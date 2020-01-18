EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Спорт
  300  4
Все про:легкая атлетика (85) Львов (3590) победа (432) соревнования (194) Магучих (1)

 Украинская легкоатлетка Магучих победила на международных соревнованиях во Львове и установила мировой рекорд

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала победу на Мемориале Демьянюка во Львове, который проходил в закрытом помещении.

Украинка победила с результатом 1.99 метра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Легкоатлетка решила сделать дополнительные попытки, покорив с третьего раза высоту 2.01. Это мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019. ФОТОрепортаж

Также Магучих повторила рекорд Украины в помещении, который в 2008 году на чемпионате мира установила Вита Паламарь. Лучшее достижение Магучих на открытом воздухе - 2.04.

Результат Магучих (2.01) стал лучшим результатом сезона в мире в закрытых помещениях. Второй результат принадлежит другой украинской легкоатлетке Юлии Левченко, которая прыгнула на 2.00 на турнире "Рождественские старты", который прошел 11 января в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3170644
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А на якому телеканалі України можна було подивитися змагання де перемогла наша спртсменка?Запитання більше для міністра молоді та спорту ніж до людей.
 показать весь комментарий
 
 
хспорт зазвичай це показує.. красава... люблю українок - вони найкращі!!!
 показать весь комментарий
 
Де подивитись, - Тут уже третій день Забіг з Перепонами, Шукають , хто писав прємєра . А міністр Молився , щоб лафа не кончилась , тільки но гроші добавили.
 показать весь комментарий
 
Складується враження що в Україні окрім футболу та інколи боксу спорту зовсім нема.Ні одні міжнародні змагання де беруть участь українські спортсени в країні ніхто не транслює а гроші міністерству молоді та спорту виділяють міліардами.Так куді ті кошти провалюються?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпорт
 
 
 
 
 
 вверх