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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4303) Коломойский (1274) Найем (509)

 Коломойский имеет огромное влияние на государство, это проблема Зеленского, - Найем

Люди, работающие на Коломойского, действуют на фракцию "Слуга народа", правительство и решения президента, как ржавчина, считает заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

Об этом он заявил в эфире "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Коломойский имеет огромное влияние на государство, на решения, принимаемые, но мне кажется, что сейчас он - больше проблема президента, чем его друг. И я думаю, что если бы мы сейчас спросили Владимира Зеленского, хотел бы он избавиться от этой проблемы или он опирается на Коломойского, то он выбрал бы первый вариант ответа. Ибо все люди, которые аффилированы с Коломойским сейчас, по факту работают, как ржавчина, в его команде, они деструктивно влияют и на фракцию в парламенте, и на правительственные решения, и на само правительство, и на решение президента ", - считает Найем.

При этом, по мнению чиновника, Коломойский влияет на Зеленского не непосредственно, а через имеющиеся у него инструменты.

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"У него есть медиа, у него есть партнеры, у него есть партнеры-бизнесмены, в том числе люди, которые работают в правоохранительных органах, в государственных органах и так далее. Поэтому я не сказал бы, что это будет так просто от него избавиться ", - сказал Найем.

Источник: https://censor.net.ua/n3170635
 
 
 Топ комментарии
 
Каждая собака похожа на своего хозяина

Коломойский имеет огромное влияние на государство, это проблема Зеленского, - Найем - Цензор.НЕТ 645
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А шо ему ЗЕбилу протирать, у него только Порошенко на всё влияет, и за всё отвечает. Как только разговор заходит про ЗЕбенину банду в ермолках то оно сразу начинает визжать - где ваши доказательства??!!
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Да это и так по тебе заметно- мог бы и не представляться!
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На мою думку всі проблеми країни можна передати трьома словами: НЕпорядність, НЕпатріотизм, НЕпрофесіоналізм. Все інше (зебелізм, 73процентоманія, хуцпа, ідіотизм, пустопорожні бла-бла...) похідні від перелічених трьох НЕ.
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Мы плюем в марионетку Коломойского у которого "в голове туман в экономике" (С).
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Как у вас все просто, этот вор, а этот не вор, и потому пусть делает что хочет. Вы живете в черно белом мире? Когда то давно, один человек сказал толпе, ...кто без греха пусть первый бросит камень, и не нашлось таких... , а что с тех пор люди сильно изменились в лучшую сторону? Скажу даже так, наверно умный вор лучше чем дятел с туманом в голове. Последствия деятельности будут разные...
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бросить круг курьеру Бени? Може лучше кирпич? Ведь какая разница!
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А-ха-ха!!!! Бубачка глупый, но зато честный и за простых людей!!!! *****, новая тема!
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Маячня для ідіотів. В Україні є чесні Порядні люди, Патріоти, Професіонали. І ви нас ніколи не подолаєте. Ваш блазень - факір на час.
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слезливенько и манипулятивненько. на меня примерять некорректно - я не лезу командовать там, где я ни бельмеса... Коломойський має величезний вплив на державу, це проблема Зеленського, - Найєм - Цензор.НЕТ 8818
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скоро доберемся до Моисея. тот 40 лет водил.. недолго осталось
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Он же евреев водил, а не малоросов с хохлами...
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евреи как люди живут.а украинцы как скот.. почувствуй разницу
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Вот это бред. В том, что Зеленский и Гочарук профаны в экономике - виноват, оказывается, Коломойский. Не обучил.
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Какого ...я? Это колоссальная проблема Украины, а не Зеленского. Зеленский здесь при чем? Ему п.й.
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Эту жидяру Беню, сдать америкосам.., всего делов.
р.с. Бесплатный совет, Зеля.
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Зеленский: Гончарук, объясни ка мне, почему экономика не растет, а доллар падает?
Гончарук: Во всем виной сила притяжения!
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Хто девушку ужинает,тот ее и танцует.
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"...и вот наступили те темные времена, когда добра больше нет и одно зло борется с другим..."
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Коломойский хотя бы родом из Днепропетровска из УССР а Мустафа вообще афганец и почему он тут и что он делает непонятно
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Чем быстрее избавятся от Коломойского тем лучше для страны.
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