 Граф, Ангел и Фея, - в Минюсте рассказали, как в 2019-м жители столицы, Киевщины и Черкасщины называли новорожденных

Пресс-служба Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Украины в городе Киеве обнародовало данные о том, как чаще всего украинцы называли своих детей в 2019 году и какие оригинальные имена были популярны, информирует Цензор.НЕТ.

Данные касаются Киева, а также Киевской и Черкасской областей.

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В столице детей чаще всего называли Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина, Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

На Киевщине - Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София, Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

В Черкасской области - Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана, Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Среди редких имен, по данным Минюста, родители в столице называли девочек Ореста, Фрата, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея, мальчиков - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

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На Киевщине - Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян, Орияна, Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

В Черкасской области - Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона, Брайан, Граф, Исай, Нелей.