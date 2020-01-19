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 Чиновница ОТГ на Черниговщине требовала у бизнесмена 27 тысяч гривен за неприменение штрафных санкций, - НПУ

Полиция разоблачила во взяточничестве руководительницу управления объединенной территориальной громады в Черниговской области.

В пятницу, 17 января, оперативники управления стратегических расследований в Черниговской области Нацполиции, следователи полиции области под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области задержали должностное лицо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

За неприменение штрафных санкций за нарушение договорных обязательств женщина требовала и получила от предпринимателя 27 тысяч гривен взятки. К преступной деятельности она привлекла посредника, в чью банковскую карту перевели указанную сумму.

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Решается вопрос о задержании фигурантки в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3170650
 
 
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По-моему, она результат 52 реформы имени Петра пятого...
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Небось кабминовские премии голову вскружили...
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