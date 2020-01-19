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 С ночи и до полудня в зоне ООС 2 обстрела, потерь нет, - Минобороны

Оккупанты обстреливали защитников Украины возле Орехового и Новоалександровки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

"В частности, с 10.45 противник начал минометный обстрел наших защитников н.п. Орехово, применяя от поселка Голубовское 120-й калибр. С 11.20 оккупанты нарушили режим тишины в районе Новоалександровки. От н.п. Калиновое враг применил стрелковое вооружение", – сказано в сообщении.

Боевых потерь, по предварительной информации, нет.

"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны", – подытожили в пресс-службе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170670
 
 
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Ну, что добился зелёный недоразвитый, сдавая интересы Украины. Встреча в Париже, самый главный был вопрос Прекращение огня и как ????Почему этот зелёный недоразвитый молчит на эту тему ??????
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вчера так же потерь нет а наутро ...
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по предварительной информации...

(пусть так и будет! без потерь...)
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"16 января БПЛА СММ среднего радиуса действия вновь зафиксировал минимум 650 противотанковых мин (по оценке, принадлежали вооруженным формированием) в полях к югу от железнодорожных путей, а также на восток и запад от автодороги Т1316 в пределах участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска)", - говорится в отчете.

"17 января на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели видели 6 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") между новой секцией моста у Станицы Луганской и блокпостом вооруженных формирований южнее моста", - сообщили в СММ ОБСЕ
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ОБСЕ подтвердила, что 72-ая бригада Вооруженных сил Украины заняла, как минимум, одну новую позицию в серой зоне у Орехово близ трассы Бахмутка. На сайте ОБСЕ сказано, что данная позиция не была зафиксирована ранее....
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