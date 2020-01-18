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Все про:Суркис (262) Речинский (3) Баканов Иван (112)

 В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский

Нынешний глава СБУ Иван Баканов в 2008-2010 годах проворачивал аферы с ГЭС.

Об этом в Facebook написал журналист Станислав Речинский, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, в 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными ему компаниями "Энерготек" и "ЭКОинвест" по ч.5 ст. 191 УК Украины.

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"Расследовал это дело следственный отдел ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Господин Баканов с товарищами из фонда госимущества и "Киевоблэнерго" тогда разворовали имущество Богуславской и Дыбинецкой ГЭС в особо крупных размерах", - сообщил он.

Благодаря своим связям он "заинтересовал" экс-начальника регионального отделения ФДМУ Михайленко В. А. передать в аренду ПКС "Энерготек" (директор и учредитель Лазаренко О. Е. - супруга Баканова) Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС, чем тот нарушил прямой запрет действующего законодательства Украины.

"По словам оперативников, сопровождавших это дело, Баканова допустил к "схемам" по облэнерго никто иной как Григорий Михайлович Суркис. И именно в его структурах трудился молодой Иван Баканов до аферы с ГЭС. Интересно, что ГЭС на то время принадлежали американской компании AES Corporation, которую и пытался "пощипать" Суркис. В конце концов, не выдержав подобных проблем, AES Corporation продала свои акции "Киевоблэнерго" россиянам Бабакову и Спектору, точнее, компании V.S. Energy", - отмечается в сообщении.

Речинский отмечает, что во всех официальных биографиях Баканова его трудовая деятельность начинается с 2013 года, когда он становится руководителем ООО "Квартал 95". Однако КНЭУ им. Гетьмана Баканов окончил в 1997 году.

По данным журналиста, "отжимал" Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС Баканов вместе со своим нынешним "другом и подельником" Александром Беляевым, чья жена Светлана Беляева руководила компанией "Экоинвест".

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"Как утверждали следователи, в дальнейшем чиновники Киевоблэнерго по договоренности с сотрудниками ФГИУ продали оборудование Богуславской и Дыбинецких ГЭС компании "Экоинвест". Ее владелец до сих пор - шотландская компания Carat consulting & trading limited. Что примечательно, директор этой компании - гражданин РФ, некто Виктор Журбенко.

"Экоинвест", в свою очередь, продала оборудование обоих ГЭС компании "ПКС "Энерготек". В 2010 году Фонд госимущества составил акт о нарушении законодательства при заключении договоров аренды ГЭС, по этим фактам возбудили уголовное дело", - сообщает журналист.

При этом, "из материалов следствия следует, что именно Баканов занимался всеми вопросами подготовки и подписания необходимых документов, "решением вопросов" в суде для получения в аренду этих двух ГЭС. Именно Иван Баканов представлял интересы "Энерготека", формальный руководитель - жена Баканова Оксана Лазаренко в это время находилась в декретном отпуске".

"Кстати, уголовное дело расследовалось в 2011 году, но афера Баканова продолжалась с 2008 по 2010 год. И помимо воровства имущества Баканов за эти годы незаконно продал электроэнергию, выработанную Богуславской и Дыбинецкой ГЭС на сумму 2,637 миллионов тогдашних полновесных гривен.

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То, что непосредственно этой аферой руководил Иван Баканов доказано в ходе следствия документами, показаниями свидетелей, актами проверок ФДМУ, материалами ревизии КРУ в Киевской области, а также экспертизой Киевского НИИ судебных экспертиз", - утверждает Речинский.

В феврале 2013 года уголовное производство было передано в Богуславское отделение полиции Мироновского управления полиции ГУ НП Украины и в конце 2014 года закрыто "за отсутствием состава преступления".

Журналист предполагает, что Баканов "порешал" свои вопросы "с кем-то из власти Януковича". "Скорее, с Левочкиным. Который, в итоге стал хозяином Богуславской и Дыбинецкой ГЭС. В конце 2011 года Фонд продал Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС ООО Энергия-1 Юлии Левочкиной и бизнесмену Игорю Тынному.

В 2012 году суд расторг договор аренды с ООО "ППС "Энерготек" и обязал компанию вернуть обе ГЭС. В том же году СБУ через суд в рамках дела №168 передала ГЭС на ответственное хранение ООО "Энергия-1".

В 2013 году фирма жены Баканова безрезультатно пыталась через суд запретить ГП "Энергорынок" перечислять деньги фирме Левочкиной-Тынного, мотивируя, что обе ГЭС на праве собственности принадлежат ООО "ППС "Энерготек". Однако, аккурат после закрытия уголовного дела против Баканова Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС стала контролировать ООО "Энергия-1". А у фирмы Баканова к "Энергии-1" не осталось никаких вопросов.

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Кроме того, в решении "вопросов" в судах Баканову оказывала помощь Алла Александровна Пешко, дочка экс-спикера ВРУ Александра Николаевича Ткаченко. Интересно, что семейству Пешко принадлежит компания "Укрэнкргокомплекс". Которая, в свою очередь, входит в орбиту Григория Суркиса", - сообщил журналист.

В связи с вышеизложенным Речинский приходит к выводу, что Баканов на день рождения к Суркису приехал не "оперативную обстановку" оценивать, а поздравлять своего "бригадира" в криминальном бизнесе.

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3170645
 
   
 Топ комментарии
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 1 дн.1 день назад

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 2140

Март 2015. Андрюша Богдан принимает участие в рейдерском захвате государственного предприятия Укртранснафта.

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 2319

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 5034

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 5034
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так он и лучше знает, как воров искать
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"Новые морды" во власти прызыдента ЗЕ оказываются банальными мошенниками. половина из которых еще и совкодрочеры. Еще плакать зебилы будут и просить Пороха снова стать президентом. а сейчас да-веселуха продолжается! Только ржут че-та клоуны с 95-квартала. Зебилам уже не смешно.
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директору респект а сумма така маленька что и дело закрыли
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то он хто чьорт.. хапайте поки не втік В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 6166
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Тоді його мать Порошенко заставляв, прийшлося Ванькові в кварталі гріхи спокутувать
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"Якщо процес неможливо зупинити, його треба очолити!"
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жесть что творится. Новое лицо. Младо реформатор или младо олигарх...
просто уроды
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 1 дн.1 день назад

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 2140

Март 2015. Андрюша Богдан принимает участие в рейдерском захвате государственного предприятия Укртранснафта.

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 2319

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 5034

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 5034
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В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 5514

(предлагаю этому ханурю узкоглазому пойти завтра встречать траурный борт... )
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ну...кто уже убрал...а кто еще только гирлянду сматывает))))
В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 2774
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нельзя такое писать. Не разворовывал а реформировал потужно.
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Вже півроку, як стара. При цьому це все правда.
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засланчик? чомусь нікому з цих віри не йму...
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Все это бессмысленно. Охлос верит только Кварталам. И шо Голоборотько -луччий призидент!
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да ладно,дело то закрыто,как и с педофилом в раде,этож СБУ туда або кого не возьмут и президент не поставит во главе
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Глупости всякие пишут... Не мог наш Ваня такими гадостями заниматься... Или таки мог???
Ай-яй-яй... Того и гляди, научат Ношего Зелинского всяким вещам нехорошим...
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Стало быть, наговаривают, поганцы-щелкоперы...
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А де коментарі головних зеприхильників?
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А я відповіді чекав, а не запитання🤗
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Стакан? Првильно, бо вам зеприхильникам тепер лише на пляшку чи в стакан🐸
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Ща зебуины намажут зеленые сопли на хлеб и начнут отмазывать своего кормильца
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вообще все работают потужно на рейтинг президента,нас большинство,работаем в турборежиме
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різницю між порошенко і зеленським бачу в одному.. красти стали менше В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 7126
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Станом на кінець 2019 року державний бюджет України недоотримає понад 51 млрд гривень. Це в рази більше, ніж за кілька попередніх років.
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ще 5 раз напиши і може за вумного зійдеш В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 2399
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Шо ты городишь, какое меньше? Тут портновы с коломойским и остальной нечистью вовсю орудуют. Одно центрэнерго чего стоит. Ты бачиш то, чего нет. И не бачиш существующее.
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Он борец за денежные знаки. Он эти знаки любит и страдает от их недостатка. А потому вынужден бороться за их наличие. Вот и все. А вы сразу аферист и фигурант.
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Сьогодні я розмовляв (вживу) із знайомим зеприхильником. Тепер він говорить, що 🐸 всі некомпетентні працівники. Для нього головне, що прибрали пороха. Але не відповідає що тепер буде🤔
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ні з ким ти не розмовляв.. твій порошенко вже розкладається на запчастини.. вам треба когось іншого шукати.. інакше знову буде бадабум)
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Розмовляв. Але за хамство і брехню йди у спам.
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Вчера в самый центр Нюрнберга -- на Гауптмаркт -- заехало 2500 тракторов! Сэляны возбудились... -- избиратели! А то, Правительство нюх теряет периодически.

Ну шо? -- сразу Министры, Президенты, Меры, Перы, Херы -- шоб небыло проблем и разрушений, заявили хором, что учтут все матюки и предложения... ...и всё, шо наметили, пересмотрят в другую сторону... -- к вечеру трактористы спокойно разъехались.
И так по всей Германии: дружно, мирно, зримо! *)
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Вот у тебя ник Ali Hasan, копирующей имя великого исламского богослова Али Хасан аль-Халяби. Ты сам то мусульманин? Разве можно так непочтительно относиться к другим религиям: быть не мусульманином (ты писал, что ты грузин), но при этом называться именем великого религиозного лидера?
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.. тебе бы понравилось, если бы у кого то был ник "Иисус Христос"? Смени ник.
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нет не шухер а В обновленную Конституцию РФ хотят ввести норму о присоединении к России Украины и Белоруссии
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А Украинцы , что похожи на Баранов, которых гонят на Забой.За Белорусь не Отвечаю. Чрез АТО прошло больше 200 тыс.Они может и Америку ввидут , ну и .
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х.з. но движ очень нездоровый особено позиция уставших от войны " а какая разница"
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в цивилизованой стране он не смог бы в приципе ,попасть на такую должность. но цивилизованя страна не наш случай В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 4882
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точно-пампасы в которых оччень много обезьян
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должен сивоха проявиться,он сейчас индивидуально для сепаров на наши с вами деньги телевидение с шоу настраивает,хочет их телевизором лечить
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Этом должен заниматься не Сивохо, а Кашпировский ! 😂
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Ясно. Вместо быканова закрыли дело.
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Ласкаво просимо у федеральний округ «Малоросія»,по чуть-чуть.
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Роман Донік‏ @donikroman 17 янв.

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 5341

На самом деле, все эти сливы и дальнейшие телодвижения говорят только об одном. Точнее подтверждают то, о чем говорило "воинствующее меньшинство". Зеленскому не на кого опереться. Абсолютно. Пустота. Вакуум. Так что все идет своим чередом. С пустой скамейкой запасных.

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 6311
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спрашивается идет людина ощастливить государство,ни ухом ни рылом,так уйди нах 5 лет такого "турборежима" ни одно государство не выдержит,вообще нафуя было пхаться,денег мало было?
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Очень правильные слова. Если Зе это не дойдёт то их всей шайке будет писец, не сейчас так через 4,5 года.
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Я уже даже не думаю , я уже уверен на 101 % , что так званые новые лица ЗЕ команды , это вор на вору и вором погоняет !
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такое багатое прошлое, впрочем, как у любого мало-мальски политика в незалэжной
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На своих лучше смотрите у вас в 1000 раз всё хуже. Каждый год список Форбс пополняется новыми миллиардерами из раши.
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Мокша, валежник уже разрешили собирать, или еще не все инструкции написали?
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Предатели народа. Зря они присвоили себе имя слуги народа, теперь это имя начнёт их уничтожать.
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Всі довбоЗЕби - злодії ! Як так сталося, що вони всі при владі?
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Лохторат пропагандой и откровенной брехнёй по пропагандонскому каналу Г+Г обвели вокруг пальца сказочками про Голобородька и ужастиками про баригу мародёра, в результате к власти пришли реально настоящие ЗЕбариги и ЗЕмародёры.
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Тут такое, ранее Уважаемый мною- Цензор: три дня назад был установлен Рекорд моего пребывания на вашем ресурсе: 12 минут. После чего- меня снова заБАНили. Вопрос: какого ***? Объясняю постановку вопроса: когда я читаю, в ваших новостях, фамилии: Гончарук, Милованов и иже с ними, жыдовскими тварями, то я- не матерюсь. Я- просто констатирую факт: я их всех- в рот ****. Так-понятно? И, я- моряк, который, в своей жизни, пережил ******* боцманов, которые- реально матерщинники, утверждаю: или закройте меня- *****. Или- терпите, *****! Третьего- не дано, *****!
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73% быдло закоптело чтобы ими руководили мошенники и проходимцы, пусть жрут никак их не жаль. Ещё не вечер. Какая разница? Мошенник быдлом 73% руководит или порядочный и умный человек
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Зато он шапки с людей не срывал ! 😜
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умные люди сразу сказали:"новые лiца" - это старые воры и уклонисты от налогов, от службы etc. особенно впечатляют декларации нынешнего гаранта и его "фирм" - ни копейки в бюджет.
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На снимке Зеленский идет по улице в окружении своих соратников.
«Дримтим) #сделаемэтовместе», - подписал фото кандидат в президенты.

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 9563
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Данилюка первого убрали, точней он первым догадался куда он попал.
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