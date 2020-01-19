 Самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ приземлился в "Борисполе". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В аэропорту присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.
В связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
У гнід які висераються тут за гроші нічого святого нема. Тварі грьобані! В Україні горе!
Майте совість тролі довбані!!!.
у нас за прошедшие сутки погиб один и ранено десять защитников Украины, которым Великое Оно запретило стрелять..
но зебилам пофигу, они все повелись на шоу "Бусинка скорбит за сбитым самолётом".. а ведь, если бы не Канада, США и сознавшийся в преступлении Иран, в Украине тихо бы замяли этот расстрел украинского самолёта кацапским оружием..
зебилы, вы достали..
а к чему всё это шоу ? Не, экипаж, конечно, жалко, базару нет. Но я что-то не помню, чтобы высшее руководство какой-либо страны так себя вело в аналогичной ситуации. Ощущение такое, словно это тело Брюса Уиллиса из "Армагеддона" встречают. Вчера он спас планету, и вот планета благодарит.
АПД. Нам пишут в подтверждение наших слов:
"О, как же українці любят заниматься тем, что сейчас происходит в Киеве. Журба, скорбота, гробы, сльозы на очах, непозбувна бентега. Это часть української религии. Часто ранее бывало говорили - ну что это за цинизм? Как так можно-то? Это же святое! Здесь важно не поминовение умерших, не проявление человечности или же ценность человеческой жизни. Здесь важен только и исключительно сам некроритуал. Само действо. Смерть, гробы, українська жалоба, "ойойойойой!😭", українська скорбота. Только и исключительно ритуал важен. Український ритуал. Неотъемлемейшая часть української религии".
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