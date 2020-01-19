 Самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ приземлился в "Борисполе" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Самолет с телами погибших в Иране украинцев приземлился в "Борисполе" в 11:00. На взлетном поле его встречал почетный караул, руководство страны, сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Фото Офиса Президента:











В аэропорту присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

Напомним, в числе погибших при крушении украинцев:

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич

Гапоненко Владимир Иванович

Хоменко Сергей Анатольевич

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна

Матьков Игорь Валерьевич

Микитюк Мария Михайловна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерия Евгеньевна

Сологуб Юлия Николаевна

Пассажиры:

Ольга Кобюк

Алена Малахова











В связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта.

Фото Олега Богачука:











Читайте также: Президент МАУ Дыхне призывает вместе почтить память украинцев, погибших в Иране

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.