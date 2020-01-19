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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (873) Минобороны (6234) разведка (2255)

 Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве. ФОТО

Военные разведки Украины и Венгрии договорились вместе выявлять угрозы мировой и региональной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Начальник ГУР генерал-полковник Василий Бурба и начальник Главного управления военной информации Венгрии генерал-лейтенант Янош Береш договорились, что сотрудничество ведомств будет организовано по нескольким направлениям и в разных форматах партнерства.

Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве 01

В частности, будут разрабатываться общие аналитические оценки новых угроз безопасности в регионе и механизмы коллективного противодействия им.

В ГУР подчеркнули, что сотрудничество между Украиной и Венгрией в сфере разведки будет способствовать привлечению Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.

Читайте также: Нацгвардия опровергла информацию о расширении ее разведфункций: "НГУ не может быть органом разведки"

Источник: https://censor.net.ua/n3170671
 
   
 Топ комментарии
 
С русскими уже договорились , ну и как результат ????Теперь будем ждать народные республики на Западе ?
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теперь совместно
будут работать против Украины
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смотря как сотрудничать, в последнее время при нынешней власти везде сотрудничество против интересов Укрины
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Лишь бы толк был....на фоне заявлений и действий политиков Венгрии... Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 8232
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а вот некоторые венгры считают, что в их разведке полным полно агентов рф. https://www.golos-ameriki.ru/a/hungary-russia-intelligance/4880065.html
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С русскими уже договорились , ну и как результат ????Теперь будем ждать народные республики на Западе ?
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смотря как сотрудничать, в последнее время при нынешней власти везде сотрудничество против интересов Укрины
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теперь совместно
будут работать против Украины
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Хм.... Зеленський за вказівкою Жіріновсково хоче подарувати венграм Закарпаття?
Саме про це в Омані з Сурковим домовився?
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Васи́ль Васи́льович Бурба (01.01.1978 р.)Під час Революції Гідності, перебуваючи на посаді начальника 2-го управління «К» ГУ СБУ, координував роботу з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС та судовою владою. За даними ЗМІ, працював із джерелами фінансування «Антимайдану».[1] За даними документів, оприлюднених Геннадієм Москалем, був одним з виконавців планів «Бумеранг» і «Хвиля», якими МВС і СБУ намагалися «зачистити» у лютому 2014 року Євромайдан
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Надо же кому то Сливать Информацию и При том Законно. А то Напрямую , как то небезопасно .
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более выше - наш, ибо их расставляют впереди флагов. правда... смотря на Зелю с Траппомпампом, можно предположить что и тут обосрались.
интересно - че такое есть у Венгрии по разведке? в каком цвете трусов спит Путин? Или какие яблоки..... "не кушает" его конь?
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Через мадяр будуть зливати інформацію путлерівцям?
А коли почнуть шукати мадярських військових злочинців, які були катами Закарпатської народної республіки та 7 тисяч українців у с.Корюківка Чернігівської обл.(найбільший злочин 2-ї світової)?
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Зелена цвіль цвіте пишним цвітом... ((( Військові розвідки України та Угорщини домовилися про співпрацю - Цензор.НЕТ 1660
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Слушайте , - Но это какой то Кошмар . Не против сотрудничества но не до такой же степени и в таком формате . Только что Читал москаля о ЗНР говорил Раньше , но как быстро сбывается.
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Шо домовились про контроль-кришивання тютюнової контрабанди?
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спільні аналітичні оцінки нових загроз безпеці в регіоні та розроблятимуть механізми колективної протидії

100% Військові розвідки України та Угорщини домовилися про співпрацю - Цензор.НЕТ 7947
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глупее материала не встречал
разведка делается в полной тишине
все остальное создание видимой деятельности
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42 года, генерал- полковник. Что дальше????? только самоубыйство - генералом армии з быть неможет и маршалом тоже. Все вершина.... Вот чего стоят звания в Украине.
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А спілкуватись один з одним будуть мадяярською чи "парусскі"?!
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так мадяри на кацапів працюють на західному фронті, про що ви тварюки там домовились? як зливать Україну із заходу на схід?!!!!
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"вместе выявлять мировые угрозы" полный писец.
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Це про боротьбу з українцями в Україні Військові розвідки України та Угорщини домовилися про співпрацю - Цензор.НЕТ 9973
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будут венгерские паспорта в Украине вычислять?
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Подальше от таких друзей надо держаться. Військові розвідки України та Угорщини домовилися про співпрацю - Цензор.НЕТ 1508
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масква це все і організувала, телепень...
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это пипец...
зе-гавно набитрает обороты...
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З башкирами буде плідна співпраця на знищення України...
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Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве .... На разведку Кремля?
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