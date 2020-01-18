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Все про:Киев (18444) омбудсмен (445) СИЗО (1136) Карпюк (174) Сизонович (3) Бекиров (93)

 В Киевском СИЗО заключенным приходится спать по очереди, а медработники не контролируют состояние их здоровья, - Офис омбудсмена. ФОТОрепортаж

Сотрудники Офиса омбудсмена совместно с представителями общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток" Николаем Карпюком, Эдемом Бекировым и Алексеем Сизоновичем провели повторный мониторинговый визит в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Во время мониторинга выявлен ряд существенных нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу. В частности установлено, что вследствие постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания, среди заключенных возникают конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, например, массовым беспорядкам", - говорится в сообщении.

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В результате осмотра было также обнаружено, что большинство камер учреждения не обеспечены надлежащим искусственным освещением, имеют избыточную зарешеченность окон, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Указанные помещения не оборудованы баками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией. Большинство камер нуждается в ремонте.

В отдельных камерах СИЗО отсутствовали стекла на окнах и не работала система отопления. Поэтому узникам приходилось закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. По требованию мониторинговой группы указанный недостаток был немедленно устранен работниками учреждения.

Кроме того, по информации Секретариата омбудсмена, в результате проверки были выявлены факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом и спали по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в следственном изоляторе. При этом были выявлены камеры в новом корпусе СИЗО, которые находятся в образцово-показательном состоянии, однако не используются.

Родственники заключенных также жаловались в Офис омбудсмена на то, что им постоянно говорят, чтобы они передавали в СИЗО собственные подушки, одеяла и простыни. При этом на складе изолятора хранится достаточное количество необходимого имущества, которое не выдается удерживаемым.

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В Офисе омбудсмена также сообщили, что во время мониторингового визита было установлено нарушение права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь. Осужденные и заключенные, прибывающие в следственный изолятор, не проходят санитарную обработку, из-за чего медицинские работники не контролируют состояние их здоровья во время содержания в учреждении.

Из-за недостаточного финансирования на проведение ремонтных работ рентгенологический кабинет, который расположен в сборном отделении, находится в крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: стены поражены плесенью, вода отсутствует, канализационная сеть фактически не функционирует. Оборудование устарело, рентгенологический и флюорографический аппарат не работают. В результате, сообщили в Офисе омбудсмена, в СИЗО отсутствует возможность проведения флюорографического обследования органов грудной клетки заключенным. Так, во время визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом и которым в течение длительного времени не было проведено обследование, что свидетельствует о ненадлежащем предоставлении медицинской помощи и несоблюдении требований инфекционного контроля за туберкулезом.

По результатам мониторингового визита Министерству юстиции Украины, Офису генпрокурора и другим органам власти будет направлен соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению, сообщили в Офисе омбудсмена.

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В Киевском СИЗО заключенным приходится спать по очереди, а медработники не контролируют состояние их здоровья, - Офис омбудсмена 01
В Киевском СИЗО заключенным приходится спать по очереди, а медработники не контролируют состояние их здоровья, - Офис омбудсмена 02
В Киевском СИЗО заключенным приходится спать по очереди, а медработники не контролируют состояние их здоровья, - Офис омбудсмена 03
В Киевском СИЗО заключенным приходится спать по очереди, а медработники не контролируют состояние их здоровья, - Офис омбудсмена 04

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В Киевском СИЗО заключенным приходится спать по очереди, а медработники не контролируют состояние их здоровья, - Офис омбудсмена 05
В Киевском СИЗО заключенным приходится спать по очереди, а медработники не контролируют состояние их здоровья, - Офис омбудсмена 06
В Киевском СИЗО заключенным приходится спать по очереди, а медработники не контролируют состояние их здоровья, - Офис омбудсмена 07
В Киевском СИЗО заключенным приходится спать по очереди, а медработники не контролируют состояние их здоровья, - Офис омбудсмена 08
Фото: ombudsman.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/n3170638
 
 
 Топ комментарии
 
По тюрмах також можна визначити,чи держава нормальна.
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Это так относятся к людям,которые не осуждены,а только в статусе подозреваемых!
Так же вообщем,как и везде у нас относятся к людям.
Вот эту муру,показывают из года в год.Что люди спят по очереди,что жрать нечего,что пора Лукьяновский централ закрыть,условия там нечеловеческие.Из года в год,одно и тоже.
Так закройте.Порстройте новый европейский каземат,вы ж так ратуете за Европу.А там человек,основная ценность.Даже если он не самый хороший.
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Впечатляет.
Что ждать от невиновного человека, который окажется в подобных условиях и проведет там длительное время?
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По тюрмах також можна визначити,чи держава нормальна.
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У нас до сих пор УССР. Так что ГУЛАГ в порядке вещей.
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Якраз нещодавно писав щодо Антоненка та Кузьменка, що їх можуть просто згноїти в СІЗО, не чекаючи суду - так мені тут зебіли доводили, що "то на россии только такое! а у нас сидят в комфортабельньіх одиночках, никому пальцьі не ломают, зубьі ржавьіми плоскогубцами не рвут и не сажают на бутьілку!"
Якщо хтось із тих захисників сміття та судів зараз тут - шах і мат.
Ага, "какие пресс-хатьі? какие тубхатьі, где здоровьіх людей целенаправленно заражают туберкулезом?"
Подивіться осьо. Тут і кацапський ФСІН нервово палить за рогом.
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А потом некоторые ... негодуют про закон Савченко.
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Впечатляет.
Что ждать от невиновного человека, который окажется в подобных условиях и проведет там длительное время?
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А може взагалі не вийти звідти, до речі. Або вийти калікою. Або зламаним пасивним ********** - це якщо менти закинуть на прес-хату, та й на звичайних камерах багато ласих до чоловічої дупи.
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Это так относятся к людям,которые не осуждены,а только в статусе подозреваемых!
Так же вообщем,как и везде у нас относятся к людям.
Вот эту муру,показывают из года в год.Что люди спят по очереди,что жрать нечего,что пора Лукьяновский централ закрыть,условия там нечеловеческие.Из года в год,одно и тоже.
Так закройте.Порстройте новый европейский каземат,вы ж так ратуете за Европу.А там человек,основная ценность.Даже если он не самый хороший.
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Дед Лукьян -- то пысэць и сбоку бантик. Особенно сегодня...

При Совке, на Подоле ещё одно КПЗ было -- маленькое, но уютное...

...особо блатных на Короленко содержали -- там можно было, через окошки под потолком, на ноги прохожих поглядеть...
...было плохо, но не долго...*)
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как там у Розенбаума..." И у меня свой кабинет на Короленко.."
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Это он в Киев приехал, в начале 80хх., ему всё расскзали, во всё посвятили, он всё узнал -- и теперь всё от Розенбаума.
"А я стою, как в стойле конь и смотрю на Оболонь" -- тоже Розенбаум... *)
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Оно и сейчас там.ИВС на Глубочитской,поначалу туда тянут,потом если суд выбирает меру пид вартой,то здравствуй дед Лукьян.
В ИВС реально получше,но мусора беспределили по полной.Беркут в свое время там по людям отрабатывал.Та и местная поцкоманда лютовала.
А у Лукьяна,там беда.Особенно на Катьке.
Если торбы и бабла,либо какого другого подогрева нет.То дело дрянь.Человека можно быстро поломать.
Даже если не виновен.
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...хорошо, хоть шо-то хорошего осталось от хорошей жизни...*)
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Та да.
Жизнь бьет ключем.
Но восновном гаечным и по голове.
Хорошим конечно ключем и в хорошем смысле.

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Коллеги, мне недавно делали косметический ремонт, так шпаклевка, краска, грунт были именно в таких ведрах в каких в Киеве разносят пищу...... нет, нет! Я ошибаюсь, этого не может быть! Наверное все-таки ведра для пищи специальные......
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ага, спєціальнийє... а тє, шо от краскі, куда дєвать?
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Я такие ведра тоже не выкидываю. В хозяйстве на даче всегда пригодятся.
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Та это еще ништяк ведра.
Там в чумичках могут разносить,от царя гороха,жира и говна на два пальца,остальное берло. Даже крысы не сожрут,побрезгуют.
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А в России такие га№доны в этой системе работают. Там такие условия, шо ховайся.. Хорошо хоть Денисова там за наших бьётся.
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Главное сколько президентов сменилось, и свидомые были и ватные, а ГУЛАГ форева. Лишнее доказательство, что страной рулит вовсе не президент а 200000 чинуш всех уровней. И им до жопы что там творится в СИЗО, потому что за свою коррупцию они всегда выходят под залог.
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Пристайке кто-то расскажет, что по стране судят по таким вот заведениям, домам престарелых, больничкам на районе, а не по зарплатам дебилов в креслах!
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спать по очереди.. мы точно в Европе?.. Аваков - ты гандон порваный!
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Не истери.
Аваков как раз в Европе.
Остальные только в жопе.Они ж когда про Европейскую жизнь блатную вещали,не говорили же что всем Европа будет.В Европах они будут страдать.
А остальным каземат Катька.
Причем,что на воле,что в тюрьме.
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