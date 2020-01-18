 С начала суток 8 бойцов ОС получили ранения на Донбассе, враг применял запрещенные минометы калибра 120 мм, - пресс-центр

Четыре вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил. Противник открывал огонь вблизи Песков (из стрелкового оружия), Красногоровки (16 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, а также из вооружения БМП-1), Павлополя (из БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм) и Васильевки (из стрелкового оружия).
Кроме этого, из минометов калибра 120 мм (10 мин), а также автоматических станковых гранатометов враг обстрелял защитников населенного пункта Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"Сегодня, 18 января, в результате вражеских обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 января незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Министр отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что "на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение". "Вот что для нас сейчас является приоритетом в этих трех или четырех, или по сколько там участком мы договоримся", - добавил Пристайко. Источник: https://censor.net.ua/n3165108
https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA&fbclid=IwAR0uT6qM6pCJ85dyDLd151jWKyxOZIMW_sYSzLkbG166dwXEyVHKHPXM_DQ&app=desktop
чем скорей прогоним этих предателей зеленЫх на ростов!тем лучше!
Выздоровления хлопцам........
Якесь пожвавлення на фронті.
Суспільство ніц не знає.
Війни наче немає, просто звідти тихо привозять поранених та вбитих..