EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  644  15
Материалы по теме:
Все про:дороги (1883) Нацполиция (10755) правоохранительные органы (819) растрата (177) Харьков (4546)

 Чиновник растратил почти 2 млн гривен, предназначенных для ремонта харьковских дорог

Замдиректора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета подозревают в растрате 2 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По версии следствия, растрата была осуществлена в 2017-2019 гг.

"В ходе выполнения обществом с ограниченной ответственностью работ по договорам по капитальному ремонту транспортных сооружений по проспекту Льва Ландау, путем списания обратной суммой отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене значительно ниже рыночной, был нанесен значительный материальный ущерб", - сказано в сообщении.

Полиция расследует дело по частям 2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Руководители стратегического предприятия на Житомирщине распродавали имущество, - СБУ. ФОТО

Если вина чиновника будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3170633
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
каждый год одно и то же, вот уже почти 30 лет, ничего не поменяется и через 100, менталитет такой
 показать весь комментарий
 
А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют! (с)
 показать весь комментарий
 
Но гепу он не сдаст. Гепа ему порёхает по делу.
 показать весь комментарий
 
 
Блин это пипец! Фпезерат это отходы. Его вобщето на свалку вывозят!
 показать весь комментарий
 
 
Не печальтесь Выделили 30 миллиардов , а спохватившись еще 20 Всем хватит.
 показать весь комментарий
 
Наградить ! И в клуб любителей семейных ценностей
 показать весь комментарий
 
Это потому что зарплата маленькая, спросите любого ЗЕбила и он вам подтвердит. Нужно ещё больше поднять ЗП что бы не воровали.
 показать весь комментарий
 
 
Если министр положил себе в качестве премий 3 миллиона чем хуже чиновник он немножко меньше взял 2 миллиона. Живём малята по новому дороги в смартфоне . Наслаждайтесь управлением дебилоидов
 показать весь комментарий
 
тото там мост уже 6 год ремонтируется(!), до сих пор. а тот который на окружной скорее всего даже еще не начали ремонтировать.
 показать весь комментарий
 
Другие хорошие новости : Китайцы, живущие в РФ, спаивают местное население, записывают на видео и выкладывают в китайских соцсетях с комментариями о «русском быдле и алкашах». Пользователи Поднебесной активно обсуждают такие видео и предлагают спаивать «русское быдло» до смерти.
Видео в ютубе
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх