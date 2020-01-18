 307 депутатов Рады объединились для защиты вечных семейных ценностей

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Святослав Юраш, информирует Цензор.НЕТ.

"В Верховной Раде Украины объявили о создании крупнейшего межфракционного объединения "Ценности, Достоинство, Семья". На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть, конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента", - написал Юраш.

По его словам, цель межфракционного объединения - "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".

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Объединение будет готовить законы, способствующие укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи.

Еще одно направление его деятельности - "популяризация и донесение широкого спектра мировой консервативной мысли в украинское интеллектуальное сообщество", - отметил Юраш.

Инициатором и сопредседателем от фракции "Слуга народа" является сам Юраш. Сопредседателем объединения от ОПЗЖ стал Олег Волошин, от "Батькивщины" - Сергей Тарута, от "Европейской Солидарности" - Михаил Бондарь. "Консервативное крыло" "Голоса" с сопредседателем еще не определилось, отметил Юраш.

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