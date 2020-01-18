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 Политика Украины, Общество
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Все про:5 канал (73) Портнов (508) СМИ (3300) суд (22825)

 Мы подаем в суд на Портнова, - 5 канал

Журналисты 5 канала планируют подать в суд на бывшего замглавы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова за оскорбление.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, медийщики хотят также обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры по поводу действий соратника Януковича.

"В четверг появилась новая программа "Наблюдателя" о "государстве Коломойского" - и сразу вызвала бурную реакцию зрителей. Вернее, конкретного зрителя - адвоката Андрея Портнова. Из-за того, что мы показали машины, которые останавливаются возле его офиса и офиса Коломойского. Мы тоже отреагируем и подадим соответствующее заявление в суд за оскорбление", - сообщила журналистка Лилия Ткачук.

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Отмечается, что Андрей Портнов после выхода нового выпуска программы "Наблюдатель" в своем телеграмм-канале обозвал журналистов "задроченным быдлом с задроченного канала". В редакции предполагают, что он смотрел программу невнимательно, потому что журналисты не утверждали, что он пользуется авто, о которых говорится в сюжете.

Источник: https://censor.net.ua/n3170632
 
   
 Топ комментарии
 
Нарешті. Хоч хтось поставить на місце нахабного рига.
І на Зелю теж треба в суд подавати.
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ЩАс ЗЕбилы грудью станут на защиту своего кумира Портянки. Ждём визгов про Порошенко и Гонтареву...
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А хто мішав та мішає це зробити?
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Нарешті. Хоч хтось поставить на місце нахабного рига.
І на Зелю теж треба в суд подавати.
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так спитайте в Зелі - чому він його захищає.
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Так спытай у пэти, чего он не посадил Портнова. Или не интересно?
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Так його в країні не було.
Тепер питання до тебе - чому зе не переслідує жодного рига ?
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не связывайтесь с ним там мозга нет от слова совсем,там так наср*то
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Та я в курсі, що його полушарія центруються в копчикові.
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Я не буду говорить, где твои полушария. Кстати, давай адрес, отошлю тебе, голодранке, твои вожделенные труселя от Виктории сикрет, можешь карту скинуть, зашлю денег на трусню, сама купишь.
Не стесняйся! Я помогу осуществить твою мечту о труселях.
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А мобилу мне, голодранцу, можешь пополнить?
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Так и шапкотыра небыло, но его заочно осудили, а портянку не тронули. Шо такое?
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забавно наблюдать, как зебилы используют свои жЁпы вместо вентиляторов Ми подаємо до суду на Портнова, - 5 канал - Цензор.НЕТ 9754 запах, правда, не очень... Ми подаємо до суду на Портнова, - 5 канал - Цензор.НЕТ 2341
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А, як посадити людину, яка за кордоном?І в якої всі суди свої.
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Колян, это те суды, которые пэтья рэформував?
Во дела!!!
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100% свой прокурор немножко мешает. Кстати а куда смотрит 100% свой прокурор? Прокурорам ещё раз кстати ЗП сразу в 4 раза подняли ЗЕрехворматоры.
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може, треба додати що може зможуть. Медведчука Лох вже відмив...
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Сегодняшний суд в Украине его поставит на место???? Не смешите. Он давно уже заслужил совершенно иное
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Молодцы! Мы подаем в суд на Портнова, - 5 канал - Цензор.НЕТ 8644
Нужно узнать где прячется это мразь кацапская!
и выловить его!
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Задро@нная страна, где такое было у власти.
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та у нас таке весь час. Згадаєте момент з призначенням Януковича прем'єр-міністром.
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Да, верно. Но какие-то границы были. Сейчас и это стерлось.
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які? Якщо прем'єром поставили таке диво-дивне, то про які "границы" мова? Я Вас прошу, цих кордонів вже давно немає. Тому в нас і така кількість заробітчан і плюс вже нових громадян Польщі, за минулий рік ми їм додали +200 000 і я так розумію це тільки початок.
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ЩАс ЗЕбилы грудью станут на защиту своего кумира Портянки. Ждём визгов про Порошенко и Гонтареву...
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На святое покусились!
Прогнозирую несколько обысков МВД/СБУ в офисе 5 Канала.
Которые, ясное дело дело, будут связанны с делами "не имеющими никакого отношения к делу Портнова"!
Но все равно, так держать ребята!
Удачи Вам!
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Обозвал дрочерами в телеграмм-канале - это какая статья уголовного кодекса? Если нет, надо ввести. И отдельно пункты по youtube, facebook, за видео и групповое давать более строгое наказание.
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А видео ролик где якобы автобус сбивает ЗЕкловуна это что какая то статья уголовного кодекса??
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А за лайки, стикеры и эмоджи давать административку и штрафы.
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5 канал ,парашенко ? - Нарешти сподобилось до благих дий ))
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А по факту... Бывший рыг против бывшего рыга Ми подаємо до суду на Портнова, - 5 канал - Цензор.НЕТ 4474
Пуст воюют Ми подаємо до суду на Портнова, - 5 канал - Цензор.НЕТ 7749
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Яніна Соколова ваш вихід. Дави цю недобиту Зе гниду Портнова.
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В какой суд ? , - Ну да что бы попасть в Европейський необходимо пройти круги Ада.
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Очікується вереск: Мальдіви, мародер, барига, Ліпєцкайа хвабрика і далі за списком.
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Можна я список продовжу: Аваков, рюкзаков, все вкрав, панама, вілла в іспанії, тотальне зубожіння, Гонтарева, курс гривні, Луценко алкаш.
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Це все в минулому. А портнов, лайно ригівське тепер.
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Вот тебе Зеля и вылаэят договорняки ., когда мародер подает в суд .
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Ні, вони представники нинішньої влади, як так можна казати?
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в качєствє оружія - кампаратівная фалометрія
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Или береш радикалов в команду или Украину сожрут Порося , Ахметка , медвейчук и другая козломордая шолупонь
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работаешь?"берешь" или "береш"?"а чего еще одного не вспомнил на букву "К" или ты у него на зарплате?признайся уже,"баец" Мы подаем в суд на Портнова, - 5 канал - Цензор.НЕТ 4079
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Вот отличие от тебя убогое . я не продаюсь . просто выражаю свое мнение .
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Ляшко друг и пасынок Ахметова . Или ты урод не знал
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Боевой Олежка, каких радикалов тебе не хватает?
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Это точно. Надо свободовцев в команду, они толпой на одного смелые. А как отгребут один на один, плакать начинают.
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Еще постоянно всплывает, что они с сепарами в одной кассе деньги получают - "умный националист" у двух наций сосет.
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Вся вазелиновая рать кинулась Андрюшку грудью защищать...
Зебилы говорят противному 5-му каналу свое гневное: "Фу-у"...
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Ребята, вы будучи при власти (ваш хозяин) и то не смогли ничего сделать Портнову. Его оправдали все Европейские суды в которых он судился.
А щас, когда Портнов уже спокойно себе (под нанятой охраной) проживает в Киеве и регулярно шлёт вам большой привет?.. Чем вы его сможете достать? Вы его можете токо чмокнуть в жопу или убить. Других вариантов нет. Он таки выведет вас на чистую воду.
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Пока Мародера не посадят , будет срань в стране
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Теперь важно своевременно пристрелить его (при оказании сопротивления) при задержании.
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у Портнова каждое обвинение подкреплено документально, а у вишиваних свідомих крадіїв усе майно на синах та дружинах. Так, Пеця і Грицак? Обсеретесь. Це вам не гімн співати, крадучи у холопів.
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на себе хай тоже подадуть.. бо триндуни
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Зашитник офшоров подает в суд . на то шо мародера назвали мародером . НонсенсМи подаємо до суду на Портнова, - 5 канал - Цензор.НЕТ 6372
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в суд підконтрольний портнову. козли ви.
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Будь ласка, 5 канал, не забудьте проінформувати своїх глядачів і читачив ЦН про кінцеві результати вашого позову. А то багато чого в нашій країні починається пафосно, а закінчується пшиком.
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