 Президент МАУ Дыхне призывает вместе почтить память украинцев, погибших в Иране

Об этом Евгений Дыхне написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра наши друзья, коллеги, соотечественники, ангелы рейса PS 752 возвращаются домой... Предлагаю завтра 19 января в 11:00 всем украинцам, где бы вы ни были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами ... потерянными в небе Ирана", - написал он.
Дыхне призвал всех присоединиться к почетной "страже", нажав на клаксон.
"Они должны знать, как горячо мы ждали их дома...", - подытожил Дыхне.
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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Церемония чествования памяти погибших в авиакатастрофе украинцев состоится в воскресенье, 19 января, в аэропорту "Борисполь".
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В связи с церемонией на территории вокруг аэропорта и на Бориспольском шоссе могут частично ограничить движение.
но только отдельно от Зеленского
Бубочка поедет в военный госпиталь, проведать 8 свежераненых Воинов ?
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2) а по какому поводу? Там война?
Трагическое стечение обстоятельств. Это нельзя было предвидеть. Уж с Украинской стороны точно вины нет. (разве что, если бы у самолёта не было перегруза и его не задержали бы почти на час - может бы его и не сбили (а может и сбили бы всё равно))
при Зеленском теперь по украинцам рашки стреляют уже в Иране
Но, блд, скоко уже можно превращать проё...ы власти в национальные трагедии?!
Мы вечно за кем-то скорбим, не заметили? Праздники у нас превратились в марши, а всё остальное время мы скорбим. То - за ежедневно гибнущими нашими воинами, то за жертвами уличного беспредела, то за жертвами пожаров, взрывов, авиа катастроф...
Вывод? Власть за 30 лет ничего не делала и не собиралась делать для того, шобы оградить и обезопасить свой народ от всяких скорбей. Они, за всё наше "независимое" существование, высасывали деньги и ресурсы из страны и лишь набивали свою мошну, но вешали нам разноцветную лапшу на уши. Шо и продолжается по сей день...
Не то чтоб я за правительство Украины - но мерзко выглядит попытка, агитировать и извлекать политические выгоды из трагедии.