 Мы подаем в суд на Портнова, - 5 канал

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, медийщики хотят также обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры по поводу действий соратника Януковича.
"В четверг появилась новая программа "Наблюдателя" о "государстве Коломойского" - и сразу вызвала бурную реакцию зрителей. Вернее, конкретного зрителя - адвоката Андрея Портнова. Из-за того, что мы показали машины, которые останавливаются возле его офиса и офиса Коломойского. Мы тоже отреагируем и подадим соответствующее заявление в суд за оскорбление", - сообщила журналистка Лилия Ткачук.
Отмечается, что Андрей Портнов после выхода нового выпуска программы "Наблюдатель" в своем телеграмм-канале обозвал журналистов "задроченным быдлом с задроченного канала". В редакции предполагают, что он смотрел программу невнимательно, потому что журналисты не утверждали, что он пользуется авто, о которых говорится в сюжете.
І на Зелю теж треба в суд подавати.
Тепер питання до тебе - чому зе не переслідує жодного рига ?
Не стесняйся! Я помогу осуществить твою мечту о труселях.
Во дела!!!
Нужно узнать где прячется это мразь кацапская!
и выловить его!
Прогнозирую несколько обысков МВД/СБУ в офисе 5 Канала.
Которые, ясное дело дело, будут связанны с делами "не имеющими никакого отношения к делу Портнова"!
Но все равно, так держать ребята!
Удачи Вам!
Пуст воюют
Зебилы говорят противному 5-му каналу свое гневное: "Фу-у"...
А щас, когда Портнов уже спокойно себе (под нанятой охраной) проживает в Киеве и регулярно шлёт вам большой привет?.. Чем вы его сможете достать? Вы его можете токо чмокнуть в жопу или убить. Других вариантов нет. Он таки выведет вас на чистую воду.