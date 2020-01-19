 С ночи и до полудня в зоне ООС 2 обстрела, потерь нет, - Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.
"В частности, с 10.45 противник начал минометный обстрел наших защитников н.п. Орехово, применяя от поселка Голубовское 120-й калибр. С 11.20 оккупанты нарушили режим тишины в районе Новоалександровки. От н.п. Калиновое враг применил стрелковое вооружение", – сказано в сообщении.
Боевых потерь, по предварительной информации, нет.
"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны", – подытожили в пресс-службе.
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(пусть так и будет! без потерь...)
"17 января на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели видели 6 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") между новой секцией моста у Станицы Луганской и блокпостом вооруженных формирований южнее моста", - сообщили в СММ ОБСЕ