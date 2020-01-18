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 С начала суток 8 бойцов ОС получили ранения на Донбассе, враг применял запрещенные минометы калибра 120 мм, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Четыре вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил. Противник открывал огонь вблизи Песков (из стрелкового оружия), Красногоровки (16 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, а также из вооружения БМП-1), Павлополя (из БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм) и Васильевки (из стрелкового оружия).

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм (10 мин), а также автоматических станковых гранатометов враг обстрелял защитников населенного пункта Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Читайте на "Цензор.НЕТ": При следующем разведении сил Станично-Луганская РГА окажется в "серой зоне", - директор "Восток-SOS" Реуцкий

"Сегодня, 18 января, в результате вражеских обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 января незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Источник: https://censor.net.ua/n3170631
 
 
 Топ комментарии
 
Пряник от детей дамбаса говоришь?
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Пора переносить офис президента в зону ведения военных дейтвий !
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Украинская сторона завершила определение новых участков для разведения сил и средств на линии разграничения на Донбассе.
Министр отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что "на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение". "Вот что для нас сейчас является приоритетом в этих трех или четырех, или по сколько там участком мы договоримся", - добавил Пристайко. Источник: https://censor.net.ua/n3165108
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В Украине есть главком? Так пусть даст команду: всем жителям в донбасне, кто за Украину, пусть прячутся в подвалах, кто против будут снесены с лица украинской земли, и грохнуть по всем кацапам оставшимся не спрятавшимся, через 3 дня и война окончится, а кто против Украины пусть дохнут.
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Пора переносить офис президента в зону ведения военных дейтвий !
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Да . свинарчука , порося с катерами и с минометчиком , авакова с рюкзаками и тд.
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свинарчук и аваков теперь ваши мразь зеленая
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Они и раньше их были . Только сейчас это проявилось .
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Побольше снайперов на фронт , и все будет нормально . Роги у козломордых длинные , не промахнутся .
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Не тебе зебилу решать, слава Богу, куда и кому стрелять.
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Или ты думаешь . все дураки и не видят от куда ты строчишь ?
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У вас, лаптерогих, прям семейный подряд. И куда же вы своего "временного хранителя царьскава трона" засунули? Дальше бухать? Пропадет ведь, балезный.
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Пускай серов там концерт проведет... с чистым сердцем...
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15.01.20 15:15 Три дополнительных участка разведения сил на Донбассе уже определены, - Зеленский в разговоре с Меркель С начала суток 8 бойцов ОС получили ранения на Донбассе, враг применял запрещенные минометы калибра 120 мм, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 468Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополни
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надо писать:американские контрбатарейные радары засекли минометы россиян и дали целеуказания дежуримшим в небе байрактарам
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При главнокомандующем панамскими офшорами такого не было
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Таки да. Ответка прилетала кацапам постоянно.
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І про "панамські офшори" приведіть факти, будь ласка
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В Омане происходили консультации между Зеленский и должностными лицами РФ | Студия Запад

https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA&fbclid=IwAR0uT6qM6pCJ85dyDLd151jWKyxOZIMW_sYSzLkbG166dwXEyVHKHPXM_DQ&app=desktop
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при этот подонок зеЛенкский про пряники нам расказывает!
чем скорей прогоним этих предателей зеленЫх на ростов!тем лучше!
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Нет слов........😡
Выздоровления хлопцам........
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Багато...
Якесь пожвавлення на фронті.
Суспільство ніц не знає.
Війни наче немає, просто звідти тихо привозять поранених та вбитих..
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Ничьо, вот коронуют царя, пожизненно и усе будет путем
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зелен-план - 90 % українських маскулінум зробити каліками.
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А ответка по кацапам была? Или только наши каждый день выгребают?
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