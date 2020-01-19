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Все про:КГГА (2298) Киев (18444) Крещение (105) вода (333)

 Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве. КАРТА+ФОТО

19 января христиане отмечают один из самых больших религиозных праздников - Крещение Господне (Крещение). Традиционно в этот день в Киеве состоятся освящение воды и купание в водах Днепра.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского Храма Украинской Православной Церкви на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины в 14:00", - говорится в сообщении.

Во время мероприятия будет осуществлен чин освящения воды по установленным канонам.

В местах купания будут обеспечены цистерны с питьевой водой и присутствие медработников, будет действовать праздничная торговля.

Как известно, в народе праздник Крещения называют Иордан или Богоявление, которое знаменует принятие Иисусом Христом на себя важнейшего христианского таинства Крещения. Считается, что в этот день вода во всех водоемах приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года.

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Как сообщает КП "Плесо", в этом году для празднования Крещения в пределах Киева обустроены 16 локаций. На каждой из них 19 января будут дежурить спасатели и будут работать медпункты (с 9:00-18:00).

Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве 01
Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве 02
Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве 03
Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве 04
Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве 05
Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве 06
Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве 07
Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве 08
Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве 09
Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве 10
Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве 11
Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве 12
Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве 13

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3170661
 
 
 Топ комментарии
 
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 4004 .Нигде больше в мире , на Крещение не ныряют в ополонку среди зимы , кроме как в бывших совковых странах , и то не во всех . Дурдом какой то . Какoй то кацапский поп придумал что вода в водоёмах , в этот день исцеляет , а туповатый народ и повёлся . Кстати , почему этой традиции , почти совсем не существовало вплоть до 80 - 90ых годов , даже в самой кацапии . ? А во вторых , воду в этот день освящают и пьют , а не моют в ней свои причандалы .
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Христос охрестився в Іордані де немає зими, а тут ідійоти лізуть в крижану воду.Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 148
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Не хочу никого обидеть. Праздник - это хорошо. Но вот эти купания в проруби с мыслей «очиститься, смыть грехи» немного странные для меня. Та и насколько я помню обычно очищение происходит через огонь..
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Так очень удобно ж. Нагрешил - сходил в церковь - покупался - греши дальше.
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Полезно, чисто для здоровья, если не простудиться.
Зі святом!
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Попірнати в холодну воду це, звісно, цікаво. Але це дещо інше аніж водохреща. Всі хто сьогодні поліз голяка у воду не здатні спокутувати гріхи людства, як зробив це Ісус. Та не полізуть на хреста щоб прибили цвяхами. Це неповага до Ісуса та бидлозахід.
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В Гидропарке Киву на мосту никто не видел с руками в карманах ?
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