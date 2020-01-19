EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  4090  118
Материалы по теме:
Все про:Борисполь (625) МАУ (155) крушение (470)

 Самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ приземлился в "Борисполе". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В международном аэропорту "Борисполь" началась церемония памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Иране 8 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В аэропорту присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

В связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта.

Читайте также: Президент МАУ Дыхне призывает вместе почтить память украинцев, погибших в Иране

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170664
 
 
 Топ комментарии
 
Шкода, що такої пошани не удостоїлись загиблі на війні...
 показать весь комментарий
 
самокатичик сука и тут себе не изменяет. выглядит дурак дураком. впрочем вазелин оманский не лучше
 показать весь комментарий
 
95 Квартал рулить. Головне картинка. Але, вибачте, це вже перебор ...
До чого тут війсковы почесті?
Чи то Беня напрокат взяв війскових?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Модератор и цензор превратился в соевую помойку.Юра,тебе не стыдно?
 показать весь комментарий
 
 
Модератор, почему бы тебе не закрыть комментарии?!!
 показать весь комментарий
 
 
Ви що .Бутусов швидше вдавиться .ніж коментарі закриє.бо є такою самою гнидою .як і ті тролі .Напевно на жодному ресурсі . на всіх просторах інтернету. проплачена антиукраїнська бидлота не почувається так безкарно як тут.Навіть не сумніваюся .що це робиться з мовчазної згоди всраного Бутусика і компанії З радістю плюнув би дав в морду цій гнидяці!
 показать весь комментарий
 
 
Шоумены и тутспектакль устроили. Из человеческого горя пиар продвигают.
 показать весь комментарий
 
 
память нужно чтить но в этой тв картинкие чувствуется тв шоу пиар Зеленского множество камер с разных точек, операторские краны, работа операторов брать план крупным планом кто пускает слезу, музыка, даже вертолет задействован и все это за деньги с бюджета вместо того чтоб эти деньги отдать семьям погибшим а не 8000 долларов и ограничится более скромной в плане затрат шоу и пиара тв картинкой
 показать весь комментарий
 
 
БУТУСОВ !!! Закрий коментарі.
У гнід які висераються тут за гроші нічого святого нема. Тварі грьобані! В Україні горе!
Майте совість тролі довбані!!!.
 показать весь комментарий
 
 
краще видаліть свій комент і проблем не буде.
 показать весь комментарий
 
 
Тю, дурко. Я такий же кацап, як ти не троль.
 показать весь комментарий
 
в стране горе? какое? погибшие получают за риск тысячи долларов в месяц. Да жаль, но у нас воины гинут! где по ним траур? где по ним такие панихиды?
 показать весь комментарий
 
 
Та Ви що .Бутусов швидше вдавиться .ніж коментарі закриє.бо є такою самою гнидою .як і ті тролі .Напевно на жодному ресурсі . на всіх просторах інтернету. проплачена антиукраїнська бидлота не почувається так безкарно як тут.Навіть не сумніваюся .що це робиться з мовчазної згоди всраного Бутусика і компанії З радістю плюнув би дав в морду цій гнидяці!
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский ! Это ты виноват в этой трагедии ! Почему не запретил полеты ? Побоялся лишить Беню зароботка ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
показуха на крови обосравшегося по полной Вошьдя и его зекомандЫ.. (и хорошая отмазка от игнора Гидрантом Водохреща)
у нас за прошедшие сутки погиб один и ранено десять защитников Украины, которым Великое Оно запретило стрелять..
но зебилам пофигу, они все повелись на шоу "Бусинка скорбит за сбитым самолётом".. а ведь, если бы не Канада, США и сознавшийся в преступлении Иран, в Украине тихо бы замяли этот расстрел украинского самолёта кацапским оружием..
зебилы, вы достали..
 показать весь комментарий
 
 
А за добу на війні з рогатими 1 вбитий та 10 !!!!!! пораненних... ((( Співчуття рідним загиблих(((
 показать весь комментарий
 
 
Народами правят архетипы.

а к чему всё это шоу ? Не, экипаж, конечно, жалко, базару нет. Но я что-то не помню, чтобы высшее руководство какой-либо страны так себя вело в аналогичной ситуации. Ощущение такое, словно это тело Брюса Уиллиса из "Армагеддона" встречают. Вчера он спас планету, и вот планета благодарит.

АПД. Нам пишут в подтверждение наших слов:
"О, как же українці любят заниматься тем, что сейчас происходит в Киеве. Журба, скорбота, гробы, сльозы на очах, непозбувна бентега. Это часть української религии. Часто ранее бывало говорили - ну что это за цинизм? Как так можно-то? Это же святое! Здесь важно не поминовение умерших, не проявление человечности или же ценность человеческой жизни. Здесь важен только и исключительно сам некроритуал. Само действо. Смерть, гробы, українська жалоба, "ойойойойой!😭", українська скорбота. Только и исключительно ритуал важен. Український ритуал. Неотъемлемейшая часть української религии".
https://t.me/ukraineneveragain
 показать весь комментарий
 
 
Українці завжди будуть страждати,якщо не будуть себе поважати.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх