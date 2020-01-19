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 Самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ приземлился в "Борисполе" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В международном аэропорту "Борисполь" проходит церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Иране 8 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Самолет с телами погибших в Иране украинцев приземлился в "Борисполе" в 11:00. На взлетном поле его встречал почетный караул, руководство страны, сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Фото Офиса Президента:

Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 01
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 02
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 03
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 04
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 05

В аэропорту присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 06

Напомним, в числе погибших при крушении украинцев:

Пилоты:

  • Наумкин Алексей Евгеньевич
  • Гапоненко Владимир Иванович
  • Хоменко Сергей Анатольевич

Бортпроводники:

  • Статник Екатерина Олеговна
  • Матьков Игорь Валерьевич
  • Микитюк Мария Михайловна
  • Лихно Денис Михайлович
  • Овчарук Валерия Евгеньевна
  • Сологуб Юлия Николаевна

Пассажиры:

  • Ольга Кобюк
  • Алена Малахова

Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 07
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 08
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 09
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Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 11

В связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта.

Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 12

Фото Олега Богачука:

Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 13
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 14
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 15
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 16
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 17Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 18

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Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170664
 
 
 Топ комментарии
 
Шкода, що такої пошани не удостоїлись загиблі на війні...
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Шкода загиблих українців в авіакатастрофі, але це стало приводом для влади створити для себе шоу. Для фронтовиків -ЖОДНОГО слова або згадки.
Від цього ще більш сумно.
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Така церемонія подібна піару на крові. Неприємно дивитися на цей уряд.
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не визжи я просто знаю как бубочка к своему телу и его безопасности относится - оно сцыкливое Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 2588 и перекрыли радиус Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 2588
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ЩО пішки понесуть ? ((

Я КАТЕГОРИЧНИЙ противник Будь-яких перекриттів руху.

для президентського кортежу?Що Замах планується? Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 8613
для прем"єрського? для 'незамінного і безальтернативного в економіці' Гончарука?
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А для какого кортежа выгнали всех пассажиров из здания аэропорта , когда Бубочка возлагал букет к траурному уголку с фото погибших .?? Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 6061 .
Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 9123 .
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.. зачем было встречать самолёт с телами на правительственной площадке, потом везти по трассе в аэропорт и заезжать к терминалу *В* через стоянки самолётов. Почему процедуру встречи не провести у терминала *В*, куда Ил-76 запросто мог зарулить. Не надо перекрывать трассу, не надо останавливать работу аэропорта. Но Зепадаль действительно попиарилась и показала свою тупую сущность даже в банальной организации встречи.
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О Небо!
Президент та Голова КБ так сумували за загиблими в катастрофі МАУ, що руки поскладали на яйцях як дурисвіти і хитались на ніжках немов вальс танцювали!
Ніякої вихованості, хоча б брали приклад із військових і Разумкова.
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они не были в армии, а когда на сцене оскорбляли страну и украинцев, то руки держали там же.
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можна безумовно. можна і в дупу палець засунути і навіть сусіду. Можна дрочить в парламенті і повій викликати. все можна.
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Экипаж самолета очень жалко. Такие молодые красивые девчата и ребята .

На транспорте случаются трагедии. Несколько месяцев тому назад затонуло судно со всем украинским экипажем в бушующей Атлантике. Их было 14. Почему тогда зе, гончарук и остальные "официальные лица" тоже не приехали встречать гробы в аэропорт?

Что это за шоу сегодня!?
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Психологічний момент..
За Фройдом..
Жертвам авіакатастроф у ВСІХ "верхів" у всіх країнах більше співпереживання ,бо власне цим засобом пересування вони найбільше користуються..
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Один момент.
Чому труни загинувших(при всій повазі) задраповані українським НАЦІОНАЛЬНИМ прапором ?
У всьому світі ця честь зарезервована за загиблими за Державу.
МОЖЛИВО ТОМУ,що досі Законом(привіт патріоту Порошенко і постмайданному дегенерату міністру юстиції Петренко) за 5 років війни законодавчо цей момент ніде не зафіксовано ?(

ЧИ МОЖЕ ТАКИМ ЧИНОМ МИ ОГОЛОШУЄМО,ЩО ІРАН -ВОРОЖА ДО УКРАЇНИ ДЕРЖАВА ?
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Люди співчувайте рідним загиблих, якщо ви все-таки люди.
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том подібні теми варто закривати для коментів.
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Щодня в Україні гинуть і вмирають тисяч и людей і ми всіх їх шануємо без зайвих шоу.
Моя думка.....
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Дуже не хочу бути циніком,але це ШОУ створене нашим піарщиком-клоуном. Цим він хоче прикрити бездарному тупому, байдужому .зрадницькому,крімінальному керівництві. Це вина влади. що не заборонили політ. А в подальшому була одна брехня,піар, цинізм і некомпетентність,та підігріванні нашому ворогу. -росії. Навіть до сьогодні нам не повертають "самописці".вигнали наших експертів ,взагалі--все без нас. На фоні відношення до наших загиблих на війні з агресором -росією,це кощунство над ними .їх сімьюми.друзями і в цілому до України. А загиблим---вічна память.
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когда уже этих ботоСвинов вывезут вместе с ботосвинофермой в Испанию чтобы успокоились наконец
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Пропиарится на жертвах оно одно из первых, а ведь можно было предотвратить - запретить все авиорейсы как только началась эскалация в Иране - но оно не имело как всегда полномочий и вело в это время тайные переговоры в Омане с Сурковым.... ********
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Цимбал Евген Володимирович

@jonnikorjrabel

·16 мин

посмотрел церемонию со встречей тел погибших в Иране--задушил би зеков--пиар на крови-- при єэтом --60 ранених в больницы Днепра за 3 дня--этот на-в-рот --безнадежен
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Тем временем Иран снова изменил позицию и заявил, что сейчас не планирует отправлять черные ящики куда-либо, а будет заниматься расшифровкой сам. Вот так иметь с ними дело - как только давление ослабить, они тут же идут в отказ.
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Це вказує на те що чорні ящики починають виводити на версію що український Боїнг був збитий російським екіпажем "тор-м1".
чіткий доказ що іранські версії про несправність транспондера і відсутність звязку пілотів з диспетчером-придумані..

А Тегеран не зацікавлений у цій версії,щоб не "підставляти союзника"
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.. ну досить дурість нести. Чорні скриньки нічого крім переговорів екіпажу та параметрів польоту не покажуть. Про несправність траспондера ніде і речі нема. Що, скриньки покажуть чим збитий літак? Думати починайте!!!
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Iran Isn't Planning to Release Data From Downed Plane

https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-01-19/iran-isn-t-planning-to-release-data-from-downed-plane-irna?__twitter_impression=true
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Лицемірство
"Скорбота" на Г+Г
09:00 "Лото-забава"
09:45 "Світ навиворіт"
10:15 Х/ф "Міцний горішок - 3: Відплата"
12:55 Х/ф "Міцний горішок - 4"
15:30 Х/ф "Міцний горішок: Гарний день аби померти"
17:30 М/ф "Співай" ...
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у 1 +1 і всіх "кодерів каналів' безвихідь..
вони зараз максимально ефір заповнюють рейтинговими фільмами і передачами..
бо до планованої закупки декодерів населенням у 1 млн з 4-х млн домогосподарств далеко.
.дуже далеко.. Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 9806
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А треба сидіти з платочком і лити сльози цілий день?
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перепрошую, канєшно, але шо це за помпєзность така, шо нада Водохреща затмити??? Повертаються "герої"-таксісти з полону??? Чи наші астронавти з Марсу???
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Вікторія Мірошніченко . З твіттеру від Ukraine Forever.
"А до чого там купа військових??
Це були бойові втрати?
Чи це екіпаж був з військових??
Що це за цирк на крові загиблих в авіатрощі??
Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 4977

Але в мене ті самі питання.
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а чего ты ожидал от Зеленского?
Государственных похорон Героя-Солдата, погибшего на фронте?
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Элементарного уважения к мирным гражданам, погибшим в результате военных конфликтов.
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т.е. Элементарного уважения к своим военным защищающим свою страну от напавшего агрессора вы не ждете? только к мирным гражданам????
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Чудак твоя фамилия, и дети твои чудаками будут
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Андрей Полтава "Зеленський зустрів літак з тілами українців які загинули через те що в Ірані було збито український літак. Зустріли пафосно. Попіарилися поповній. Навіть прапор Ірану повісили. Типу "дякуємо"? Коли зеленський зустрічав тіла військових які героічно гинуть на сході України?"
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По данным ООС за 18 дней этого года погибло 6 военнослужащих ВСУ и более 30 раненых. Никаких соболезнований, никаких заявлений от ***********. Тупое дерьмо или враг?
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Если нечего предьявить с достижений обществу - то хоть попиарюсь на смертях украинцев. Устрою шоу квартал 95 типа в трауре - подумал Осел Оманский. Свиту отправил писать сценарий. Вот мы это все наблюдаем.
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Чего там нема Бени? Его рабочие погибли.
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Навіть цього по-людськи ,не спромоглося.Люди на рейси бігли,бо ослу фотосесію треба було в аеропорту зробити.
Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 2838
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Такой комментарий для меня не является неожиданным, главное - обосрать
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А действительно, где Служители Церкви? Или Священники этот ритуал массового жервоприношения нивелируют и он не зачтется Дьяволом?
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Сьодні Свято Водохреща, а таке помпезне поминання покійних, шо можна було дньом раньше-дньом позжє, схоже на умисне паплюження православного Свята
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"Он же еврей космополит безродный - ему не надо." Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 284
главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх
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это у вас Водохреща, а зеленский к нему каким боком??
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шо занадто - то не здраво
Так переборщили з шаною та повагою до загиблих, шо це вже викликає протилежне ставлення
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Тут возникают некоторые мысли...США убили генерала - в Иране устроили шоу с похоронами останков. Цель понятна - сплотить народ вокруг власти в противостоянии американцам. Какая цель этого шоу с флагами и Ослом?
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Сплотить народ в понимании,что он -не осьол..
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Ишак отец нации?

извините это уже слишком, зоофилией попахивает Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 1606
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Нельзя было по человечески. выйти Ослу с Лядью к прессе, на ступеньках администрации. выразить соболезнование родным погибших?
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Царство небесное! Но только не понял,а к чему такой кипиш? Каждый день гибнут и по 5 и по 10 в пожарах,дтп,и Зеленский ,все правительство не приезжает. А тут они сразу же.как штыки.
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от нашо було назначати таке помпезнєйшейє трагічнєйшейє поміновєнійє саме сьогодні - в день Водохреща??? Невже вони сьогодні(вчора) загинули??? Від загибелі пройшло одиннадцять (С)слава боху(С) днів. Нічого страшного не сталося б, якшо трупи прилетіли завтра, і рєЗє!дєнт горював та заламував руки від страшенного горя не в празнік
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Помнится ***** во время Иловайска парады проводил....и ни одно порохнявое чмо не возмущалось...
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А Зедрот під час відсутності Іловайську парад НЕ ПРОВОДИВ.
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и офшоры открывал... А шо там Петин слепой траст уже прозрел?
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Зевіслюк всю війну офшори відкривав і по рашкі бігав від повісток в армію, мразь розважав.
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оце так колись йюля встрічала протигриппозну сиворотку - грипп косив людей тищами, трупи валялись по вулицям і площадям городов і сьол. Но йюля встрітила спасітєльний єраплан на еродромі і лічно прищепляла немовлят та жєнщін с бєрємєнними дєтьмі
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Глянув трохи. Ну, Шоу Зеленський зняв красиве. Видно роботу і режисера, і операторів.
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Эко по странице погулял зеленый цензор....Все правильные комм.удалил ! А люди массово возмущались постыдным шоу ,устроенным квартальными гаерами. Никто и не разу ничего подобного для героев ,отдавших жизнь за страну, не учинял...Невинно погибших очень жаль и скорбим,но поднимать за счет них рейтинг - позорно!
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Співчуваю родичам загиблих. Але це все виглядає як перебор!!! Навіщо робити шоу?! Коли гинуть українські воїни (а вони гинуть щодня) ця зелена шваль і слова співчуття з себе не вичавить. Ще вчора ви були готові повісити на льотчиків провину, а тепер ##ядське шоу влаштовуєте. Це піар на крові????
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" Ще вчора ви були готові
повісити на льотчиків провину" галюники у гали...галЯперидол вам в помощь!
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Зебілам все Божа роса!
І пам'ять у зебілів коротка. Мозок молюска у тебе, зелебобо.
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Він з Сімферополя. Учасник ;самаабарони Крима;.
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Ааа, тоді все ясно. Медицина тут безсила 😭
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Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" (оновлено) - Цензор.НЕТ 4203 ℳγr
tvorets.center

@myrotvorets_

·2 ч

В нас на фронті 1 загиблий і 10 поранених серед яких є дуже важкі.
А у Борисполі відрежисоване на вищому рівні шоу на крові.
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Смотрел, показуха. Вспомнил похороны Брежнева.
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Жаль людей. Сумно. Співчуваю. Хай спочивають.
Із 11, що загинули 6 жінок, матерів або дівчат, які б могли стати матерями. Жаль і чоловіків - діди, батьки, сини.
Дивився німу трагічну сцену.
Чому не було за кадром голосу?
Чому не скористалися нагодою не розкрили, не пояснили причину, не розповіли детальніше про загиблих? Невже їм немає що сказати? Чому стояли як стовпці слуги та їх поводир? Про що думали?
Айгуль стояв вкритий паранжою (коли він покаже своє личенько?). Подих вітру лише на мить показав його бороду - вибрита, руки були без браслетів.
Коли ти мовчиш - то нам про що можна думати?
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Адскій цирк!!!! Але зебіли все схавають!
Зебілів не цікавлять щоденні втрати на фронті. Раз про це не говорять по Г+Г значить війни ніби і нема.
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Реакцию ботов можно было предвидеть, главное - говна вылить побольше.
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Самые искренние соболезнования близким и родственника,коллегам этих прекрасных молодых девчат и парней. Весь коллектив МАУ, провожает в последний путь своих коллег. Слезы льются ручьями

Р.S все злопыхатели и писаки вонючие идите на сайт президента и изливайте свою жельч. Устраивайте свое шоу.
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