 Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
Начальник ГУР генерал-полковник Василий Бурба и начальник Главного управления военной информации Венгрии генерал-лейтенант Янош Береш договорились, что сотрудничество ведомств будет организовано по нескольким направлениям и в разных форматах партнерства.
В частности, будут разрабатываться общие аналитические оценки новых угроз безопасности в регионе и механизмы коллективного противодействия им.
В ГУР подчеркнули, что сотрудничество между Украиной и Венгрией в сфере разведки будет способствовать привлечению Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.
будут работать против Украины
Саме про це в Омані з Сурковим домовився?
интересно - че такое есть у Венгрии по разведке? в каком цвете трусов спит Путин? Или какие яблоки..... "не кушает" его конь?
А коли почнуть шукати мадярських військових злочинців, які були катами Закарпатської народної республіки та 7 тисяч українців у с.Корюківка Чернігівської обл.(найбільший злочин 2-ї світової)?
100%
разведка делается в полной тишине
все остальное создание видимой деятельности
зе-гавно набитрает обороты...