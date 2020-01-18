 Только трое депутатов ОПЗЖ голосовали против закона о среднем образовании, двое - за, большинство - воздержались

"Это очень смешно. 16 января Рада проголосовала за законопроект о среднем образовании (0901), который сокращает использование русского языка в школах", - написал в Facebook журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"В России тут же начинается предсказуемая истерика, которую подхватывают и пророссийские политики здесь. В частности Медведчук гневно сетует на притеснения и нарушение Конституции.
Открываем поименное голосование. Ой, что это? Из ОПЗЖ только трое депутатов голосовали против, двое - за. Остальные не голосовали или воздержались", - отметил он.
Напомним, 16 января 2020 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О среднем образовании". "За" проголосовали 327 народных депутатов. В МИД РФ заявили, что приняв этот документ Украина идет путем "насильственной украинизации".
Уважаешь?
А то, Меркель, лет с 7 тому назад и грит: Нужно признать, что нам не удалось адоптировать иностранцев в немецкую культуру, язык и общество.
Так то ж Фрау Меркель -- Канцлер Германии!
...а тут -- постсовковые разброд, разнос и шатания... -- но все хотят, как в Германии! *)
Что,и гражданство только тем,кто знает русский????в Украине вон без знания языка имеют укр.паспорта.И в ВР можно попасть не зная украинский.А в Мордоре в Думе есть не знающие русский?
Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, его защиту и поддержку, а также обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации.