 Коломойский имеет огромное влияние на государство, это проблема Зеленского, - Найем

Об этом он заявил в эфире "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Коломойский имеет огромное влияние на государство, на решения, принимаемые, но мне кажется, что сейчас он - больше проблема президента, чем его друг. И я думаю, что если бы мы сейчас спросили Владимира Зеленского, хотел бы он избавиться от этой проблемы или он опирается на Коломойского, то он выбрал бы первый вариант ответа. Ибо все люди, которые аффилированы с Коломойским сейчас, по факту работают, как ржавчина, в его команде, они деструктивно влияют и на фракцию в парламенте, и на правительственные решения, и на само правительство, и на решение президента ", - считает Найем.

При этом, по мнению чиновника, Коломойский влияет на Зеленского не непосредственно, а через имеющиеся у него инструменты.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, - 5 канал. ВИДЕО

"У него есть медиа, у него есть партнеры, у него есть партнеры-бизнесмены, в том числе люди, которые работают в правоохранительных органах, в государственных органах и так далее. Поэтому я не сказал бы, что это будет так просто от него избавиться ", - сказал Найем.