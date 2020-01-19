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 Самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ приземлился в "Борисполе" (обновлено). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В международном аэропорту "Борисполь" началась церемония памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Иране 8 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В аэропорту присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

В связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта.

Напомним, в числе погибших при крушении украинцев:

Пилоты:

  • Наумкин Алексей Евгеньевич
  • Гапоненко Владимир Иванович
  • Хоменко Сергей Анатольевич

Бортпроводники:

  • Статник Екатерина Олеговна
  • Матьков Игорь Валерьевич
  • Микитюк Мария Михайловна
  • Лихно Денис Михайлович
  • Овчарук Валерия Евгеньевна
  • Сологуб Юлия Николаевна

Пассажиры:

  • Ольга Кобюк
  • Алена Малахова

Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 01
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 02
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 03
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 04
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 05
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 06Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 07

Автор фото – Олег Богачук

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Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170664
 
 
 Топ комментарии
 
Шкода, що такої пошани не удостоїлись загиблі на війні...
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Шкода загиблих українців в авіакатастрофі, але це стало приводом для влади створити для себе шоу. Для фронтовиків -ЖОДНОГО слова або згадки.
Від цього ще більш сумно.
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перепрошую, канєшно, але шо це за помпєзность така, шо нада Водохреща затмити??? Повертаються "герої"-таксісти з полону??? Чи наші астронавти з Марсу???
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Если нечего предьявить с достижений обществу - то хоть попиарюсь на смертях украинцев. Устрою шоу квартал 95 типа в трауре - подумал Осел Оманский. Свиту отправил писать сценарий. Вот мы это все наблюдаем.
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Чего там нема Бени? Его рабочие погибли.
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А действительно, где Служители Церкви? Или Священники этот ритуал массового жервоприношения нивелируют и он не зачтется Дьяволом?
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Сьодні Свято Водохреща, а таке помпезне поминання покійних, шо можна було дньом раньше-дньом позжє, схоже на умисне паплюження православного Свята
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шо занадто - то не здраво
Так переборщили з шаною та повагою до загиблих, шо це вже викликає протилежне ставлення
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Тут возникают некоторые мысли...США убили генерала - в Иране устроили шоу с похоронами останков. Цель понятна - сплотить народ вокруг власти в противостоянии американцам. Какая цель этого шоу с флагами и Ослом?
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Нельзя было по человечески. выйти Ослу с Лядью к прессе, на ступеньках администрации. выразить соболезнование родным погибших?
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Царство небесное! Но только не понял,а к чему такой кипиш? Каждый день гибнут и по 5 и по 10 в пожарах,дтп,и Зеленский ,все правительство не приезжает. А тут они сразу же.как штыки.
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от нашо було назначати таке помпезнєйшейє трагічнєйшейє поміновєнійє саме сьогодні - в день Водохреща??? Невже вони сьогодні(вчора) загинули??? Від загибелі пройшло одиннадцять (С)слава боху(С) днів. Нічого страшного не сталося б, якшо трупи прилетіли завтра, і рєЗє!дєнт горював та заламував руки від страшенного горя не в празнік
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Помнится ***** во время Иловайска парады проводил....и ни одно порохнявое чмо не возмущалось...
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оце так колись йюля встрічала протигриппозну сиворотку - грипп косив людей тищами, трупи валялись по вулицям і площадям городов і сьол. Но йюля встрітила спасітєльний єраплан на еродромі і лічно прищепляла немовлят та жєнщін с бєрємєнними дєтьмі
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Глянув трохи. Ну, Шоу Зеленський зняв красиве. Видно роботу і режисера, і операторів.
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