 В Киевском СИЗО заключенным приходится спать по очереди, а медработники не контролируют состояние их здоровья, - Офис омбудсмена. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Во время мониторинга выявлен ряд существенных нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу. В частности установлено, что вследствие постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания, среди заключенных возникают конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, например, массовым беспорядкам", - говорится в сообщении.

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В результате осмотра было также обнаружено, что большинство камер учреждения не обеспечены надлежащим искусственным освещением, имеют избыточную зарешеченность окон, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Указанные помещения не оборудованы баками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией. Большинство камер нуждается в ремонте.

В отдельных камерах СИЗО отсутствовали стекла на окнах и не работала система отопления. Поэтому узникам приходилось закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. По требованию мониторинговой группы указанный недостаток был немедленно устранен работниками учреждения.

Кроме того, по информации Секретариата омбудсмена, в результате проверки были выявлены факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом и спали по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в следственном изоляторе. При этом были выявлены камеры в новом корпусе СИЗО, которые находятся в образцово-показательном состоянии, однако не используются.

Родственники заключенных также жаловались в Офис омбудсмена на то, что им постоянно говорят, чтобы они передавали в СИЗО собственные подушки, одеяла и простыни. При этом на складе изолятора хранится достаточное количество необходимого имущества, которое не выдается удерживаемым.

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В Офисе омбудсмена также сообщили, что во время мониторингового визита было установлено нарушение права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь. Осужденные и заключенные, прибывающие в следственный изолятор, не проходят санитарную обработку, из-за чего медицинские работники не контролируют состояние их здоровья во время содержания в учреждении.

Из-за недостаточного финансирования на проведение ремонтных работ рентгенологический кабинет, который расположен в сборном отделении, находится в крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: стены поражены плесенью, вода отсутствует, канализационная сеть фактически не функционирует. Оборудование устарело, рентгенологический и флюорографический аппарат не работают. В результате, сообщили в Офисе омбудсмена, в СИЗО отсутствует возможность проведения флюорографического обследования органов грудной клетки заключенным. Так, во время визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом и которым в течение длительного времени не было проведено обследование, что свидетельствует о ненадлежащем предоставлении медицинской помощи и несоблюдении требований инфекционного контроля за туберкулезом.

По результатам мониторингового визита Министерству юстиции Украины, Офису генпрокурора и другим органам власти будет направлен соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению, сообщили в Офисе омбудсмена.

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Фото: ombudsman.gov.ua

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