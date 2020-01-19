 Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве. КАРТА

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского Храма Украинской Православной Церкви на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины в 14:00", - говорится в сообщении.

Во время мероприятия будет осуществлен чин освящения воды по установленным канонам.

В местах купания будут обеспечены цистерны с питьевой водой и присутствие медработников, будет действовать праздничная торговля.

Как известно, в народе праздник Крещения называют Иордан или Богоявление, которое знаменует принятие Иисусом Христом на себя важнейшего христианского таинства Крещения. Считается, что в этот день вода во всех водоемах приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года.

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Как сообщает КП "Плесо", в этом году для празднования Крещения в пределах Киева обустроены 16 локаций. На каждой из них 19 января будут дежурить спасатели и будут работать медпункты (с 9:00-18:00).