотни отмазок от окунания.
 показать весь комментарий
 
кто Тебе сказал что Дух силен окунанием? карась более духовный Тебья..отмажся теперь от карася... Обмивання на Водохреще не змиває гріхи, - в ПЦУ закликали не плутати суть свята з модою - Цензор.НЕТ 1165
 показать весь комментарий
 
Преодоление себя и своих слабостей. Можно и не окунаться,, если хил и болен, а свершить любое доброе дело(богоугодное)
 показать весь комментарий
 
окунание в прорубь - придумал лукавый и превратил сие действие в фантик ,суть которого заменить Крещение Духовное...и нигде Ты в писании(Библии) не найдешь ,что окунание надлеждит делать человекам для очищения его грехов .ибо никакая вода не смоет грех ,суть которого есть духовная,но не телесная грязь...с окунание Тебья.
 показать весь комментарий
 
 
Вы не поняли. Грехи конечно не смываются водой(только кровью). Тут важен сам факт преодоления холода телесного. Значит человек стремится и к борьбе с грехом. А из ничего и будет ничего.
 показать весь комментарий
 
Если человек больной- то это на долго, а если дурак- то навсегда!!!
 показать весь комментарий
 
 
і яким ти духом сільон, кишечними газіками, окунатель куев во ?
 показать весь комментарий
 
чого люди так вірять попам ? це ж слуги диявола. все роблять проти св.письма.вони хоть розуміють значення слова освящение?
 показать весь комментарий
 
давай нам тут напиши як ти служиш по св.письму і кому
 показать весь комментарий
 
жирним виділяти не буду, дубль два : давай нам тут напиши як ти служиш по св.письму і кому
 показать весь комментарий
 
)))) от спасибо святым Отцам
А то дурни побежали сегодня в реку нырять и воду святить
 показать весь комментарий
 
Сами святые отцы в прорубь, однако, не полезли. Чай - не лохи...
 показать весь комментарий
 
 
Ну, так написали же : не приводит к отпущению грехов!
А у нас любят грешить, в надежде, что все грехи отпускаются.
И чем бессовестнее человек, тем безудержнее он в это верит
 показать весь комментарий
 
Ничто не может простить грех, кроме если сам грешник не исправит самолично свое прегрешение. Если ,например , украл, должен вернуть украденное жертве.
 показать весь комментарий
 
 
ПЦУ и ЦН,говорьят.
Не лезьте в воду!
Седите на пропуканом диване и плюйтесь ядом на форуме ЦН!
А темы мы подкием.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх