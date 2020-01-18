 Украинская легкоатлетка Магучих победила на международных соревнованиях во Львове и установила мировой рекорд

Украинка победила с результатом 1.99 метра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Легкоатлетка решила сделать дополнительные попытки, покорив с третьего раза высоту 2.01. Это мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.

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Также Магучих повторила рекорд Украины в помещении, который в 2008 году на чемпионате мира установила Вита Паламарь. Лучшее достижение Магучих на открытом воздухе - 2.04.

Результат Магучих (2.01) стал лучшим результатом сезона в мире в закрытых помещениях. Второй результат принадлежит другой украинской легкоатлетке Юлии Левченко, которая прыгнула на 2.00 на турнире "Рождественские старты", который прошел 11 января в Киеве.