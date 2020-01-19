 Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве. КАРТА

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского Храма Украинской Православной Церкви на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины в 14:00", - говорится в сообщении.
Во время мероприятия будет осуществлен чин освящения воды по установленным канонам.
В местах купания будут обеспечены цистерны с питьевой водой и присутствие медработников, будет действовать праздничная торговля.
Как известно, в народе праздник Крещения называют Иордан или Богоявление, которое знаменует принятие Иисусом Христом на себя важнейшего христианского таинства Крещения. Считается, что в этот день вода во всех водоемах приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года.
Как сообщает КП "Плесо", в этом году для празднования Крещения в пределах Киева обустроены 16 локаций. На каждой из них 19 января будут дежурить спасатели и будут работать медпункты (с 9:00-18:00).
Или как попы делали "скальпирование огнем очищающим"? То есть - сосед стуканул и тебя уже волокут на площадь и делают..... это очень страшно, Невзоров описывал. И даже если невиновен, то даже вот так не сделают:
еще и звонят-мудозвонят, завлекают очередных веропитеков. А купаться - это вообще нету такого по "канонам", просто посм. на Путина - и сделать наоборот. Как и на т.н. "коммунизм" то.
И вообще - чем более человек г., тем бысрее он наматывает круги по храмикам. Ленина не касается и всяких сталиных тоже, но на московии они без пяти минут святые. Мочили попов(мало.вато) и вдруг - чуть ли не канонизируют их, правда еще не вечер....)
І буде видно, хто ідіот.
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А то "русский дух" будєт видавать "русскій мір" за кілометр.
Але ще три дні природна вода буде цілюща скрізь.