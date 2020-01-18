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 Президент МАУ Дыхне призывает вместе почтить память украинцев, погибших в Иране

Тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставят в аэропорт "Борисполь". Руководитель МАУ предлагает почтить их память, в 11 часов нажав на автомобильный сигнал.

Об этом Евгений Дыхне написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра наши друзья, коллеги, соотечественники, ангелы рейса PS 752 возвращаются домой... Предлагаю завтра 19 января в 11:00 всем украинцам, где бы вы ни были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами ... потерянными в небе Ирана", - написал он.

Дыхне призвал всех присоединиться к почетной "страже", нажав на клаксон.

"Они должны знать, как горячо мы ждали их дома...", - подытожил Дыхне.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Церемония чествования памяти погибших в авиакатастрофе украинцев состоится в воскресенье, 19 января, в аэропорту "Борисполь".

Также на Цензор.НЕТ: На месте падения самолета МАУ была куча народа, которые собирали вещи, обломки: кто сдавал на металлолом, кто себе на память, - директор КНИИСЭ Рувин. ВИДЕО

В связи с церемонией на территории вокруг аэропорта и на Бориспольском шоссе могут частично ограничить движение.

Президент МАУ Дыхне призывает вместе почтить память украинцев, погибших в Иране 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170630
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский должен извинится перед родственниками пилотов и МАУ за обвинение их в крушении самолёта
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Земля пухом погибшим!

но только отдельно от Зеленского Президент МАУ Дыхне призывает вместе почтить память украинцев, погибших в Иране - Цензор.НЕТ 3947
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после церемонии прощания в аэропорту

Бубочка поедет в военный госпиталь, проведать 8 свежераненых Воинов ?

С начала суток 8 бойцов ОС получили ранения на Донбассе, враг применял запрещенные минометы калибра 120 мм, - пресс-центр
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Царство небесне загиблим українцям і пасажирам літака з інших країн...
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Зеленский должен извинится перед родственниками пилотов и МАУ за обвинение их в крушении самолёта
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А, этот , дыхне, не хочет ответить за то, что не закрыли воздушное сообщение..., как это сделали все порядочные авиакомпании ..!? Или, бабло куда дороже человеческих жизней..!? Суки ненасытные !!!
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неправда, закрили тІльки США, в той час піднімались і відлітали три літаки в різних напрямах
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1) воздушное пространство никто кроме США не закрывал.
2) а по какому поводу? Там война?

Трагическое стечение обстоятельств. Это нельзя было предвидеть. Уж с Украинской стороны точно вины нет. (разве что, если бы у самолёта не было перегруза и его не задержали бы почти на час - может бы его и не сбили (а может и сбили бы всё равно))
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Не погибших, а цинично убитых, и по подлому преданных нашими чиновниками!
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Відлітали з Интервалом 5 Хвилин , а Збили Наш. З ракети мирного російського Робітника і може котрий і повторяв мантру , про захист своєї відчизни. Царство Небесне Усіх загиблих в братській могилі повітряного судна.
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"нужно только прекратить стрелять"

при Зеленском теперь по украинцам рашки стреляют уже в Иране
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Но самое печальное , что Хотели Свалить На пилотов и на неисправность.А потом оправдывались , что не хотели кого то Гневить , -можна догадываться Кого.
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Мы, канешно, чтим память погибших (и не токо украинцев) и соболезнуем родным и близким... Это святое.
Но, блд, скоко уже можно превращать проё...ы власти в национальные трагедии?!
Мы вечно за кем-то скорбим, не заметили? Праздники у нас превратились в марши, а всё остальное время мы скорбим. То - за ежедневно гибнущими нашими воинами, то за жертвами уличного беспредела, то за жертвами пожаров, взрывов, авиа катастроф...
Вывод? Власть за 30 лет ничего не делала и не собиралась делать для того, шобы оградить и обезопасить свой народ от всяких скорбей. Они, за всё наше "независимое" существование, высасывали деньги и ресурсы из страны и лишь набивали свою мошну, но вешали нам разноцветную лапшу на уши. Шо и продолжается по сей день...
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Просто интересно: а что бы власти Украины могли сделать для предотвращения этой трагедии? Запретить полёты над Ираном? А на каком основании?

Не то чтоб я за правительство Украины - но мерзко выглядит попытка, агитировать и извлекать политические выгоды из трагедии.
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****, как же запарило это вытье по пассажирам сбитого самолёта. Да с начало года погибло больше украинцев на фронте чем было самолете мау. А еще много бойцов стали калеками. И все благодаря оманскому говнокомандующему, который отводит войска в чистое поле
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