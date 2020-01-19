 "Укроборонпром" хочет до конца года вдвое сократить задолженность по зарплате, - Найем

Об этом в эфире "Радіо Свобода" заявил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом он ответил на вопрос о планах по своей деятельности. По словам Найема, задачу по выплате долгов по зарплате поставил генеральный директор концерна Абромавичус.
"Я не хочу говорить громких слов. Давайте посмотрим по концу года. Но сейчас цель, которая стоит, которую ставит перед нами гендиректор, во-первых, это социальные условия для наших работников, то есть, чтобы люди получали зарплату. Чтобы вы понимали, когда мы пришли, было 43 компании, которые имели задолженность по зарплате, сейчас их 36", - сказал Найем.
Читайте на Цензор.НЕТ: Коломойский имеет огромное влияние на государство, это проблема Зеленского, - Найем
Таким образом, добавил он, количество компаний "Укроборонпрома", имеющих долги перед сотрудниками, несколько сократилось.
"Я надеюсь, что к концу года мы сможем вдвое уменьшить эту задолженность", - отметил чиновник, хотя не стал уточнять, до какой конкретно цифры ожидается сокращение количества компаний-должников.
Также на Цензор.НЕТ: От некоторых заводов "Укроборонпрома" придется отказаться, - Найем
Только вот, куда пропала Джима?
Было 61...
Последняя 59 была немка...
Неужели сошла с дистанции?
Аж 43 компании получилось )
Интересно, а свинарчукам тоже должны?
Речь идёт о подрядчиках (если их можно так назвать)
Я же эти предприятия, назвал условно - подрядчиками...
плюс здорогшання гривні ..
Большая часть пенсионеров так живет...
Поддерживаю..
@writetodarkk
Малюська *******, Пристайка дол****, Милованов дебил, Гончарук ***** и дол**** в одном ведре, правительство зграя недоумков и клинических идиотов, кроме Авакова, этот тупо мразь.
Фракция СН практически вся, всё вышеперечисленное.
Но мы молчим. И смотрим самое дорогое в мире фрик-шоу.
Заплатили за билеты и радуемся.
Как то раз, на фронте, один американец сказал:
У вас всё так плохо, потому что вы сами не хотите ничего менять.
В каждом третьем из вас живет маленький янукович. Вам нравится петлять, решать, не платить налоги.
Америка это сброд со всего мира, но они один раз решили: мы тут собрались, потому что нам не нравились законы на родине, давайте придумаем свои законы и правила, но *****, соблюдать их будут все!
А нам всё нравится как есть, а когда уже невмоготу, соберу шмотки и в Польшу.
така переважно і була затримка в Уряід постмайанних дегенератів Гройсмана-Порошенко...
хоча,наприклад, на шахтах Червонограду і більша була
- Это что такое?!
- А что ты думаешь, что все мои украшения, шубы - это на твою зарплату?
- Я спрашиваю: Что это такое?!
- А квартира, машина - на твою зарплату?
- Это что такое?
- А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность?
- Я последний раз спрашиваю: почему кормилец босиком стоит!?
Ан Мура
Зе-дебіл,а Порошенко Економічний геній.
отдали предпринимателям
они приклеели этикетку и на продаж
вся прибыль там
Ты только работать начал и уже задолженность?!)))
https://antikor.com.ua/articles/163412-vsplyla_interesnaja_informatsija_ob_ottse_najema"
"Я надеюсь, что к концу года мы сможем вдвое уменьшить эту задолженность"
Другими словами "От некоторых заводов "Укроборонпрома" придется отказаться" - Найем
Бу-га-га! ЗебилЫ, не создать рабочие места а уменьшить их количество! задолженность по ЗП уменьшить продажей предприятий за цену, не покрывающую даже зарплату!!!!
Бугага!
https://www.youtube.com/watch?v=n-OS2Iqywnk&feature=emb_logo
300 тыщ - а судьи, враги Украины, меньше? А какая пенсия нынче у литвина(зять которого еще до продажи земли владеет одним из самых больших ее количеством)? А кучма тоже бедно живет?
В общем, не с тех начинать надо. Не с Найема, так точно.