 Оккупанты на 34 года запретили украинскому журналисту въезжать в Крым. ДОКУМЕНТ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
В постановлении, которое вручили Ибрагимову на админгранице Крыма с Херсонской областью сказано, что ему запретили въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года. На своей странице в Facebook журналист обнародовал диалог с сотрудником ФСБ.
"- Вы же догадываетесь, почему?, - спрашивает меня молодой, симпатичный пограничник ФСБ.
- Я знаю
- Ну и почему?
- Личная неприязнь", - написал он.
"Я напрямую связываю это со своей журналистской деятельностью и моей работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России", – пояснил Ибрагимов.
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Он также сообщил, что у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили.
Адвокат Ибрагимова Алексей Ладин утверждает, что запрет является незаконным и будет отменен.
"Должностное лицо, подписавшее Уведомление - С. В. Чешуй. Кто такой Чешуй и мог ли он подписать уведомление - неизвестно. Однако, именно от имени Чешуя, Россия пояснила, что Ибрагимов не имеет законной возможности въехать в РФ до 2054 года. В связи с этим официально заявляю Чешую, как представителю РФ - Ваше решение незаконно и будет отменено", - написал он в Facebook.
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Иначе штраф - 540 000.00
Не поймал я ничего" (с)
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Там жопа! ...тоска и красивая природа...*)
Мои друганы армейские -- местные (1977 -- 1979), сперва стеснялись, а потом разговорились, мол: Херово тут у нас. Жратва и всё такое -- не качественное.
...едем уже по Бурятии -- слева теплички на километры, справа коровы бельгийские пасутся, шо-то там в степях колосится... -- солидно!
Я грю: Юрка -- глянь! -- чё ты жалися? -- всё пучком и нормалёк.
-- Это всё китайцы! -- мы такое не покупаем и не кушаем! ...ответитл Юрка...
Там куча историй прикольных была ... ...для тех, у кого ещё нервы после Совка остались... -- у меня оставалось трошки...*)
Но уже на Беларусь не хватает. ...и на Украину тоже. ...старею, мабудь?...
Меньше было бы аполитичных дебилов, считающих что украинцы и россияне, это братские народы и только продажные политики строящие бизнес на крови и националисты, хотят их поссорить.
А вот если бы кацапы отбомбились по Донецку, или Симферополю, это была бы резня...
Одинаковые.
Кретинизм зашкаливает.
Все войны закончатся,как потом друг на друга смотреть будем.
А смотреть придется,мы не можем уплыть всей страной в теплые страны,так или иначе мы вынужденны быть соседями.
Крим це Україна був, є і буде.