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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4303) Тимошенко (24401)

 Тимошенко заявила о начале "процесса ликвидации Украины"

Лидер политической силы "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Владимир Зеленский и его команда отдали страну на аутсорсинг "спекулятивным финансовым кругам" и начали процесс ликвидации страны.

Об этом политик заявила в эфире телеканала ZIK, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем", – сказала Тимошенко.

По мнению политика, все законы, постановления правительства и стратегии пишутся за пределами страны, "в интеллектуальных центрах финансово-спекулятивных глобальных структур".

Читайте на Цензор.НЕТ: Тимошенко хочет за счет зарплаты Смелянского поднять оклады сотрудникам "Укрпочты". Тот предлагает ей новый калькулятор

"Украинских министров даже не ставят в известность о настоящей стратегии. Они делают только то, что им передают в руки", – считает Тимошенко.

Зеленского она при этом назвала субъектом "марионеточного управления", через которого просто проводят свою политику заграничные "спекулятивные финансовые круги".

Также на Цензор.НЕТ: 36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс". ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3170668
 
 
 Топ комментарии
 
Ю.В. Тимошенко.
Спочатку прибрати проукраїнського Президента (Ющенко, Порошенко), а потім лити крокодилячі сльози за Україною. Талант нє пропьйош.
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интересно, как джамаль теперь будет перебуваться, ведь он предал бабу люлю и начал стихи зельмурда петь, но ведь таки всё идёт к тому, что опять власть будет меняться.
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Не волнуйтесь ЗЕбобики, к марту юля будет премьер министром. ВЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЕ РАЗОМ.
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Не будет, она уже сама об этом заявила.
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У Юльки есть неоспоримое качество: она знатно поджигает кацапские пердаки, да, кацапы ??? Тимошенко заявила о начале "процесса ликвидации Украины" - Цензор.НЕТ 6467
Кацапским салютом в честь Юльки - удовлетворён !!!
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Поэтому над властью с паяльником всегда должен нависать Майдан. Никто Украину не ликведирует бо мы не дадим, а кто попытается будет со временем мёртв.

Слава Украине-Руси! Героям Слава!
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Oleksiy Goncharenko‏ @GoncharenkoUa 18 янв.

Тимошенко заявила о начале "процесса ликвидации Украины" - Цензор.НЕТ 896

На цьому фото два юристи намагаються згадати, хто приймає відставку прем'єр-міністра в парламентсько-президентській республіці.

Тимошенко заявила о начале "процесса ликвидации Украины" - Цензор.НЕТ 791
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там згадалок нету, от слова совсем.
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При всей нелюбви к ЯВТ, не могу с ней не согласиться. Страной рулят враги, в задачу которых входит сделать из Украины аморфную субстанцию, не способную к сопротивлению. Типа, ПРИХОДИ И ВЛАСТВУЙ. Только *уй вы угадали, дешевки сраные! УКРАИНА НЕ рАССИЯ и никогда не будет ни ее колонией, ни такой, как она. Мы НЕ ХОХЛЫ, мы- УКРАИНЦЫ!!!
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Важно не кто и зачем....важно что правильно ! До Юли ,наконец,дошло ,что на манеже ей места нет и....глаза открылись ! Призыв - проснуться всем и спасать страну, следует поддержать! Это правильно!
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Што тварицца! Нада срочно подписать новій кантракт с кацапами на 10 лет по 500 долярив. Так, Юлінька?Ну и похихикать про мазуріка42.
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Україну 25 років від Будапештського меморандуму потихому ліквідовують, від кацапив до мадярської ІХ. В 2006 Україну один старий спец вірно назвав "полем зустрічі 24 іноземних спецслужб". Всі скубуть по троху.
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Бабка уже с ума выжила) Несёт бред в стиле российской пропаганды.
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колись януковощ повернув у бік рогатих, зараз воно на мокшанських болотах відпочиває, так буде з кожним, хто піде його шляхом!!!!
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Это и ослу понятно. Что делать то будешь? Ты же тоже власть))) или пипетка? Вас 450 дармоедов, сидите в Раде и министрами по несколько созывов, почти 30!!!! лет!!!! а дела у страны всё хуже и хуже, так может чем на кого-то кивать надо всем вам застрелиться от стыда или с разбега об стену, хотя бы, за бездействие, за пустословие, за разбазаривание государства, за офшоры, за выведение миллиардов, за обнищание народа, за уничтожение экономики, медицины, образования, правосудия, законности, за космические зарплаты избранным, за голодных и нищих стариков, за умирающих в муках без обезболивающих онкобольных....???? Как вы все осточертели!!! Посадить бы вас всех в самолёт и отправить летать над Ираном и Сирией
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ща баба юля всех спасет и по тыще всем раздаст Тимошенко заявила про початок "процесу ліквідації України" - Цензор.НЕТ 5190
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Я бы обратил ваше внимание,что эта старуха вовсе не против ,что рыги во власти. Что олигархи раздирают страны на клочья. Что ставят прорасийских чиновников и т.д. Но бабушку беспокоит,что непонятно кто из-за границы как-то к чему то принуждает. Это она про МВФ ? ))
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ПриватБанк діяв, порушуючи законодавство України. З'ясувалося, що крім офіційного банку існував тіньовий, через який проходило кредитування різних компаній. Однак це були не "хто попало" - кредит видавали тільки тим компаніям, власники яких мали відношення до акціонерів банку.
За допомогою таких "схем" з ПриватБанку вивели понад 5,5 млрд доларів. "У розпорядженні програми є частина звіту агентства "Kroll", в якому детально описується рух грошей з рахунку на рахунок.
І що цікаво? У двох випадках кінцевим бенефіціаром виведення коштів був тоді ще комік Володимир Зеленський. Загальна сума приватовських грошей яка осіла на рахунках фірм нині президента - 47 мільйонів доларів США "
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