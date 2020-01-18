 Президент МАУ Дыхне призывает вместе почтить память украинцев, погибших в Иране

Об этом Евгений Дыхне написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра наши друзья, коллеги, соотечественники, ангелы рейса PS 752 возвращаются домой... Предлагаю завтра 19 января в 11:00 всем украинцам, где бы вы ни были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами ... потерянными в небе Ирана", - написал он.

Дыхне призвал всех присоединиться к почетной "страже", нажав на клаксон.

"Они должны знать, как горячо мы ждали их дома...", - подытожил Дыхне.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Церемония чествования памяти погибших в авиакатастрофе украинцев состоится в воскресенье, 19 января, в аэропорту "Борисполь".

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В связи с церемонией на территории вокруг аэропорта и на Бориспольском шоссе могут частично ограничить движение.