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Все про:Небесная Сотня (288) ГБР (857) Бабиков (1)

 Назначение адвоката Януковича Бабикова замдиректора ГБР недопустимо, - активисты и близкие героев Небесной Сотни обратились к президенту

Назначение адвоката Януковича Александра Бабикова замдиректора ГБР, который будет курировать расследование дел Майдана, не возможно как с моральной точки зрения, так и юридической.

Об этом заявляют активисты и близкие героев Небесной Сотни в обращении к президенту Владимиру Зеленскому, и.о. директора ГБР Ирине Венедиктовой и директору НАБУ Артему Сытнику, передает Цензор.НЕТ.

"У данного кандидата очевидный прямой конфликт интересов. Поскольку уголовные производства, в которых он защищал своего клиента - Януковича В.Ф., после потери прокуратурой функций следствия переданы по подследственности в ГБР. Управлять следователями, которые расследуют дело подозреваемого-клиента руководителя этих следователей - нарушение базовых принципов уголовного процесса (принцип состязательности, верховенства права), норм закона о предотвращении коррупции", - говорится в заявлении.

По мнению подписантов, данный кандидат с точки зрения законодательства и здравого смысла не мог даже пройти этап проверки документов и быть допущенным к собеседованию: "Информация о том, что Бабиков - адвокат Януковича, появилась в сети еще в декабре 2019-го, ничто не мешало проверить указанные производства, выяснить, кто осуществлял защиту, и предоставить соответствующую информацию комиссии. Однако очевидно, что это не было сделано, или - еще хуже - конкурсная комиссия также проигнорировала эту информацию".

Более того, утверждают активисты и близкие героев Небесной Сотни, Бабиков осведомлен о том, что он защищал Януковича в уголовных производствах, которые переданы по подследственности в ГБР, и сознательно проигнорировал этот факт и очевидно ввел в заблуждение комиссию.

"Назначение лица с конфликтом интересов на должность будет нарушением ст. 28 ЗУ "О предупреждении коррупции" уже со стороны директора ГБР", - подчеркивают они.

Читайте также: Конкурсная комиссия не обнаружила у адвоката Януковича Бабикова конфликта интересов для назначения замглавы ГБР, - Венедиктова

"Мы считаем, что именно несоблюдение порядка назначения и проведения конкурса и непрозрачность процесса допускают возможность таких результатов конкурса. Мы считаем недопустимым нарушение законодательства о предотвращении коррупции, которое непременно произойдет в случае такого назначения. Мы считаем, что это путь к полной потере доверия к ГБР как в правоохранительному органу в целом.

И поэтому просим вас:

1️) Не допустить назначения адвоката Януковича Бабикова А.П. на должность одного из заместителей директора ГБР;
2) Провести повторный конкурс на эту должность - прозрачно и с соблюдением закона;
3) Обнародовать полную информацию о ходе проведения конкурса;
4) В дальнейшем не допускать действий и решений, которые продолжают уничтожать репутацию бюро", - говорится в заявлении.

Среди подписантов:

ОО "ОПИРОРГ"
ОО "Семья Героев Небесной Сотни"
ОО "Адвокатская Консультативная Группа"
ОО "Комбат-УА"
Светлана Матвиенко, Лаборатория законодательных инициатив
ОО "Правозащитная Инициатива"
ОО "Народный Тыл"
ОО "Правозащитный центр "Действие"
ОО "Школа Медиапатриотов"
ОО "Сильные общины"
ОО "Медийная инициатива за права человека"
Центр прав человека ZMINA
ОО "Всеукраинское молодежное движение "Национальный Альянс"

Источник: https://censor.net.ua/n3170663
 
   
 Топ комментарии
 
Власть В Украине антинародная, антиукраинская, антигосударственная, а зё просто говорящая, да уже и не говорящая, а прячущаяся от народа голова.
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Пиз"ец набирает обороты.
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До кого звертатись? Там замість голови пустий горщик, аж дзвенить. Про це казав і Гончарук.
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Власть В Украине антинародная, антиукраинская, антигосударственная, а зё просто говорящая, да уже и не говорящая, а прячущаяся от народа голова.
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У кожній темі кацапські тролі, скоріш за все з ди-ни-рів та ли-ни-рів влаштовують "все пропало", "все погано". Кацапсінам треба розхитувати державній устрій країни, щоб легше було приєднувати нові області до новоросії. Це стосується як великої політики, поліції, освіти, медицини, так і дрібних репортажей. Кацапсіни, українці Зеленського переживуть (це на 5 років), можливо, він ще стане патріотичнішим за Порошенка, який, доречі, на початку теж не був палким націоналістом, а ось пережити московію ще раз - ми не зможемо! Так що в будку, касаби, за порєбрік! Геть!
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А с чего вы вдруг решили что под вас все должны подстраиваться в том числе президент с 73% поддержки народа Украины? Возомнили себя божествами майданными? Успагойтесь, вы свое время просрали вместе с Крымом и Донбассом и поэтому сегодня не мешайте трудиться эффективной команде менеджеров-патриотов Украины. Вы- лузеры и предатели!
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73,23% або 13 525 044 - це не так багато як ви думаєте при населенні України в 35 000 000. Більшість взагалі проігнорували вибори.
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Та ти хворе зелупеньське бидло..! Це ти паскуда с кацапським номером на лобі нам будеш патякати тут про "Кацапсінам треба розхитувати державній устрій країни, щоб легше було приєднувати нові області до новоросії." ?? "Не розхитуйте човна - нашу зелену жидо-кацапську пацючину нудить"? Патріот Зеленський? Продай вашому царю дебільному цей гег до кацапьского кварталу ! Ідіот!
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Сіоху тільки згадайте, сєпар на сєпарі в зє владі.
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На всю країну тільки один найдостойніший Бабіков, що так вчепилась за нього зубами харківсько-портновська Вєнєдіктова?
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А ты что адвокат?? Если есть конфликт надо разбиратся!!
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Я що роблю? Я і намагаюсь розібратись чим такий цінний для ДБР та Вєнєдіктової цей кадр Бабіков, що вона не хоче дослухатись до думки родичів загиблих на Майдані та їхнього адвоката Закревської.
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До кого звертатись? Там замість голови пустий горщик, аж дзвенить. Про це казав і Гончарук.
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Ще б у "Спортлото" звернулись! Зеленський сам є активатором всієї мерзенності що нині відбувається!
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Зе закончит как дваждынесудимый, только намного раньше и с большей кровью.
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Забыл заводик, проданный через офшоры, и липецкую фабрику?
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им бесполезно что либо говорить, канал Г+Г об этом факте ничего не говорил. За деньги квартала 95 Зедебилоид и его команда сможет купить где то на островах небольшой домик, а за налоги в бюджет от Рошен и других налогоплательщиков Зекоманда выпишет себе дополнительные премии
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Свиночолий брехливе падло надурило своїх виборців-лошар.
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Моника Нелох клала на все челобитные с прибором. Выбрали "новые лица" , теперь не скиглыть
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1. Бесполезно Ваше обращение. 2. Осел Оманский набирает ручное ГБР, а Вам телепузикам будет ответ что на ГБР он не влияет. 3. По заказу парашостана необходимо посадить Порошенко и оправдать Януковича. 4. ГБР посадит Порошенко за подписание Минских договорённостей, малява от Осла Оманского уже поступила. Будет то что с Юлькой посадили что б не мешала Януковичу, тоже приготовлено и Порошенко сходства не наблюдаете, советую надеть очки или сходить к окулисту. 5,6, и т.д допишите самы
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Да бросьте. Зеленский - это ставленник тех, кто стрелял в ваших родных на Майдане. Все, приехали.
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Уважаемые порохоботы, хочу напомнить вам, что пан Порошенко был министром экономики у януковича. И ничего не случилось. И здесь будет все нормально. В чем проблема, шоколадные?
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и ничего не случилось....так что ж. если ничего не случилось, вы, зеленая плесень, второй год воете?Ведь все нормально
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По-моему скулишь ты. Сходи в офис "ЕС", там тебя конфеткой угостят.
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ВОЛОДЯ!! Скулите ВЫ и ВАШ зедебил! Что ему кто то мешает! Плохому танцору мешают яйца ,а что мешает Зеленому? -Украинцы!!
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Уважаемый, как раз ничего ему не мешает.Его танцуют как хотят.Яйца они либо есть, либо их нет
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Вы б чужими конфетами не разбрасывались бы, работать пробовали, чтоб хотя бы на конфеты заработать?
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Виє вся країна, але вам цього не зрозуміти.
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Тільки штопані Г+Г зебіли не бачать різниці між тим, як Порошенко з 2003-го (коли він приєднався до патріотичного руху коаліції "Так Ющенко") намагався вивести Україну на цивілізований (європейський) шлях розвитку і тим, як ******* влада капітулює перед історичним ворогом і повертає Україну в статус колонії касапії.
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Овца, сейчас разговор о НЕЛОХЕ, а не о Порохе. Перепиши методичку
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накази з москви обговоренню не півдлягають
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"Назначение адвоката Януковича Бабикова замдиректора ГБР недопустимо..." но возможно.... потому что #какаяразница
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а все чому? тому що до влади привели Порошенка. Майдан повинен був висунути своїх людей, а не Яценюка і гоп-команду. От тепер і маємо вирок всій Україні.
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Робур‏ @JRobur 14 ч.14 часов назад

Призначення адвоката Януковича Бабікова заступником директора ДБР неприпустимо, - активісти та близькі героїв Небесної Сотні звернулися до президента - Цензор.НЕТ 4185

"Спецпідрозділ ГРУ готує групи зрадників в Україні"- Хрісто Грозєв - журналіст групи Bellingcat. Це те,про що ми неодноразово обговорювали в твітторі.

https://twitter.com/i/status/1218623173631062017
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Банк Порошенка зберігав гроші Януковича.

Управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), отримало 247 млн грн, що були заарештовані у рамках справи щодо легалізації незаконних доходів у фінансових операціях оточенням експрезидента Віктора Януковича.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора 13 січня 2020 року слідчий суддя наклав арешт на кошти в сумі 247 млн грн, які належали ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" та знаходились на рахунках ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк". 16 січня 2020 року суд прийняв рішення про передачу цих коштів в управління АРМА та зобов'язав ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" перерахувати кошти на рахунки АРМА", - йдеться у повідомленні.

Відтак, 17 січня 2020 року Офіс генерального прокурора звернувся до АРМА з клопотанням про виконання ухвал суду про накладення арешту на 247 млн грн та їх передачу в управління Національного агентства.

Зазначається, що вказані кошти були заарештовані в кримінальному провадженні щодо легалізації незаконних доходів за фінансовими операціями оточенням колишнього президента України Віктора Януковича.

"Також вивчається питання законності знаходження коштів ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" на рахунках ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк" та встановлюються причетні до цього рішення", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що в рамках розслідування вказаного кримінального провадження трьом особам повідомлено про підозру за ст.ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 209-1 (умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, ще двох осіб оголошено у розшук.

Також повідомлено про завершення досудового розслідування колишньому керівнику департаменту фінансового моніторингу ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" та надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення з ними, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду
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чого раніше не заарештували? Чому раніше не було рішення суду?
У вас, зрадників України зебілів є голова, щоб подумати і задати самим собі елементарнійші запитання? Можливо, знайшли би відповідь...
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А каким боком здесь Порох?? Притянули муде к бороде??
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І швиденько розділили ці кошти собі на премії і підвищення зарплат собі "любимим".
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Та ладно это шо стеб такой над украинцами😅
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Что имеем в остатке
1) Похерены все результаты Майдана
2) Мозги неудовлетворенных уровнем своего потребления леммингов заsраны наглухо штампами "свинрчуки", "барыга", Порох каждое утро начинает с загаживания их труселей.
3) за год Украина вместо набиравшего популярность туристического брэнда превратилась в синоним "страна - катастрофа"
4) Рыги и пятая колонна снова у власти - будут мстить и стричь лоухоу.
5) Пустоголовому кто то пишет речевки на бумажке - но крайне идиотские и невпопад, как будто специально или там вообще одни идиоtы собрались.
6) Экономике кабздец - это уже даже зелохи понимают, но "виноват Порох".
7)...
8)..
Таки гениального ума был человек, придумавший операцию "голобородько" - надо отдать должное. Если б такие люди во благо работали, а не во вред - даже зелохи уже б по-швейцарски потребляли, а то и по-лихтенштейнски. Но, увы, для таких спецов - жизнь-игра, а желание лоха купить новый телек вызывает только мизантропическую усмешку.
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Спочатку Свиночолий кнур зробив все,щоб вбивці повтікали на Казластан,тепер Зелений робить все,щоб вбивці Небесної Сотні уникнули покарання,видно домовились із Свиночолим кнуром.
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А чому свиночолий кнур, а не судді-запроданці пОРТНОВА?
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Зміни прапорець не маяч кацапською шматою тут.
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Обращаться с нынешним президентом Украины, все равно, что взывать к объемной дыре в стене, откуда может вынырнуть любая башка, а может, и никто не покажется. Смотря какая отмашка придет.
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Да Зелебобики почуяли неприкосновенность!
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в 2014 году все сплотились и победили, а сечас будет каждый за свои проблемы кучками выходить. Это то что оманская власть смогла сделать хорошо с населением страны.
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але до влади привели Порошенка, Яценюка. Треба було своїх людей висувати, як це свого часу зробив Гавел у Чехії. А так. Все йшло поступово до цього моменту, що зараз отримали.
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А с чего вы вдруг решили что под вас все должны подстраиваться в том числе президент с 73% поддержки народа Украины? Возомнили себя божествами майданными? Успагойтесь, вы свое время просрали вместе с Крымом и Донбассом и поэтому сегодня не мешайте трудиться эффективной команде менеджеров-патриотов Украины. Вы- лузеры и предатели! Мандуйте и собирайте майдан только теперь вы лохов не найдете чтобы за вас п*доров кровь проливали и жизни отдавали! Изя фффсё!!!
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НАРОД НЕПОНИМАЕТ......

Дело в том, дети мои, что суть адвокатства - защита подсудимого НЕЗАВИСИМО от того, каким мерзавцем и подонком он является.
Старательная защита адвокатом мерзавца в принципе не говорит о том, что адвокат - сам подонок, защищающий мерзавца.
Хоть я и сам бы такому адвокату руки не подал.....

Как-то так....
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