 Омовение на Крещение не смывает грехи, - в ПЦУ призвали не путать суть праздника с модой

Об этом сообщает Православная церковь Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В течение последних лет 19 января во время или после Великого освящения все чаще наблюдаем такую картину: в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью "смыть грехи" в освященной воде. Возлюбленные братья и сестры, омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Ни одного церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более - с предрассудками или суеверием.
"В большой праздник Богоявления мы благодарим Бога, славим Его, понимая, что самая главная для нас святыня - это Господь, который побуждает каждого человека к внутренним изменениям в сторону добра. Освященная вода - не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает. Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства Исповеди и Причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех - это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души, и чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала обнаружить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией", - отметили в ПЦУ.
Кроме того, на Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости".
Нет также необходимости запасаться водой в больших бидонах или канистрах. Ведь тот, кто принесет на освящение даже самую большую банку, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит "большей святости".
19 января христиане отмечают один из самых больших религиозных праздников - Крещение Господне (Крещение).
Правильно. Ишь, хитрожопые. Нырнул на халяву - и нет грехов. Не выйдет. Только к попу и через кассу.
Религия обязует придти в церковь и излить душу батюшке...
Вера обязует покаяться, и потом ты можешь и смыть свои грехи...
Что в обоих случаях туфта, так это то, что человек не покаится...
Религия говорит, что не смывает, а Вера - что такое может быть!
языческую сущность не искоренить даже за 1000 лет.
идея что можно очистится от грехов окунувшись в воду из серии прыжков через костер на купала
Тим2:5
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,- человек Христос Иисус,
ПЦУ прямо говорит - Кто прыгает зимой в холодную воду, тот дурень...
Зимой нужно принимать теплые ванны дома.., а после этой ванны накатить в тепле 50 грамм за Господа нашего....
Христос воду в вино превращал, а не в молоко...
и какая разница 50 грамм горилки, или рог вина?...
от хорошей горилки с закуской и через 200 грамм сможешь ясно в шахматы играть.., а от дешевого вина с виноматериалов можно и с стакана съехать...
и потом пускай голенький обсохнет на морозце...
тогда сработает на 100%..
Може святійший перестане грати вар'ята і перейде нарешті на наш рідний григоріанський календар . Не будуть люди впиватися в січні в піст , то й гріхів буде менше . Та й кого ми дуримо ? Самі себе ?
Литвин стібеться ))
А то дурни побежали сегодня в реку нырять и воду святить
А у нас любят грешить, в надежде, что все грехи отпускаются.
И чем бессовестнее человек, тем безудержнее он в это верит
Не лезьте в воду!
Седите на пропуканом диване и плюйтесь ядом на форуме ЦН!
А темы мы подкием.