 В Киевском СИЗО заключенным приходится спать по очереди, а медработники не контролируют состояние их здоровья, - Офис омбудсмена. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
"Во время мониторинга выявлен ряд существенных нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу. В частности установлено, что вследствие постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания, среди заключенных возникают конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, например, массовым беспорядкам", - говорится в сообщении.
В результате осмотра было также обнаружено, что большинство камер учреждения не обеспечены надлежащим искусственным освещением, имеют избыточную зарешеченность окон, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Указанные помещения не оборудованы баками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией. Большинство камер нуждается в ремонте.
В отдельных камерах СИЗО отсутствовали стекла на окнах и не работала система отопления. Поэтому узникам приходилось закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. По требованию мониторинговой группы указанный недостаток был немедленно устранен работниками учреждения.
Кроме того, по информации Секретариата омбудсмена, в результате проверки были выявлены факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом и спали по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в следственном изоляторе. При этом были выявлены камеры в новом корпусе СИЗО, которые находятся в образцово-показательном состоянии, однако не используются.
Родственники заключенных также жаловались в Офис омбудсмена на то, что им постоянно говорят, чтобы они передавали в СИЗО собственные подушки, одеяла и простыни. При этом на складе изолятора хранится достаточное количество необходимого имущества, которое не выдается удерживаемым.
В Офисе омбудсмена также сообщили, что во время мониторингового визита было установлено нарушение права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь. Осужденные и заключенные, прибывающие в следственный изолятор, не проходят санитарную обработку, из-за чего медицинские работники не контролируют состояние их здоровья во время содержания в учреждении.
Из-за недостаточного финансирования на проведение ремонтных работ рентгенологический кабинет, который расположен в сборном отделении, находится в крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: стены поражены плесенью, вода отсутствует, канализационная сеть фактически не функционирует. Оборудование устарело, рентгенологический и флюорографический аппарат не работают. В результате, сообщили в Офисе омбудсмена, в СИЗО отсутствует возможность проведения флюорографического обследования органов грудной клетки заключенным. Так, во время визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом и которым в течение длительного времени не было проведено обследование, что свидетельствует о ненадлежащем предоставлении медицинской помощи и несоблюдении требований инфекционного контроля за туберкулезом.
По результатам мониторингового визита Министерству юстиции Украины, Офису генпрокурора и другим органам власти будет направлен соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению, сообщили в Офисе омбудсмена.
Якщо хтось із тих захисників сміття та судів зараз тут - шах і мат.
Ага, "какие пресс-хатьі? какие тубхатьі, где здоровьіх людей целенаправленно заражают туберкулезом?"
Подивіться осьо. Тут і кацапський ФСІН нервово палить за рогом.
Что ждать от невиновного человека, который окажется в подобных условиях и проведет там длительное время?
Так же вообщем,как и везде у нас относятся к людям.
Вот эту муру,показывают из года в год.Что люди спят по очереди,что жрать нечего,что пора Лукьяновский централ закрыть,условия там нечеловеческие.Из года в год,одно и тоже.
Так закройте.Порстройте новый европейский каземат,вы ж так ратуете за Европу.А там человек,основная ценность.Даже если он не самый хороший.
При Совке, на Подоле ещё одно КПЗ было -- маленькое, но уютное...
...особо блатных на Короленко содержали -- там можно было, через окошки под потолком, на ноги прохожих поглядеть...
...было плохо, но не долго...*)
"А я стою, как в стойле конь и смотрю на Оболонь" -- тоже Розенбаум... *)
В ИВС реально получше,но мусора беспределили по полной.Беркут в свое время там по людям отрабатывал.Та и местная поцкоманда лютовала.
А у Лукьяна,там беда.Особенно на Катьке.
Если торбы и бабла,либо какого другого подогрева нет.То дело дрянь.Человека можно быстро поломать.
Даже если не виновен.
Жизнь бьет ключем.
Но восновном гаечным и по голове.
Хорошим конечно ключем и в хорошем смысле.
Там в чумичках могут разносить,от царя гороха,жира и говна на два пальца,остальное берло. Даже крысы не сожрут,побрезгуют.
Аваков как раз в Европе.
Остальные только в жопе.Они ж когда про Европейскую жизнь блатную вещали,не говорили же что всем Европа будет.В Европах они будут страдать.
А остальным каземат Катька.
Причем,что на воле,что в тюрьме.