 Назначение адвоката Януковича Бабикова замдиректора ГБР недопустимо, - активисты и близкие героев Небесной Сотни обратились к президенту

Об этом заявляют активисты и близкие героев Небесной Сотни в обращении к президенту Владимиру Зеленскому, и.о. директора ГБР Ирине Венедиктовой и директору НАБУ Артему Сытнику, передает Цензор.НЕТ.
"У данного кандидата очевидный прямой конфликт интересов. Поскольку уголовные производства, в которых он защищал своего клиента - Януковича В.Ф., после потери прокуратурой функций следствия переданы по подследственности в ГБР. Управлять следователями, которые расследуют дело подозреваемого-клиента руководителя этих следователей - нарушение базовых принципов уголовного процесса (принцип состязательности, верховенства права), норм закона о предотвращении коррупции", - говорится в заявлении.
По мнению подписантов, данный кандидат с точки зрения законодательства и здравого смысла не мог даже пройти этап проверки документов и быть допущенным к собеседованию: "Информация о том, что Бабиков - адвокат Януковича, появилась в сети еще в декабре 2019-го, ничто не мешало проверить указанные производства, выяснить, кто осуществлял защиту, и предоставить соответствующую информацию комиссии. Однако очевидно, что это не было сделано, или - еще хуже - конкурсная комиссия также проигнорировала эту информацию".
Более того, утверждают активисты и близкие героев Небесной Сотни, Бабиков осведомлен о том, что он защищал Януковича в уголовных производствах, которые переданы по подследственности в ГБР, и сознательно проигнорировал этот факт и очевидно ввел в заблуждение комиссию.
"Назначение лица с конфликтом интересов на должность будет нарушением ст. 28 ЗУ "О предупреждении коррупции" уже со стороны директора ГБР", - подчеркивают они.
"Мы считаем, что именно несоблюдение порядка назначения и проведения конкурса и непрозрачность процесса допускают возможность таких результатов конкурса. Мы считаем недопустимым нарушение законодательства о предотвращении коррупции, которое непременно произойдет в случае такого назначения. Мы считаем, что это путь к полной потере доверия к ГБР как в правоохранительному органу в целом.
И поэтому просим вас:
1️) Не допустить назначения адвоката Януковича Бабикова А.П. на должность одного из заместителей директора ГБР;
2) Провести повторный конкурс на эту должность - прозрачно и с соблюдением закона;
3) Обнародовать полную информацию о ходе проведения конкурса;
4) В дальнейшем не допускать действий и решений, которые продолжают уничтожать репутацию бюро", - говорится в заявлении.
Среди подписантов:
ОО "ОПИРОРГ"
ОО "Семья Героев Небесной Сотни"
ОО "Адвокатская Консультативная Группа"
ОО "Комбат-УА"
Светлана Матвиенко, Лаборатория законодательных инициатив
ОО "Правозащитная Инициатива"
ОО "Народный Тыл"
ОО "Правозащитный центр "Действие"
ОО "Школа Медиапатриотов"
ОО "Сильные общины"
ОО "Медийная инициатива за права человека"
Центр прав человека ZMINA
ОО "Всеукраинское молодежное движение "Национальный Альянс"
"Спецпідрозділ ГРУ готує групи зрадників в Україні"- Хрісто Грозєв - журналіст групи Bellingcat. Це те,про що ми неодноразово обговорювали в твітторі.
https://twitter.com/i/status/1218623173631062017
Управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), отримало 247 млн грн, що були заарештовані у рамках справи щодо легалізації незаконних доходів у фінансових операціях оточенням експрезидента Віктора Януковича.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"За клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора 13 січня 2020 року слідчий суддя наклав арешт на кошти в сумі 247 млн грн, які належали ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" та знаходились на рахунках ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк". 16 січня 2020 року суд прийняв рішення про передачу цих коштів в управління АРМА та зобов'язав ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" перерахувати кошти на рахунки АРМА", - йдеться у повідомленні.
Відтак, 17 січня 2020 року Офіс генерального прокурора звернувся до АРМА з клопотанням про виконання ухвал суду про накладення арешту на 247 млн грн та їх передачу в управління Національного агентства.
Зазначається, що вказані кошти були заарештовані в кримінальному провадженні щодо легалізації незаконних доходів за фінансовими операціями оточенням колишнього президента України Віктора Януковича.
"Також вивчається питання законності знаходження коштів ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" на рахунках ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" та встановлюються причетні до цього рішення", - йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора нагадали, що в рамках розслідування вказаного кримінального провадження трьом особам повідомлено про підозру за ст.ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 209-1 (умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, ще двох осіб оголошено у розшук.
Також повідомлено про завершення досудового розслідування колишньому керівнику департаменту фінансового моніторингу ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" та надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення з ними, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду
У вас, зрадників України зебілів є голова, щоб подумати і задати самим собі елементарнійші запитання? Можливо, знайшли би відповідь...
1) Похерены все результаты Майдана
2) Мозги неудовлетворенных уровнем своего потребления леммингов заsраны наглухо штампами "свинрчуки", "барыга", Порох каждое утро начинает с загаживания их труселей.
3) за год Украина вместо набиравшего популярность туристического брэнда превратилась в синоним "страна - катастрофа"
4) Рыги и пятая колонна снова у власти - будут мстить и стричь лоухоу.
5) Пустоголовому кто то пишет речевки на бумажке - но крайне идиотские и невпопад, как будто специально или там вообще одни идиоtы собрались.
6) Экономике кабздец - это уже даже зелохи понимают, но "виноват Порох".
7)...
8)..
Таки гениального ума был человек, придумавший операцию "голобородько" - надо отдать должное. Если б такие люди во благо работали, а не во вред - даже зелохи уже б по-швейцарски потребляли, а то и по-лихтенштейнски. Но, увы, для таких спецов - жизнь-игра, а желание лоха купить новый телек вызывает только мизантропическую усмешку.
Дело в том, дети мои, что суть адвокатства - защита подсудимого НЕЗАВИСИМО от того, каким мерзавцем и подонком он является.
Старательная защита адвокатом мерзавца в принципе не говорит о том, что адвокат - сам подонок, защищающий мерзавца.
Хоть я и сам бы такому адвокату руки не подал.....
Как-то так....