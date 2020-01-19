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 Политика Украины, Общество
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Все про:Крым (22277) Россия (74764) артисты (204) Башаров (1)

 СБУ не имеет претензий к посещавшим Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины не видит причин не пускать в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, несмотря на то, что они выступали в оккупированном РФ Крыму.

Об этом говорится в письме СБУ, которое есть в распоряжении Цензор.НЕТ

"Сообщаем, что на данный момент основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины у СБУ отсутствуют", - отмечают в спецслужбе.

СБУ не имеет претензий к посещавшим Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении 01

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Вместе с тем в СБУ просят полицию в Запорожской области усилить меры безопасности во время театрального представления с участие Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января из-за "негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья, поскольку в СМИ освещается информация о поддержке ими в российских СМИ вооруженной аннексии Крыма, а также приводится информация о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей на временно оккупированном полуострове".

СБУ не имеет претензий к посещавшим Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении 02

Читайте также: "Мы хотим приехать с чистым сердцем", - выступавший в оккупированном Крыму российский певец Серов попросит Раду пустить его в Украину

В то же время, по информации источников Цензор.НЕТ в Государственной пограничной службе, Башарова, как и его коллег по цеху, не пустят в Украину.

СБУ не имеет претензий к посещавшим Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении 03

Источник: https://censor.net.ua/n3170662
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро и этому ублюдку у СБУ не будет никаких претензий
СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 6148
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Тобто будуть захищати кацапню від розгніваних патріотів.
Оце влада в нас...
Зрадники, нє ?
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що і треба було довести, ніяких змін в країні з 1654 року.
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Эх жаль, Кобзон не дожил до этих щасливых дней, чтобы посрать посреди сцены в Палаце Украина
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c рулончиками туалетной бумаги наперевес... СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 6203
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Жирик с Затуліним по ходу нвступні.
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СБУ становится соучастником получается нарушений Украинских законов! И вообще это предательство - это гос измена совершенная СБУ! Это повтор с СБУ при Януковиче, которое было, что им управлял гражданин с паспортом РФ, который работал на спецслужбы РФ!
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В Українців з'являться питання тепер до зємалороської влади. Куди тікати будете ушльопки?
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Вы поняли, как работает теперь СБУ под руководством одного из "зеленых"?
Российских артистов пропустить, а полиции указать, что их надо охранять от главных врагов власти зебуинов-активистов-патриотов
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СБУ работает для создания возможных конфликтов и нарушений общественного порядка. А наказания хоть за незаконное посещение территории Украины будут? Зачем специально создавать конфликтную ситуацию?
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Кожного дня зелена шобла все більшими кроками перевіряє українців на толерантність до вбивць та посіпак, прийде час і вони запросять "рузький мір" прийти до Ваших осель аби відібрати останнє що в Вас залишилось від України.
Такі дії на 100% класифікуються як державна зрада.
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СБУ - это КГБ было, там только сменили табличку, а на деле они с ФСБ - кореша остались!
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Давно пора заводить сайт для заочнолюстрированных "украинских" мусоров которые на государственных должностях способствуют работе кремлёвских пропагондонов в Украине и со сменой власти, чтоб всю эту сворой на свалку люстрации в три дня с высчетом всех зарплат за всю службу.
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На чорта вони нам тут потрібні - занадились самі, а за ними і "вєжлівих людєй" підтягнуть!
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знову попхнули кацапські заробітчани до нас. А ще кажуть що то ми до них на заробітки їздимо.
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А я напомню, что у Бакана жена россиянка.
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Что должно случится, чтобы у украинцев проснулось хоть минимальное уважение к себе? Может ЗЕ нужно в прямом эфире обоссать флаг Украины, Конституцию и Герб в прямом эфире? после этого упасть на колени и поцеловать ботино путина, присланный бандеролью зараннее?
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все гораздо хуже - зе может выйти на сцену и сняв штаны посрать на толпу. зелебобики будут только рады.
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Де поділась стаття про розкрадача аферста Баканова на цензорі?
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СБУ Крыма помогало ФСБ готовить аннексию Крыма за долго до аннексии и когда аннексия произошла, то все СБУ Крыма перешло в ФСБ работать и тоже самое было с СБУ на Донбассе - всем составом в ФСБ перешли! Украине нужно создавать полностью с нуля новые спецслужбы! Ибо это СБУ пророссийское все - это сказал Наливайченко, который возглавил СБУ и когда сложил обязанности, то сказал, что СБУ невозможно очистить от русской агентуры потому что оно все и есть российская агентура! Украине нужно не бывшее КГБ переименовывать в СБУ, а нужно создавать новое полностью!
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ты прямо рашинскую пропаганду транслируешь - шо Крым не оккупирован, а "сам ушёл"
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Это ты транслируешь российскую пропаганду! не пиши того, что я не писал, и того, что я не думал! я написал, что СБУ Крыма все предало Украину и помогало РФ в захвате Украинской территории и это факт. И власти Крыма тоже завербованные ФСБ были и этот Гоблин даже продолжил управлять Крымом! Если бы в Украине было нормальное СБУ, то Крым бы не смогли бы РФ захватить! говорил с крымчанином одним, который за ФКДК тоже болеет и он говорил, что это готовилось за долго и было реально у них такое ощущение, что это произойдет. Еще с 2008 года РФ готовила захват Крыма, а может и раньше! И им помогало наше доблестное СБУ, которое было раньше одной службой с ФСБ - это КГБ.
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З кого создавать? Активних патріотів знищили на фронті. Залишилась або абсолютна безмозковашелупонь, або ********* в інтеренеті.
Народу-нема? Є натовп, нездатний до державоутворення.
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создавать с тех, кто прошел войну и доказал, что за Украину и ставил на кон за нее - жизнь! Только тоже не всех, а нужно биографию проверить, также тесты провести, чтобы был идейный патриот Украины и т.д.
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Був при Януковичі такий собі керівник СБУ Якименко Олександр. Так, він, взагалі, був громадянином Росії. Зараз прогрес, у молодого лейтенанта Баканова, який керує СБУ тільки дружина громадянка Росії.
І, веде у данному випадку ця начеб-то СБУ як підрозділ ФСБ. На жаль.
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Пляяяя1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Они нарушили ЗАКОН о пересечении границы!!!!
а у СБУ нет притензий
поцЗеденский ПНХ
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Любой кто хоть кривое слово этим артистам скажет сразу статью и срок получит, зебилы как раз этого и хотели.
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Мабуть, кацапських акторів СБУ планує вербувати для розгойдування ситуації с скрепном Мордора. Ай молодець шлемазл Баранов
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Баранов не він, барани ті, хто його туди привів, 73%
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Когда наконец приедет на Украину Пореченков, когда малороссы дадут ему разрешение, заметьте я уже начал писать на Украину, а не в Украину, после прихода к власти Зедебилоида и большинства парламента Зедебилов вы потеряли субъектность как государство. Да здравствует губерния парашостану-Малороссия.
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Скоро чернозема не будет, закон о земле будет принят верховной зразой ближе к лету и неизвестно чей будет чернозём ты будешь батрачить на детей Авраама и это будет уже другая история
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и что? лучшё авраам чём Иван.
а если честно - "надо отсюда валить"
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Іскуствавнєпалітікі...
Це вже зробили нас? Чи ще далі буде?
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Так, чого з балагану всі поперлись в політику?
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Щоб в політиці був балаган. На жаль, виходить...(((
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Это цветочки, а ягодки созреют когда продадут твою землю и землю твоих родителей за бананы, думаю к лету команда Зедебилов справится с этим заданием
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(звонит Бакланову)
- ээээ, тут черти.
- (короткие гудки)
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Ото у зели язык...
"Хуже не будет"," абы не порох")))
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Служба безпеки-ЧОГО??? Оце докерувалися, шлемаЗЕли!
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Оманійський Нелох знищує все що було до нього.
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а на хрена вони тут треба,щоб їх ще і охоронять?!
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Вова с его другом детства Бакановым не дураки. Орни - предатели.
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С таким СБУ, нужно ждать Гиркина в Киеве, с лекциями о ,,русской весне".
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А кто то сомневался? То ли еще будет!
Это коллеги Зебила и Ко по цеху - скоро они опять будут стричь Украину, как свою вотчину.
Бубочка думает на перед - ему еще потом по корпоративам в ********* гоцать.....(

Ну это конечно, если он себе 1 000 000,00 пенсию не сделает, а то с зарплатами нынешних чиновников и депутатов, все к этому и идет...
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Служба Безпеки дозволяє порушувати Закон України. Такого ніде в світі немає. Це, по факту, визнання криму кацапським. Результати оманських договорняків Янелоха з кацапами починають вилазити назовні
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Це звіздец ?! А які можуть бути претензії ?! ******* це кубло малоросів зрадників, і уклоністів. Невже ми їх не накажемо за їх діянням проти держави України?!
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Ага-а,как раз придут отпевать убитых вчера кацапами наших солдат.
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Саме за це голосували 73%. Маю надію, що будуть бити пики тим, хто прийде на цей "концерт". Думайте 73%, бо усіх не захистять.
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Ти пропонуєш насильство?

Чи яку ти там маєш надію?
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Потиху зєлєбєні , за кремлівськи планом , призвичаюють 73% ідіотів до усвідомлення того що вони і кацапи "адіннарот" .
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А де можна знайти на який термін у них була заборона на в'їзд?
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Нафик кормить кацапоффЪ! И зачем вы, украинцы, посещаете выступления этих мышебратьефф!
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Тому, що ти цим коментарем вже визнала себе не українкою та підтримувала владу, яка робить такі дії.
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І їй від цього погано?
А то шо за підтримку - я не помітив.
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Як ти не помітив, якщо вона весь час за Зе агітувала?
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Агітувала за зрадника.
Не усвідомлювала цього ? - Навряд.
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ну не знаю, але проти "Пороха" навіть Думбровський ролики робив(одесит-наркоман колишній, і просто крутий чудак-совок)
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Не так! Это именно ты бесстыдно и намеренно вносишь раздор между украинцами, что наиболее опасно!
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украинцы всё это не посещают, только вот кацапов у нас тут минимум пол страны ..
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Зеля! Где санкции за Украинский Крым?
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То тобі навіть не Петя.
Цей Крим віддасть...Вже віддає, бо акторішкам, які плювали на українське законодавство, дозволили в'їзд в Україну.
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А еще больше 4 лет ждать, чтобы людей хоть о чем-то спросили...
Может, отвечать скотам на плевки в лицо нужно чаще, чем раз в 5 лет?
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Ну, що підете дивитися виставу "вежливых людей и зеленых человечков"?

СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 3020
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Даже если отбросить моральную сторону вопроса, если у СБУ официально нет воросов к лицам незаконно пепесекавшим границу Украины в АРКрым. Это очередное признание Крыма российским со стороны новой власти. Первое было когда признали что наши моряки нарушили границу РФ.
С чем всех и поздравляю. Какой нарід такая и власть.
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Когда наконец будет в Киеве название улицы имени Моторолы-Павлова, на какой сессии верховной зрады вы примете такое постановление малороссы ?
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А как они попали в Крым? Они брали разрешение у Украины на посещение украинского Крыма?
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зебилы, ваша Вошьдь - обыкновенная шлюха, без принципов и без уважения Законов Украины и её территориальной целостности, унитарности..
может хоть сейчас кто-то из вас, приколистов, поймёт, что такое есть реальный барыга на наглядном примере шута-резидента..
и да, вы, зебилы, сделали это вместе..
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Ошибка в заголовке надо так "СБУ не имеет претензий к посещавшим Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но И просит полицию усилить безопасность на их выступлении." То есть не только пропускает преступников в страну, но и заботится об их "безопасности" от реакции граждан соседней уКраины ...Почему "соседней" ? А что - вы хотите сказать, что СБУ - это не рашская структура ? А докажите !
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Треба дивитися правді в очі - наразі в країні керує неукраїнська, антидержавна, антиукраїнська , антинародна влада, завданням якої є гібрідна капітуляція України перед Путіним і розворот країни від євроінтеграції у Мутний союз "руського міра" ! Всі українці вже звернули увагу на те, що з приходом партії слуг олігархів і маріонеток Путіна , на всіх телеканалах у кілька раз збільшилося вживання мови держави-агресора ,мови вбивць українців ! Багато політиків раптом "забули" рідну мову, і стали прямо пишатися вживанням мови вбивць ! Багато анти "державних" діячів України прямо лижуть дупи руським акторам і політикам, які відкрито підтримали анексію Криму, які підтримують ОРДЛО ! Так їх направляє український олігархат та гауляйтер Путіна в Україні - Медведчук з його прямо антиукраїнською , прямо пропутінською , опозиційною до народу та держави Україна "партією РосУкрЕнерго фірташа -бойка-льовочкіна"-
партії реваншу вбивць українців на Майдані- ригів. Далі ця антидержавна, антинародна влада слуг олігархів і маріонеток Путіна планує довести ситуацію в країні до початку громадянського протистояння з патріотами України і подальшому введенню Путіним військ в Україну задля "спасєнія всєнародно ізбраного прєзидента України Зєлєнскаго от націстов-бендеровцев ". Ось так треба розглядати нинішні "культурні десанти" в Україну ВОРОГІВ УКРАЇНИ .
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Лейтенант Баканов-Чёрт! Кому звонить? Тупому или пустому!?
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Если не вникать в детали, то можно подумать, что плесень мстит Пороху, уничтожая все его достижения за прошедшие пять лет. А если анализировать происходящее, то наблюдается реванш всего негативного, что было в Украине с 2004 года, причем в худшем его проявлении.
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"Оккупанты РФ вчера 6 раз нарушили перемирие на Донбассе: 1 украинский воин погиб, 10 - ранено"

ИТОГ:

"СБУ не имеет претензий к посещавшим Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении."


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по ящику идет прямая трансляция встречи тел погибших в самолете в Иране
включите, посмотрите на самокатчика.....
там вообе все черти собрались (ну и родственники конечно тоже там)
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К сожалению это еще одно доказательство распространенного в России мнения об украинцах.ХОЛОПЫ,БЫДЛО,ПОПРОШАЙКИ,НИЩЕБРОДЫ.С мая 19 года мы постоянно это доказываем.Жрать,срать,жрать - наше фсе!!!
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СБУ вместо того что бы заниматься теми, кто угрожает безопасности и территориальной целостности Украины присело на коменсантов
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