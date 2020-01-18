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 Политика Украины
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 Только трое депутатов ОПЗЖ голосовали против закона о среднем образовании, двое - за, большинство - воздержались

Верховная Рада 16 января приняла в целом Закон "О среднем образовании" (законопроект №0901), предусматривающий языком образования украинский и обязательную итоговую аттестацию по нему.

"Это очень смешно. 16 января Рада проголосовала за законопроект о среднем образовании (0901), который сокращает использование русского языка в школах", - написал в Facebook журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В России тут же начинается предсказуемая истерика, которую подхватывают и пророссийские политики здесь. В частности Медведчук гневно сетует на притеснения и нарушение Конституции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В законе о среднем образовании прописаны три модели изучения украинского языка, - МОН

Открываем поименное голосование. Ой, что это? Из ОПЗЖ только трое депутатов голосовали против, двое - за. Остальные не голосовали или воздержались", - отметил он.

Только трое депутатов ОПЗЖ голосовали против закона о среднем образовании, двое - за, большинство - воздержались 01
Только трое депутатов ОПЗЖ голосовали против закона о среднем образовании, двое - за, большинство - воздержались 02
Только трое депутатов ОПЗЖ голосовали против закона о среднем образовании, двое - за, большинство - воздержались 03

Также читайте: "Потому что сепар": одесский фанат русского мира Копылов закрыл свой ресторан из-за его бойкота местными жителями, - Казанский

Напомним, 16 января 2020 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О среднем образовании". "За" проголосовали 327 народных депутатов. В МИД РФ заявили, что приняв этот документ Украина идет путем "насильственной украинизации".

Источник: https://censor.net.ua/n3170639
 
   
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Как русскоязычный украинец поддерживаю на все 100%
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Как русскоязычный украинец поддерживаю на все 100%
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у Ольгинских курсы украинского отменили.. денег нема..
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Ты, это, чего ольгинских с большой буквы то пишешь?
Уважаешь?
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Пропоную мертведчуку в знак протесту ****** себе бензином і самоспалитися або повіситись. Только трое депутатов ОПЗЖ голосовали против закона о среднем образовании, двое - за, большинство - воздержались - Цензор.НЕТ 3663
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А там шо, хіба нема іврітоговорящіх?
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Які "іврітоговорящі"?! У нас не кожен єврей навіть "ідіш" розуміє... У нас основна маса "євреїв" - "професійні"... Коли зручно - "євреї".. Коли незручно - "русскаязичниє", і свиняче сало їдять..........
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І шо, вже й у бані не розібрати, ху є хто??
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За закон конечно...теперь посмотрим как недопреЗЕдент будет подписывать..Есть некоторые опасения и сомнения..
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Поясніть Мертвечуку, що закон про середню освіту прийнято на підставі закону про забезпечення функціонування української мови як державної, прийнятим ВР, відповідно до Конституції України.
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"...то, что было предыдущим преступным режимом возведено в ранг государственной политики". Хорошие сапоги, надо брать.
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Устраивают ФСБшный цирк,2-3-4,закон всё равно был согласован с Кремлём,везде сейчас мы замечаем только подставу. Только трое депутатов ОПЗЖ голосовали против закона о среднем образовании, двое - за, большинство - воздержались - Цензор.НЕТ 3804
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Украина там, где общаются между собой по-украински! -- возможно будет...?
А то, Меркель, лет с 7 тому назад и грит: Нужно признать, что нам не удалось адоптировать иностранцев в немецкую культуру, язык и общество.

Так то ж Фрау Меркель -- Канцлер Германии!

...а тут -- постсовковые разброд, разнос и шатания... -- но все хотят, как в Германии! *)
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ПУСТЬ ЗАКРОЮТ УЖЕ ТАМ СВОИ ХАВАЛЬНИКИ КАК ЗА ПОРЕБРИКОМ ТАК И В УКРАИНЕ. КС СКАЗАЛ ЧТО НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ КОНСТИТУЦИИ И ВСЕ ПО ЗАКОНУ!
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Не закриють - це одна з шикарних тем, як розділити суспільство,щоб легше маніпулювати ним.
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президент премьер рада единый монолит
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Да ,Вот это расклад , затишье , - ждут куда ветер подует.
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я рускоязычный..так сложилось. живу в западной Украине.. иногда русский пробивает.. Но ни разу не слышал что-то плохое в свой адрес.. украинцы - мудрые люди
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А Я Українець Служив в Россії , не зміг дуже тягнуло в Рідний край , вернувся , як заново народився.
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Чемні і ввічливі, але не до всіх і не завжди.
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та ні.. українську знаю.. вивчити проблемою не було.. дивуюсь тим, хто волає, шо це неможливо)
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Та я не про мову. За язик морду не б'ють, дають за вчинки і за поведінку.
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Интересно,а на России образование на русском только?а как же народности,коих там много,почему их претесняют,заставляя принудительно говорить и учиться на русском? А на украинском есть школы?ведь украинцев там несколько миллионов.
Что,и гражданство только тем,кто знает русский????в Украине вон без знания языка имеют укр.паспорта.И в ВР можно попасть не зная украинский.А в Мордоре в Думе есть не знающие русский?
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Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О государственном языке Российской Федерации"
Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, его защиту и поддержку, а также обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации.
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Я стабильно ввожу кацапов в ступор простым вопросом: "Сколько в Саранске стоит курс мат. анализа на мордовском языке?" Начинают плеваться и вести себя агрессивно. Чаще всего намекают, что курсов мат. анализа на украинском нет, после чего получают "добавку".
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Звучит, как анекдот: у рыгов во фракции - демократия.
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