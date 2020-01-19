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 Оккупанты РФ вчера 6 раз нарушили перемирие на Донбассе: 1 украинский воин погиб, 10 - ранено

18 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;
- рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов, а также из вооружения БМП-1;
- неподалеку от Павлополя - с БПЛА противник сбросил 2 гранотометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;
- в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

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С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет, добавили в штабе ООС.

Источник: https://censor.net.ua/n3170659
 
 
 Топ комментарии
 
Живі мішені для російський солдат та найманців...
Слів немає, лише лють.
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Ишаку Оманскому небось докладывают, что с 1 января 2020г. у нас стойкое перемирие.
После приезда ЗЕбила из Омана наши воины гибнут чуть ли не каждый день.
Зато по гавноканалам Г+Г, ТЕТ, ISTV хихоньки и хахоньки целый день
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Реально,превратили страну в какое-то кварталодизель-шоу. Даже до войны не было такого мельтешения паяцев на экране. Абсурд и дичь.
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Перемирие это маневр, одна из форм войны,такая же как экономическая,политическая,дипломатическая ,информационная,какую ведут здесь на форуме враги Украины в попытке нас разделить и стравить между собой.
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Живі мішені для російський солдат та найманців...
Слів немає, лише лють.
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Больше жертв чем до разведения. Одни разведения украинцев по всем фронтам, куда смотрит Голобородько.
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Ага... може ти пам´ятаєш як пархатий забороняв атвєтку... то все ж таки чим він кращий від зелені?
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Земля пухом загиблому. Треба вже усім зрозуміти, що у нас війна. Бо вчора один іммігрант писав, що Зе вже встановив мир.
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Зате в росіян та їхніх найманців уже скоро рік як стабільно без втрат.
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нема слів...
туга і злість..
невеселі свята в чийсь оселі, горе гірке замість куті...
одужуйте хлопчики...
співчуття родині вбитого рашкою Героя...
.............................................!!!
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Почему наши СМИ, разведка, не публикует данные, сколько наша сторона уничтожает врагов с той стороны. Отсутствие в прессе таких данных, деморализует наше общество.
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Тому що наші не стріляють. Кримінальна відповідальність якщо стрельнеш.
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Таке завдання іі ставиться - повна деморалізація. Лише в тому випадку можливе засирення з кацапами, яке Зєлєнскій називає "нормалізацією відносин". Насправді це просто капітуляція. А капітулює лише деморалізована армія.
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Щось не бачу Льоньку з вимогою до президента надати співчуття родинам загиблих воїнів.
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Та не переживай вже так... головне шо барига наспівчувався вдосталь...
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а ответку на 152....на Севере..я так и не услышал.Видать пока ждали добро от Верховного..те уже смотались..а командиры артиллерии просто ссат дать ,,адекватну відповідь "
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А ответки и не будет,тех кто давал ответки и сепаратисты ссали даже стрельнуть в их сторону говнокомандующий в срочном порядке ротировал заменив их на послушных баранов.
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А что ЗЕ?Ведь он же говнокомандующий,пригласит кацапских артистов ,,с чистым сердцем,, отпевать Героев?
Светлая память Героям и смерть врагу.
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к власти пришли зеленые ублюдки и предатели
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А тим часом зе-моніка готується відводити війська, щоб наших ще простіше було розстрілювати. Воно хоч раз після останнього відведення прокоментувало ситуацію на фронті? Що наших воїнів буквально кожного дня обстрілюють із забороненої зброї? Скільки уже поранених і убитих за ці місяці...
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ээээ, мужик, я надеюсь шо у тя кот на клавиатуру упал?

че эт за бред то?
посмеялся если честно, иди, шоле, в секту Аделаджи Окупанти РФ вчора 6 разів порушили перемир'я на Донбасі: 1 український воїн загинув, 10 - поранено - Цензор.НЕТ 8241
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отводим войска дальше... Сниманием мины и асфальтируем переходы в ОРДЛО. Короче, сливают зебилы Неньку
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бубочка не хочет честно перед всем народом сказать что они с хйлом договорились отвести ВСУ с территорий донецкой и луганской областей полностью Окупанти РФ вчора 6 разів порушили перемир'я на Донбасі: 1 український воїн загинув, 10 - поранено - Цензор.НЕТ 8258
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Оманское перемирие, мать его!!! Ну и как это может стимулировать подписывать контракты... на собственную смерть? Уклонист проклятый!
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Не можна стріляти!!! - сказав Зеля призедент. І гинуть захисники України, не стріляють. Договорняк з "великим" Пу. ПОКИ СТРІЛЯЮТЬ БАНДИТИ МОСКОВСЬКИХ ВІЙСЬК НІЯКОГО РОЗВЕДЕННЯ. ТІЛЬКИ АКТИВНА ОБОРОНА. ЗА ОДНОГО ВІЙСЬКОВОГО ЗСУ ДЕСЯТЬ МОКШАНЦІВ, ВІДГОРОДИТИСЬ МІНИМИ ПОЛЯМИ І ********* АВТОМАТИЗОВАНИМИ ВОГНЕВИМИ КОМПЛЕКСАМИ ЯК ІЗРАЇЛЬ.НЕХАЙ ТАМ ЖИВАТЬ, КОРМІЛЬЦИ, САМІ. ХТО ЗАХОЧЕ ТОЙ ВИЇДЕ, РЕШТА ХАЙ РАДУЄТЬСЯ РУСЬОМУ МІРУ.
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Можно и отвести наших, от позиций в поле, но накрывать артиллерией боевиков Рашки, которые заходят на наши позиции, ибо сидеть под обстрелами не очень нужно. Плюс.... можно (было) приглашать дронов.... из дружественной страны.
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Хто тепер наживається на війні що вона не закінчується? Новиє ліца?
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Нормандия - Буковель - Оман ( главное "перестать стрелять")
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Сейчас слава Богу в Украине давно уже не проводятся частичные мобилизации когда людей гнали на эту войну насильно.. кто хочет тот сам идет воевать за не плохие деньги. минус конечно что война это дорогое *удовольствие* и бюджет страны теряет большие деньги которые могли пойти на ее развитие.
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Що значить гнали насильно ?
В правилах кожної країни проводитит мобілізацію у випадку війни.
Якщо ти нездатне воювати, то тебе і не візьмуть.
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Это значит сидишь ты такой дома и ждешь мать скоро с магазина вернется. звонок в дверь а это военком с повесткой..- Служить хочешь?- Нет! Тогда мы передадим ваше дело в соответствующие инстанции и против вас будет возбуждено уголовное дело. Так я и попал в армию и так как я там было со мной очень много.
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А ти як думав ? В громадян країни не лише права, а і ОБОВ'ЯЗКИ.
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Государство это конечно круто. Но дело в том что это же государство не отзывает посла из страны которую называет агрессором, не закрывает границы, ведет с ней активную торговлю и дает официальное название этому всему АТО а не война.. Ввиду подобной политики двойных стандартов я считаю правильно участвовать в этом только тем кто с этим всем согласен и имеет личный интерес а не другие люди которые не понимают всего этого и должны становится пушечным мясом по желанию вот такого вот замечательного государства
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Все бла бла бла...
Напиши, що ти ссикло, яке не здатне воювати за свою державу, радше здасться в полон, або піде воювати на стороні ворога.
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Солнце мое.. одно дело сидеть здесь в интернете дома на теплом диване попивая холодное пиво и громко кричать про патриотизм и совсем другое сидеть год в холодном окопе. 1. Ты не можешь меня помнить потому что мы не знакомы и я сюда не ходил. 2 Если без проблем давайте мне свой номер Вайбера я с вами свяжусь и если я ДНРовец вы сдадите меня в СБУ но если я тебе продемонстрирую свой паспорт, военный билет и удостоверение участника боевых действий то было бы не плохо извинится.
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Котику... ти не оригінальний. Тому тебе я пам'ятаю.
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Совсем не нормальная чтоль? Я тебе не знакомому человеку реально познакомиться сейчас предлагаю ты какую то совсем глупость несешь.
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Ну в СБУ сдашь меня тогда. Ты же говоришь что ты меня знаешь и я за ДНР воевал! Зачем ты клевещешь на меня в том чего я не делал и отказываешься отвечать за свои слова? Я воевал за ВСУ на передовой а ты с бацылами на клавиатуре.. я просто что думаю то и пишу я не обязан под тебя подстраиваться.
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Ти не воював.
Інакше би оцю хрєнь не писав.
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Тебе я пам'ятаю. Ти служив в армії днр.
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Вот именно что не насильно,идут не воевать и освобождать а зарабатывать,им насрать на всех и вся главное отбыть контракт и заработать отсидевшись по щелях.А тех кто умел воевать и бил врага,давал стократную ответку за раненого или убитого побратима срочно ротировали.Вот и убивают баранов прячущихся по щелях.
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Прямо сейчас с окраин Донецка вальнули десятком залпов крупного калибра по Опытному.
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Может пора перестать елозить слово « перемирие» которое давно себя исчерпало в украино-росийской войне!!??
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А ЧТО НА ВОЙНЕ УЖЕ НИКТО НЕ НАЖИВАЕТСЯ? ПОЧЕМУ ВСЕ ПОМОЙКИ МОЛЧАТ? СКОЛЬКО ЕЩЕ ДОЛЖНО ПОГИБНУТЬ БОЙЦОВ ВСУ ПОКА ДО ЗЕЛЕНОГО ДОЙДЕТ ЧТО НЕОЧЕМ ДОГОВАРИВАТСЯ С ХУ#ЛОМ?
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могу со 100% уверенностью сказать до Зе это не дойдет никогда он на посту президента никто и звать его никак это просто ширма за которой стоит группа товарищей которая через колено и кровь тянет Украину в рашисткое болото
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это шо такое перемирие? зеля может сам поедешь хотябы дней на 10 в окопах посидишь? я давно говорил - стена и ров с крокодилами! а на каждый выстрел ответ из 122 -мм гаубиц.
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И это перемирие? Почти каждый день гибнут ребята,ькаждый день раненые, которые в большинстве будут калеками. Мы будем дальше сопли жевать?! Окупанти РФ вчора 6 разів порушили перемир'я на Донбасі: 1 український воїн загинув, 10 - поранено - Цензор.НЕТ 9938
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Ведеться ціленаправлене пригнічення волі до спротиву цим нестрілянням. Все за планом *****, який виконує підхйловник.
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Хтось казав про план Б...то скільки наших солдатів має загинути,щоб до декого дійшло,що москалі не заспокояться ніколи,поки Україна буде не під їхнім чоботом...
Сум за загиблим...
Пораненим видужання...
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Путин поставил Зеленского на счетчик. Меркель с Макроном на стороне России-
- Очередной час Х для Украины - это встреча Путина и Зеленского в апреле?
- Часы тикают, Украина поставлена на счетчик. Каждый шаг стрелки, приближающийся к этой дате, будет заставлять Зеленского двигаться в направлении, по сути, России. Смысл встречи в Омане был как раз в том, чтобы напомнить о его обязательствах, подписанных в Париже.
И тут, кстати, расскажу вам историю, которую мне пересказывал посол одной из европейских стран. Помните, как Янукович совершенно неожиданно отказался от европейской ассоциации? Он держался где-то до ноября 2013 года. Беседуя с одним из послов, я спросил: "А чего же испугался Янукович?". И он мне ответил: "На последней встрече Путин ему объяснил - его просто убьют". Не исключаю, что Зеленскому могли сказать то же самое.-https://www.obozrevatel.com/politics/putin-postavil-zelenskogo-na-schetchik-i-ugovoril-merkel-s-makronom-piontkovskij.htm
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Жовтень, 18 , 2019 в 11:48 "ЗСУ повернуться на позиції, якщо обстріли на Донбасі відновляться - Загороднюк " https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20191018, ЗЕБОХ в Золотому говорив що він "42 р і не лох" а також зуб давав, давай повертай назад, борони свою державу і бережи життя людей, веди боротьбу з незаконними бандитськими формуваннями, це твій конституційний обовязок !!! Але що візьмеж з ху№ловського вафлвста....
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ДОРОЗВОДИЛИСЯ МИРОТВОРЦІ! Може 95 кварталу туди зьїздити та концерт росіянам відпрацювати? АУ, Сівоха -підтягуйся, чи захворів (пьє, як завжди)
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надія майже виключно на військових. це їх тілами осатаніла та інородна зекоманда прикриває грабунок країни. це кримінальний злочинець та уклоніст ЗЕ зраджує державу та кожного дня здає життя воїнів та українську землю російському агресору без всілякого супротиву.
зелохи- пасивні амеби, раби та сцикуни-вони не вийдуть протестувати. порохоботи вже втомились, їм врешті-решт потрібно надіятись лише на самих себе у такому оточенні, тягнуть лямку за дупоголових, які кожного разу вертають все в зад- набридло. Не всім, але більшості. То ж лише найгарячіші пасіонарії в кооперації з військовими спасуть країну , інакше- Зе енд Україні.
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