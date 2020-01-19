 Зеленский - субъект марионеточного управления, начался процесс ликвидации Украины, - Тимошенко

Об этом политик заявила в эфире телеканала ZIK, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем", – сказала Тимошенко.
По мнению политика, все законы, постановления правительства и стратегии пишутся за пределами страны, "в интеллектуальных центрах финансово-спекулятивных глобальных структур".
Читайте на Цензор.НЕТ: Тимошенко хочет за счет зарплаты Смелянского поднять оклады сотрудникам "Укрпочты". Тот предлагает ей новый калькулятор
"Украинских министров даже не ставят в известность о настоящей стратегии. Они делают только то, что им передают в руки", – считает Тимошенко.
Зеленского она при этом назвала субъектом "марионеточного управления", через которого просто проводят свою политику заграничные "спекулятивные финансовые круги".
Также на Цензор.НЕТ: 36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс". ИНФОГРАФИКА
І саме цікаве, в 2008 році коли була криза не відбувся дефолт, це вже про щось говорить.
Тада. Укусить і меду дасть!
Судя по тому, что творится, по экономическим экспериментам, издевательствам над людьми, так и есть, это выглядит как оккупация и пишутся эти сценарии за пределами страны.
Читайте дедушку Ленина - финансовій капитал имеет такую силу, что изменяет политику целіх государств.
Украина как по мне , куплена Западом, как вожди племен в Африке...
Правда у Льоні масштаби були в межах Києва, а тут в межах України.
Мій голос у другому турі був проти Пєтіка.
Не тебе из мухосранска судить о команде Черновецкого!
Это Юлька развернула его обсирание, бо дико хотела качать бабло и з Киева.
До Черновецкого вс Киеве вообще не работал общественный транспорт, продуктовые магазины были на расстоянии 5 км друг от друга.
Так Омельченко было легче перекачивать деньги киевлян в свой карман!
Вы три раза выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...
...тут стали местами диспуты возникать - имело ли смысл менять одного презерватива на другого.
Для того, чтоб правильно ответить на этот вопрос, надо иметь воображение представить себе товарища Потроха, оседлавшего таки второй срок.
Происходило бы ровно то же, что происходит сейчас, только все было бы чуть строже, грустнее и пафоснее.
Отэто бы мы прорыгались. Вот со старта.
Потому что те, кто реально руководят страной, как держали за яйца жадного Петю, так и держат тупого Вову за то же причинное место. Ну, и продолжают рейдерить, разваливать страну и трахать население, так как больше трахать в стране уже не кого.
Приученные воровать - работать не будут.
А вверху - все свои, все пауки, а банка, цуко, не закрытая. И падальщиков, слетающихся на мертвечину, с каждым годом только прибывает. Импортных, колерованых, что по итогу сожрут тут и местную босоту, и страну целиком.
Но я вам, сограждане, ни разу не сочувствую. (Ну... Кроме отдельной категории, им - таки да).
У вас три (!) раза было перед глазами и достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти. Вы три раза выбирали говно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного.
Модер ти не правий!!!
УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого ..
УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий ...
Правильно, это нужно делать.
Ага! Свою тысячу до сих пор отдает...
Эту землю уже давно распродали.
Сегодня посмотрела декларацию одного из председателей Броварского района, так у него в собственности 17 участков, в которых до 30 соток земли в каждом.
Думаю, он не хочет принятия этого закона: очень за украинскую землю "переживает".
У них у всех есть хорошие участки земли, и они, конечно же, против ее продажи, потому что приобрели ту землю бесплатно.
И снится ей не рокот космодрома..
Зельоная,зельоная ..земля...
но поздно.
об Зеленском амебе умные люди уже полгода говорят
Після другого туру виборів тимошенко привітала зеленського з перемогою та назвала його обрання шансом на позитивні зміни в країні.
Тож далекоглядність та аналітичні здібності цієї курки з мрією про презедентське крісло є відверто нікудишніми. І ті загрози про які всі адекватні люди говорили ще 8 місяців тому до тимошенки дійшли лише зараз.
-не видавайте бажане за дійсне..
частина найактивніших ВЖЕ за кордоном...
-і не істеріть жирним шрифтом..бо знову попи..уєте у спам !
Лидер БЮТ Юлия Тимошенко убеждена, что в случае победы на досрочных выборах в Верховную Раду команды демократических сил эффективное сотрудничество с российским правительством будет обеспечено.
Об этом она заявила сегодня в интервью журналистам после встречи с Генсеком Совета ЕС Хавьером Соланой.
«Я твердо знаю, что мы сработаемся с любым российским правительством, которое будет назначено законным методом», - сказала она.
2. банкам давали деньги с условием "не рисковать деньгами вкладчиков", но банки приняли деньги, а играть на бирже за деньги вкладчиков продолжили
3. еврокомиссия, лоббируемая банками , приняла решение отказаться от наличных денег... для полного перехода на оплату кредитными картами .... для етого идет уменьшение банкоматов на территории евросоюза. что практически убъет малый бизнес... т.к. например фермер/аграрий уже не сможет продать в розницу свою продукцию, а оптовые покупатели будут ставить свою низкую цену... про продажу своей продукции на рынке - можно будет забыть...
4. вводится тотальный контроль над деньгами и личной жизнью граждан...
5. государства евросоюза ,по наставлению еврокомиссии , дают дотации только большим агрохолдингам... что убивает фермерство ...
6. т.к. европа практически перекинула производство/заводы в китай -> люди остаются без работы , а новых рабочих мест не создается... дотации идут в города на содержание "легальных нелегалов" , а чтоб местное население получало гос.помощь( социалка или пособие по безработице ) , надо определенные критерии которые сделаны под нелегалов, а не на местных...
7. децентрализацию - убивает провинцию т.к. железнодорожное сообщение, мед.учереждения, школы, пожарные, почта - раньше оплачивались из бюджета страны, а сейчас все перекинули на местные бюджеты, а если район нищий, то все закрывается и переносится в один населенный пункт за 50 км... а если в городке нет школы , почты, банкомата и мед.помощи -> закрывается последняя булочная и городок умирает... как я уже писала -> дотации получают большие города и компании...
все вышесказанное ведет к недовольству местного населения...