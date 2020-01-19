 Самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ приземлился в "Борисполе" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Самолет с телами погибших в Иране украинцев приземлился в "Борисполе" в 11:00. На взлетном поле его встречал почетный караул, руководство страны, сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Фото Офиса Президента:
В аэропорту присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.
Напомним, в числе погибших при крушении украинцев:
Пилоты:
- Наумкин Алексей Евгеньевич
- Гапоненко Владимир Иванович
- Хоменко Сергей Анатольевич
Бортпроводники:
- Статник Екатерина Олеговна
- Матьков Игорь Валерьевич
- Микитюк Мария Михайловна
- Лихно Денис Михайлович
- Овчарук Валерия Евгеньевна
- Сологуб Юлия Николаевна
Пассажиры:
- Ольга Кобюк
- Алена Малахова
В связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта.
Фото Олега Богачука:
Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Я КАТЕГОРИЧНИЙ противник Будь-яких перекриттів руху.
для президентського кортежу?Що Замах планується?
для прем"єрського? для 'незамінного і безальтернативного в економіці' Гончарука?
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Президент та Голова КБ так сумували за загиблими в катастрофі МАУ, що руки поскладали на яйцях як дурисвіти і хитались на ніжках немов вальс танцювали!
Ніякої вихованості, хоча б брали приклад із військових і Разумкова.
На транспорте случаются трагедии. Несколько месяцев тому назад затонуло судно со всем украинским экипажем в бушующей Атлантике. Их было 14. Почему тогда зе, гончарук и остальные "официальные лица" тоже не приехали встречать гробы в аэропорт?
Что это за шоу сегодня!?
За Фройдом..
Жертвам авіакатастроф у ВСІХ "верхів" у всіх країнах більше співпереживання ,бо власне цим засобом пересування вони найбільше користуються..
Чому труни загинувших(при всій повазі) задраповані українським НАЦІОНАЛЬНИМ прапором ?
У всьому світі ця честь зарезервована за загиблими за Державу.
МОЖЛИВО ТОМУ,що досі Законом(привіт патріоту Порошенко і постмайданному дегенерату міністру юстиції Петренко) за 5 років війни законодавчо цей момент ніде не зафіксовано ?(
ЧИ МОЖЕ ТАКИМ ЧИНОМ МИ ОГОЛОШУЄМО,ЩО ІРАН -ВОРОЖА ДО УКРАЇНИ ДЕРЖАВА ?
Моя думка.....
Цимбал Евген Володимирович
@jonnikorjrabel
·16 мин
посмотрел церемонию со встречей тел погибших в Иране--задушил би зеков--пиар на крови-- при єэтом --60 ранених в больницы Днепра за 3 дня--этот на-в-рот --безнадежен
чіткий доказ що іранські версії про несправність транспондера і відсутність звязку пілотів з диспетчером-придумані..
А Тегеран не зацікавлений у цій версії,щоб не "підставляти союзника"
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-01-19/iran-isn-t-planning-to-release-data-from-downed-plane-irna?__twitter_impression=true
"Скорбота" на Г+Г
09:00 "Лото-забава"
09:45 "Світ навиворіт"
10:15 Х/ф "Міцний горішок - 3: Відплата"
12:55 Х/ф "Міцний горішок - 4"
15:30 Х/ф "Міцний горішок: Гарний день аби померти"
17:30 М/ф "Співай" ...
вони зараз максимально ефір заповнюють рейтинговими фільмами і передачами..
бо до планованої закупки декодерів населенням у 1 млн з 4-х млн домогосподарств далеко.
.дуже далеко..
"А до чого там купа військових??
Це були бойові втрати?
Чи це екіпаж був з військових??
Що це за цирк на крові загиблих в авіатрощі??
Але в мене ті самі питання.
Государственных похорон Героя-Солдата, погибшего на фронте?
еврейкосмополит безродный - ему не надо."
главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх
Так переборщили з шаною та повагою до загиблих, шо це вже викликає протилежне ставлення
извините это уже слишком, зоофилией попахивает
повісити на льотчиків провину" галюники у гали...галЯперидол вам в помощь!
І пам'ять у зебілів коротка. Мозок молюска у тебе, зелебобо.
ℳγr
tvorets.center
@myrotvorets_
·2 ч
В нас на фронті 1 загиблий і 10 поранених серед яких є дуже важкі.
А у Борисполі відрежисоване на вищому рівні шоу на крові.
Із 11, що загинули 6 жінок, матерів або дівчат, які б могли стати матерями. Жаль і чоловіків - діди, батьки, сини.
Дивився німу трагічну сцену.
Чому не було за кадром голосу?
Чому не скористалися нагодою не розкрили, не пояснили причину, не розповіли детальніше про загиблих? Невже їм немає що сказати? Чому стояли як стовпці слуги та їх поводир? Про що думали?
Айгуль стояв вкритий паранжою (коли він покаже своє личенько?). Подих вітру лише на мить показав його бороду - вибрита, руки були без браслетів.
Коли ти мовчиш - то нам про що можна думати?
Зебілів не цікавлять щоденні втрати на фронті. Раз про це не говорять по Г+Г значить війни ніби і нема.
Р.S все злопыхатели и писаки вонючие идите на сайт президента и изливайте свою жельч. Устраивайте свое шоу.