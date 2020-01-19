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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4306) Тимошенко (24401)

 Зеленский - субъект марионеточного управления, начался процесс ликвидации Украины, - Тимошенко

Лидер политической силы "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Владимир Зеленский и его команда отдали страну на аутсорсинг "спекулятивным финансовым кругам" и начали процесс ликвидации страны.

Об этом политик заявила в эфире телеканала ZIK, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем", – сказала Тимошенко.

По мнению политика, все законы, постановления правительства и стратегии пишутся за пределами страны, "в интеллектуальных центрах финансово-спекулятивных глобальных структур".

Читайте на Цензор.НЕТ: Тимошенко хочет за счет зарплаты Смелянского поднять оклады сотрудникам "Укрпочты". Тот предлагает ей новый калькулятор

"Украинских министров даже не ставят в известность о настоящей стратегии. Они делают только то, что им передают в руки", – считает Тимошенко.

Зеленского она при этом назвала субъектом "марионеточного управления", через которого просто проводят свою политику заграничные "спекулятивные финансовые круги".

Также на Цензор.НЕТ: 36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс". ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3170668
 
   
 Топ комментарии
 
Ю.В. Тимошенко.
Спочатку прибрати проукраїнського Президента (Ющенко, Порошенко), а потім лити крокодилячі сльози за Україною. Талант нє пропьйош.
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Oleksiy Goncharenko‏ @GoncharenkoUa 18 янв.

Тимошенко заявила о начале "процесса ликвидации Украины" - Цензор.НЕТ 896

На цьому фото два юристи намагаються згадати, хто приймає відставку прем'єр-міністра в парламентсько-президентській республіці.

Тимошенко заявила о начале "процесса ликвидации Украины" - Цензор.НЕТ 791
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Ну політик який протримався так довго це вже талант. Ораторська здібність сама висока.
І саме цікаве, в 2008 році коли була криза не відбувся дефолт, це вже про щось говорить.
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Якщо чесно - від Тимошенко я в захваті . Але виключно від її акторських здібностей . Талантище

Тада. Укусить і меду дасть!
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ой, не переживай, бабла в неї сьогодні куди більше, ніж в овоча. Прочитай про історії ЄЕСУ, хоча би.
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У бабушки почався віковий клімакс мізків.
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По мнению политика, все законы, постановления правительства и стратегии пишутся за пределами страны, "в интеллектуальных центрах финансово-спекулятивных глобальных структур".
Судя по тому, что творится, по экономическим экспериментам, издевательствам над людьми, так и есть, это выглядит как оккупация и пишутся эти сценарии за пределами страны.
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это выглядит как оккупация и пишутся эти сценарии за пределами страны.

Читайте дедушку Ленина - финансовій капитал имеет такую силу, что изменяет политику целіх государств.
Украина как по мне , куплена Западом, как вожди племен в Африке...
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Що не кажіть, а команда Зельца мені нагадує молоду команду Льоні Космоса.
Правда у Льоні масштаби були в межах Києва, а тут в межах України.

Мій голос у другому турі був проти Пєтіка.
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Мудыло!
Не тебе из мухосранска судить о команде Черновецкого!
Это Юлька развернула его обсирание, бо дико хотела качать бабло и з Киева.
До Черновецкого вс Киеве вообще не работал общественный транспорт, продуктовые магазины были на расстоянии 5 км друг от друга.
Так Омельченко было легче перекачивать деньги киевлян в свой карман!
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Правда у кожного своя, є істина - ВАНА одна для всіх.
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НЕ СОЧУВСТВУЮ! У вас три (!) раза было достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти !!!
Вы три раза выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...

...тут стали местами диспуты возникать - имело ли смысл менять одного презерватива на другого.
Для того, чтоб правильно ответить на этот вопрос, надо иметь воображение представить себе товарища Потроха, оседлавшего таки второй срок.

Происходило бы ровно то же, что происходит сейчас, только все было бы чуть строже, грустнее и пафоснее.
Отэто бы мы прорыгались. Вот со старта.

Потому что те, кто реально руководят страной, как держали за яйца жадного Петю, так и держат тупого Вову за то же причинное место. Ну, и продолжают рейдерить, разваливать страну и трахать население, так как больше трахать в стране уже не кого.
Приученные воровать - работать не будут.

А вверху - все свои, все пауки, а банка, цуко, не закрытая. И падальщиков, слетающихся на мертвечину, с каждым годом только прибывает. Импортных, колерованых, что по итогу сожрут тут и местную босоту, и страну целиком.

Но я вам, сограждане, ни разу не сочувствую. (Ну... Кроме отдельной категории, им - таки да).
У вас три (!) раза было перед глазами и достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти. Вы три раза выбирали говно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного.
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Осталась без места у корыта и теперь вопит,что фсе пропало,и вы фсе врети.
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Іуля не хоче розповісти про життя її теперішнього "друга" хача авакова? Житіє святих та нечестивих? А то це що вона меле ми й самі знаємо. А тепер про себе та хача.....
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Косатая тварь:опасна чрезвычайно!!! Просто лохторат как слово имеет корень "лох"!
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Мразь...Животное...Падаль...
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Я про керосин, а він "Мразь...Животное...Падаль..."

Модер ти не правий!!! Тимошенко заявила про початок "процесу ліквідації України" - Цензор.НЕТ 6291 Тимошенко заявила про початок "процесу ліквідації України" - Цензор.НЕТ 3473

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Какой бы она ни была прохиндейкой, но сейчас она права.
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А можно поподробнее об "интеллектуальных центрах финансово-спекулятивных глобальных структур"? Огласите, пожалуйста, список стран ликвидированных оными структурами.
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Со всем не уважении к старухе - колясочнице, она же старуха-ростовщица и газовая принцесса, имею сказать, шо от тут она как раз права. НО! Поливая своим жидким помётом предыдущую власть, она мечтала стать владычицей морскою. Пока, правда ещё не у разбитого корыта, старуха плачет, как Ярославна на Путивле, но перспективу видит оного отлично. Зря один тупой шибздик без диплома клоуна обидел бабулю тупо пошутив, что ей не дают сладенького. Ой зря. бабуля обид не прощает. Злобная она, бабуля. Тимошенко заявила про початок "процесу ліквідації України" - Цензор.НЕТ 4260
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Я удивляюсь вот чему:неужели наши политики и лохторат не читали Дюма (Дюму!!!)"Три мушкетёра"?! Ну есть же там Миледи?!Это прообраз дешёвой украинской политической .почтиледи!!!
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Я щось не доганяю, як можна порівняти Мілєді і ВАНА. Мілєді працювала на кардинала, а ВАНА працює на ?????????
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.....леди Ю , а как смотреть на ваше ПОЖЕЛАНИЕ , что не один ТАНК не должен выехать из казармы ???? а СТРАНУ НАДО ЗАЩИЩАТЬ до последней капли КРОВИ и должен это делать КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ !!!! вы ПРОСРАЛИ страну не сейчас , а еще в МИРНЫЙ ЧАС просырается КРАИНА !!! (((
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НАРОД победил МИРНО злодеев выбрав Ющенка , а вы потом ВСЁ просрали !!!! вам ОТВЕЧАТЬ !!!
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Агу, Ющер притягнув Фірташа і поїхав кататись на лижах в Карпати, а ВАНА полетіла підписувати "ганебний" Контракт про "смердючий газ" щоб Європа не замерзла.
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...ЄДИНЕ Запитання .. ТІЛЬКИ до Президента, Парламентської більшості СН і Уряду ...чи здатні Ви ЗУПИНИТИСЯ в ублюдочному намірі ВКРАСТИ останній ресурс Українців СвЗемлю МИРНИМ шляхом ... Будь - ласка... відповідь...
УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого ..
УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий ...
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Дайте ей пару вкусных должностей,сразу запоет по другому
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"Сейчас моя работа и задача - на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем", - сказала Тимошенко.

Правильно, это нужно делать.
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И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца



Ага! Свою тысячу до сих пор отдает...
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Бабе Юле треба объявлять о новой эпидемии нового смертельного грипа,"Тамафлю" должно остаться с прошлого спасения Украины.
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КРАВЧУК , КУЧМА , ЮЩЕНКО вот первые кто ШАТАЛ страну и своими ПОДЛЫМИ поступками ее привел к сегодняшнему ЗАБВЕНИЮ , что от БЕЗЫСХОДНОСТИ выбирают то ЗЭКА , то АКТЕРА !!!(((((
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тому і пропоную перейти до парламентської республіки. А президент буде виконувати функцію весільного генерала.
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eue///угу...а парламент вже весільний
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"в интеллектуальных центрах финансово-спекулятивных глобальных структур" сестра, скажи их имя украинскому народу,,,, .(есть в графском парке "Черный пруд")
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- есть в графском парке "Черный пруд -
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.. зеленський і Ко ....Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів ... ВСІ свої роліки можете ДЕМОНСТРУВАТИ Флорі і Фауні у Вашій квартирі чи офісі - Українці ВИМАГАЮТЬ живого СПІЛКУВАННЯ і відповіді на обіцянки .....це є Жи ве .. таки КОМІК .. готуйся Нарід України до Війни .. а цих - повернемо в 95 квартал ..і БАЖАНО за межі України .. най там шепчуть ..і про Св.Землю .. і про ВІЙНУ і Мірь ( Лев Толстой ) ....ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ...
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Тут некоторые сетуют по поводу продажи земли.
Эту землю уже давно распродали.
Сегодня посмотрела декларацию одного из председателей Броварского района, так у него в собственности 17 участков, в которых до 30 соток земли в каждом.
Думаю, он не хочет принятия этого закона: очень за украинскую землю "переживает".
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Я просто советую: посмотрите декларации власть имущих.
У них у всех есть хорошие участки земли, и они, конечно же, против ее продажи, потому что приобрели ту землю бесплатно.
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Что тебе снится , Юлия Владимировна ? Неужели с 1997 года не наигралась в политику ? Тщеславие ( тем более женское ) как раз и может погубить страну . Угомонись уже где-нибудь на Сардинии , ведь не бомжиха . Внуки и обеспеченная старость - это прекрасная пора .
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2019.

И снится ей не рокот космодрома..
Зельоная,зельоная ..земля...
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Правильно она сказала о белобилетной амёбе.
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правильно?

но поздно.
об Зеленском амебе умные люди уже полгода говорят
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У другому турі тимошенко не підтримала жодного з кпндидатів, заявивши, що прихід до влади зеленського не обернеться для України катастрофою.
Після другого туру виборів тимошенко привітала зеленського з перемогою та назвала його обрання шансом на позитивні зміни в країні.

Тож далекоглядність та аналітичні здібності цієї курки з мрією про презедентське крісло є відверто нікудишніми. І ті загрози про які всі адекватні люди говорили ще 8 місяців тому до тимошенки дійшли лише зараз.
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Хорош писать эту херню,ты что не понимаешь что такое политика?Сегодня тот кто был тебе союзником,завтра может быть тебе врагом,никто там на крови не подписывается
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.....НЕпровокуйте Українців .. НЕтреба .. почитайте класику М.В.Гоголя " Тарас Бульба " . Дорогі Діти і Онуки Ви повинні розуміти -- що коли УКРАЇНЕЦЬ протре очі і зрозуміє, що злодійське ПЛЕМЯ намагається його ошукати ..і ЗАБРАТИ у нього найсвятіше - Землю-БАТЬКІВЩИНУ, тоді відбудеться те, що так яскраво описав класик ... а Вас НЕпросто усунуть від ВЛАДИ ... НЕ чіпайте Св.Землю -- Борони Вас Боже...
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-не видавайте бажане за дійсне..
частина найактивніших ВЖЕ за кордоном...
-і не істеріть жирним шрифтом..бо знову попи..уєте у спам !
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...Ви забули... з тролями паРаші .. НОУ спіік..
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Як зараз красиво, в унісон, зазвучало скавчання Зеботів з Пєтіками
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Можно не любить или даже ненавидеть Юльку,но тут она говорит,то что реально происходит ! Идет полная ликвидация государства !
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Надо войти в ликвидационную комиссию, вероятно.
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Начало процесса дербанизации Украины началось в тот день когда ты, ТиМОШОНКА с Лазарем,стали рвать её на часи, отгрызая кусок за куском!!!
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до-поки....ВВАЖАЮ .. ще варто ВИКОРИСТОВУВАТИ мирні Форми і МЕТОДИ ЗАХИСТУ України ....а так ГОТУЙСЯ Нарід до ВІЙНИ з внутрішнім ВОРОГОМ .. ВСІМ Українцям об"єднуватися ..уже НЕМА політичних різноглядів .. ВСІМ озброюватися законним шляхом .. Наснаги
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73% тным похер, главное что б не Порошенко...
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"14.09.07 11:27 Тимошенко: мы сработаемся с любым российским правительством
Лидер БЮТ Юлия Тимошенко убеждена, что в случае победы на досрочных выборах в Верховную Раду команды демократических сил эффективное сотрудничество с российским правительством будет обеспечено.

Об этом она заявила сегодня в интервью журналистам после встречи с Генсеком Совета ЕС Хавьером Соланой.
«Я твердо знаю, что мы сработаемся с любым российским правительством, которое будет назначено законным методом», - сказала она.
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Укранці по ділах знають Ю.В.Тимошенко - визнаний Лідер і в першу чергу в Економічній галузі і ВІДСТОЮВАННі Св.Землі Українців.. ..до того Часу до-поки Українці обирають ВЛАДУ НЕ розумом а Емоціями ..які РОЗІГРІВАЮТЬ ЗМІ - ТБ Радіо Преса ТРОЛІ - все це інструменти ВПЛИВУ на Суспільну Свідомість - ОЛІГАРХІЧНІ інструменти .. просто ЗОМБО призводить до таких наслідків .. Ви мабуть НЕзовсім розумієте ... ПРЕЗИДЕНТ це вершина .. а ВИКОНУЄ роботу Управління КОМАНДА -партія ..до речі соціологія в Україні Жінок на 2.3 млн більше чоловіків .. тому і вибирають .. то КРАСИ ВОГО мужчину .БАНДЮКА януковича .. то МАФІОЗІ порошенка ..а тепер і ..кЛОУНА .. але Управління Державою це КОМАНДНА відповідальна РОБОТА .. таке .. почитайте ..принаймі ВІКІ Держава і її функції .. бажаю УСПІХІВ..
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Еще из 2007:" Лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк пообещал напомнить этим оппозиционерам - Тимошенко и Януковичу, как они сливались в политическом экстазе, причем не единожды: «Это же в действительности оппозиция только на экране, а под столом заключаются договоренности их окружения…»Источник: https://censor.net.ua/n111033
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Ну и что там еще сказал твой Сеня,главное что на выборах в 2010 году Сеня с Ющом изо всех помогал Януковичу против Юли стать тому президентом,почитай историю
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1. кризис 2008 не закончился - его просто заморозили большим вливанием денег в банки
2. банкам давали деньги с условием "не рисковать деньгами вкладчиков", но банки приняли деньги, а играть на бирже за деньги вкладчиков продолжили
3. еврокомиссия, лоббируемая банками , приняла решение отказаться от наличных денег... для полного перехода на оплату кредитными картами .... для етого идет уменьшение банкоматов на территории евросоюза. что практически убъет малый бизнес... т.к. например фермер/аграрий уже не сможет продать в розницу свою продукцию, а оптовые покупатели будут ставить свою низкую цену... про продажу своей продукции на рынке - можно будет забыть...
4. вводится тотальный контроль над деньгами и личной жизнью граждан...
5. государства евросоюза ,по наставлению еврокомиссии , дают дотации только большим агрохолдингам... что убивает фермерство ...
6. т.к. европа практически перекинула производство/заводы в китай -> люди остаются без работы , а новых рабочих мест не создается... дотации идут в города на содержание "легальных нелегалов" , а чтоб местное население получало гос.помощь( социалка или пособие по безработице ) , надо определенные критерии которые сделаны под нелегалов, а не на местных...
7. децентрализацию - убивает провинцию т.к. железнодорожное сообщение, мед.учереждения, школы, пожарные, почта - раньше оплачивались из бюджета страны, а сейчас все перекинули на местные бюджеты, а если район нищий, то все закрывается и переносится в один населенный пункт за 50 км... а если в городке нет школы , почты, банкомата и мед.помощи -> закрывается последняя булочная и городок умирает... как я уже писала -> дотации получают большие города и компании...
все вышесказанное ведет к недовольству местного населения...
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