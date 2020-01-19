 Оккупанты РФ вчера 6 раз нарушили перемирие на Донбассе: 1 украинский воин погиб, 10 - ранено

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;
- рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов, а также из вооружения БМП-1;
- неподалеку от Павлополя - с БПЛА противник сбросил 2 гранотометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;
- в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.
Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет, добавили в штабе ООС.
После приезда ЗЕбила из Омана наши воины гибнут чуть ли не каждый день.
Зато по гавноканалам Г+Г, ТЕТ, ISTV хихоньки и хахоньки целый день
Слів немає, лише лють.
туга і злість..
невеселі свята в чийсь оселі, горе гірке замість куті...
одужуйте хлопчики...
співчуття родині вбитого рашкою Героя...
.............................................!!!
Светлая память Героям и смерть врагу.
че эт за бред то?
посмеялся если честно, иди, шоле, в секту Аделаджи
В правилах кожної країни проводитит мобілізацію у випадку війни.
Якщо ти нездатне воювати, то тебе і не візьмуть.
Напиши, що ти ссикло, яке не здатне воювати за свою державу, радше здасться в полон, або піде воювати на стороні ворога.
Інакше би оцю хрєнь не писав.
Сум за загиблим...
Пораненим видужання...
- Очередной час Х для Украины - это встреча Путина и Зеленского в апреле?
- Часы тикают, Украина поставлена на счетчик. Каждый шаг стрелки, приближающийся к этой дате, будет заставлять Зеленского двигаться в направлении, по сути, России. Смысл встречи в Омане был как раз в том, чтобы напомнить о его обязательствах, подписанных в Париже.
И тут, кстати, расскажу вам историю, которую мне пересказывал посол одной из европейских стран. Помните, как Янукович совершенно неожиданно отказался от европейской ассоциации? Он держался где-то до ноября 2013 года. Беседуя с одним из послов, я спросил: "А чего же испугался Янукович?". И он мне ответил: "На последней встрече Путин ему объяснил - его просто убьют". Не исключаю, что Зеленскому могли сказать то же самое.-https://www.obozrevatel.com/politics/putin-postavil-zelenskogo-na-schetchik-i-ugovoril-merkel-s-makronom-piontkovskij.htm
зелохи- пасивні амеби, раби та сцикуни-вони не вийдуть протестувати. порохоботи вже втомились, їм врешті-решт потрібно надіятись лише на самих себе у такому оточенні, тягнуть лямку за дупоголових, які кожного разу вертають все в зад- набридло. Не всім, але більшості. То ж лише найгарячіші пасіонарії в кооперації з військовими спасуть країну , інакше- Зе енд Україні.