 Конкурсная комиссия не обнаружила у адвоката Януковича Бабикова конфликта интересов для назначения замглавы ГБР, - Венедиктова

Как объяснила родственникам погибших глава ГБР Ирина Венедиктова, конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. По ее словам, в случае рекомендации конкурсной комиссией при условии прохождения спецпроверки он будет назначен.

На сайте компании Aver Lex в сообщении о решении Бабикова перейти на государственную службу отмечается, что он "специализировался на защите сотрудников правоохранительных органов по коррупционным делам и по делам, совершенным организованными преступными группами".

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Назначение прокомментировала в интервью "Голосу Америки" адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская.

По ее словам, "Адвокат связан своей позицией, которую он формировал и отстаивал, на которой настаивал, представляя и защищая интересы своего клиента. И если адвокат подозреваемого становится руководителем следователей, которые расследуют это дело, то это прямой конфликт интересов".

"Это очевидный знак, что следствия не будет", - добавила Закревская.

В то, что Бабиков будет объективным, не верит член ОО "Семьи Героев Небесной сотни" Владимир Голоднюк.

"Я глубоко возмущен такими назначениями", - сказал он "Голосу Америки". По его словам, "Если Бабиков защищал интересы Януковича, который расстрелял Небесную сотню, то как можно сейчас доверить ему защищать интересы Майдана?"

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Голоднюк, который потерял на Майдане 19-летнего сына, напомнил об обещании президента Владимира Зеленского ускорить расследование. "А вместо этого президент, вмешавшись в суды, выпустил экс-беркутовцев, убил в нас веру в правосудие".

Он добавил: "Назначать адвоката Януковича ответственным за расследование расстрелов на Майдане - это плевок в лицо тем, кто потерял своих родных. Это надругательство над памятью погибших на Майдане".

Напомним, заместителем директора ГБР собираются назначить адвоката Януковича Александра Бабикова. Именно он будет заниматься аудитом дел Майдана, которые сейчас передают в ГБР. Общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" передала и.о. главы ГБР Ирине Венедиктовой пакет документов в подтверждение того, что Александр Бабиков активно защищал Януковича, в частности, по делу о убийстве и насилии над протестующими зимой 2014 года.