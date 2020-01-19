 СБУ не имеет претензий к посещавшим Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в письме СБУ, которое есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
"Сообщаем, что на данный момент основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины у СБУ отсутствуют", - отмечают в спецслужбе.
Вместе с тем в СБУ просят полицию в Запорожской области усилить меры безопасности во время театрального представления с участие Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января из-за "негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья, поскольку в СМИ освещается информация о поддержке ими в российских СМИ вооруженной аннексии Крыма, а также приводится информация о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей на временно оккупированном полуострове".
В то же время, по информации источников Цензор.НЕТ в Государственной пограничной службе, Башарова, как и его коллег по цеху, не пустят в Украину.
Российских артистов пропустить, а полиции указать, что их надо охранять от главных врагов власти зебуинов-активистов-патриотов
Такі дії на 100% класифікуються як державна зрада.
Народу-нема? Є натовп, нездатний до державоутворення.
І, веде у данному випадку ця начеб-то СБУ як підрозділ ФСБ. На жаль.
Они нарушили ЗАКОН о пересечении границы!!!!
а у СБУ нет притензий
поцЗеденский ПНХ
а зато у нас черноземы, вот!!!11111
а если честно - "надо отсюда валить"
Це вже зробили нас? Чи ще далі буде?
- ээээ, тут черти.
- (короткие гудки)
"Хуже не будет"," абы не порох")))
Это коллеги Зебила и Ко по цеху - скоро они опять будут стричь Украину, как свою вотчину.
Бубочка думает на перед - ему еще потом по корпоративам в ********* гоцать.....(
Ну это конечно, если он себе 1 000 000,00 пенсию не сделает, а то с зарплатами нынешних чиновников и депутатов, все к этому и идет...
Чи яку ти там маєш надію?
А то шо за підтримку - я не помітив.
Не усвідомлювала цього ? - Навряд.
Цей Крим віддасть...Вже віддає, бо акторішкам, які плювали на українське законодавство, дозволили в'їзд в Україну.
Может, отвечать скотам на плевки в лицо нужно чаще, чем раз в 5 лет?
С чем всех и поздравляю. Какой нарід такая и власть.
может хоть сейчас кто-то из вас, приколистов, поймёт, что такое есть реальный барыга на наглядном примере шута-резидента..
и да, вы, зебилы, сделали это вместе..
ноИ просит полицию усилить безопасность на их выступлении." То есть не только пропускает преступников в страну, но и заботится об их "безопасности" от реакции граждан соседней уКраины ...Почему "соседней" ? А что - вы хотите сказать, что СБУ - это не рашская структура ? А докажите !
партії реваншу вбивць українців на Майдані- ригів. Далі ця антидержавна, антинародна влада слуг олігархів і маріонеток Путіна планує довести ситуацію в країні до початку громадянського протистояння з патріотами України і подальшому введенню Путіним військ в Україну задля "спасєнія всєнародно ізбраного прєзидента України Зєлєнскаго от націстов-бендеровцев ". Ось так треба розглядати нинішні "культурні десанти" в Україну ВОРОГІВ УКРАЇНИ .
ИТОГ:
"СБУ не имеет претензий к посещавшим Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении."
включите, посмотрите на самокатчика.....
там вообе все черти собрались (ну и родственники конечно тоже там)
https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy/posts/10220860931937083