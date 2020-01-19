 Тимошенко заявила о начале "процесса ликвидации Украины"

Об этом политик заявила в эфире телеканала ZIK, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем", – сказала Тимошенко.
По мнению политика, все законы, постановления правительства и стратегии пишутся за пределами страны, "в интеллектуальных центрах финансово-спекулятивных глобальных структур".
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"Украинских министров даже не ставят в известность о настоящей стратегии. Они делают только то, что им передают в руки", – считает Тимошенко.
Зеленского она при этом назвала субъектом "марионеточного управления", через которого просто проводят свою политику заграничные "спекулятивные финансовые круги".
Также на Цензор.НЕТ: 36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс". ИНФОГРАФИКА
Кацапским салютом в честь Юльки - удовлетворён !!!
Слава Украине-Руси! Героям Слава!
На цьому фото два юристи намагаються згадати, хто приймає відставку прем'єр-міністра в парламентсько-президентській республіці.
ФУЙЛО
Шедевр с ФБ
https://twitter.com/i/status/1218816878057086976
За допомогою таких "схем" з ПриватБанку вивели понад 5,5 млрд доларів. "У розпорядженні програми є частина звіту агентства "Kroll", в якому детально описується рух грошей з рахунку на рахунок.
І що цікаво? У двох випадках кінцевим бенефіціаром виведення коштів був тоді ще комік Володимир Зеленський. Загальна сума приватовських грошей яка осіла на рахунках фірм нині президента - 47 мільйонів доларів США "