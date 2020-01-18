 Оккупанты на 34 года запретили украинскому журналисту въезжать в Крым. ДОКУМЕНТ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

В постановлении, которое вручили Ибрагимову на админгранице Крыма с Херсонской областью сказано, что ему запретили въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года. На своей странице в Facebook журналист обнародовал диалог с сотрудником ФСБ.

"- Вы же догадываетесь, почему?, - спрашивает меня молодой, симпатичный пограничник ФСБ.

- Я знаю

- Ну и почему?

- Личная неприязнь", - написал он.

"Я напрямую связываю это со своей журналистской деятельностью и моей работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России", – пояснил Ибрагимов.

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Он также сообщил, что у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили.

Адвокат Ибрагимова Алексей Ладин утверждает, что запрет является незаконным и будет отменен.

"Должностное лицо, подписавшее Уведомление - С. В. Чешуй. Кто такой Чешуй и мог ли он подписать уведомление - неизвестно. Однако, именно от имени Чешуя, Россия пояснила, что Ибрагимов не имеет законной возможности въехать в РФ до 2054 года. В связи с этим официально заявляю Чешую, как представителю РФ - Ваше решение незаконно и будет отменено", - написал он в Facebook.

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