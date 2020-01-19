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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2298) Киев (18444) Крещение (105) вода (333)

 Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве. КАРТА

19 января христиане отмечают один из самых больших религиозных праздников - Крещение Господне (Крещение). Традиционно в этот день в Киеве состоятся освящение воды и купание в водах Днепра.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского Храма Украинской Православной Церкви на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины в 14:00", - говорится в сообщении.

Во время мероприятия будет осуществлен чин освящения воды по установленным канонам.

В местах купания будут обеспечены цистерны с питьевой водой и присутствие медработников, будет действовать праздничная торговля.

Как известно, в народе праздник Крещения называют Иордан или Богоявление, которое знаменует принятие Иисусом Христом на себя важнейшего христианского таинства Крещения. Считается, что в этот день вода во всех водоемах приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года.

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Как сообщает КП "Плесо", в этом году для празднования Крещения в пределах Киева обустроены 16 локаций. На каждой из них 19 января будут дежурить спасатели и будут работать медпункты (с 9:00-18:00).

Источник: https://censor.net.ua/n3170661
 
   
 Топ комментарии
 
Вы когда руцьким патриархатом обзавелись, раскольники беспачпортные ?
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 6315
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Вы когда руцьким патриархатом обзавелись, раскольники беспачпортные ?
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 6315
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А вы читал как и к чему привело правослабие, по истории то?
Или как попы делали "скальпирование огнем очищающим"? То есть - сосед стуканул и тебя уже волокут на площадь и делают..... это очень страшно, Невзоров описывал. И даже если невиновен, то даже вот так не сделают: Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 5759
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Невзоров - умница. И великолепный публицист. Но... Лично мои познания в истории религии позволяют Вам сделать замечение. Война религий сплотила Европу и позволила дать отпор исламской экспансии. А инквизиция такое же дерьмо как и "союз воинствующих безбожников". Смени Христа И Николая на Членина и Сралина. Вот и все

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А то я думаю шо иду - че за такой вой и стадо с горшками ходит, а тут.... смешно. В Иркутске верунам доставили канализационную воду - немного поубавилось Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве - Цензор.НЕТ 9662
еще и звонят-мудозвонят, завлекают очередных веропитеков. А купаться - это вообще нету такого по "канонам", просто посм. на Путина - и сделать наоборот. Как и на т.н. "коммунизм" то.
И вообще - чем более человек г., тем бысрее он наматывает круги по храмикам. Ленина не касается и всяких сталиных тоже, но на московии они без пяти минут святые. Мочили попов(мало.вато) и вдруг - чуть ли не канонизируют их, правда еще не вечер....)
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Скажи честно - сколько вчера молился?
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Крючок для игры на рояле сморщится.
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Корова отелился.
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Если бы Иоанн не любил макать мальчиков, то Иисус и не крестился бы вовсе.
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Христос охрестився в Іордані де немає зими, а тут ідійоти лізуть в крижану воду.
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Якщо Йордан був такий, як зараз, то Його вмочали в коричневе багно.
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Застудою менше хворіти будуть, якщо не напиватися після купання.
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Колхоз - дело добровольное. Не хочешь - не ныряй. Это же не обрезание Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 5785
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Варто порівняти здоров'я тих, хто купається в крижаній воді, і тих, хто ні.
І буде видно, хто ідіот.
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Крещається раб божий, на свиню схожий, ні на що не гожий... (басом)
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нехристь? атеист ? безбожник ? грешник? нечестивец? антихрист? кто Вы?
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Пока родственники общаются с главврачом, двум идиотам дали поиграться телефонами.
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Це не традиція, а звичка, з року, як князь Вовка силоміць охрестив киян у Дніпрі. З Христом чи хрещенням ця подія незрозуміло як пов'язана. Бо він того не заповідав. З таким же успіхом кожен може хреститися у ванні чи в душі.
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шо за кацапська традиція купацца в прорубі?
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ну так ведь на Кацапстане климат немного не такой, как на реке Иордан. Вот и купаются где есть
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Ім же нада мицца інагда.
А то "русский дух" будєт видавать "русскій мір" за кілометр.
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Найсильніша вода опівночі з 18-го на 19-те.
Але ще три дні природна вода буде цілюща скрізь.
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.Нигде больше в мире , на Крещение не ныряют в ополонку среди зимы , кроме как в бывших совковых странах , и то не во всех . Дурдом какой то . Какoй то кацапский поп придумал что вода в водоёмах , в этот день исцеляет , а туповатый народ и повёлся . Кстати , почему этой традиции , почти совсем не существовало вплоть до 80 - 90ых годов , даже в самой кацапии . ? А во вторых , воду в этот день освящают и пьют , а не моют в ней свои причандалы .
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У каво прічандали малєнькіє - тот может нічево нє мить.
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