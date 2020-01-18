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 Политика Украины
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Все про:ВР (24311) семья (220) Юраш (10)

 307 депутатов Рады объединились для защиты вечных семейных ценностей

В Верховной Раде создано крупнейшее межфракционное объединение в защиту семейных ценностей под названием "Ценности, Достоинство, Семья". В него вошли нардепы от каждой фракции и группы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Святослав Юраш, информирует Цензор.НЕТ.

"В Верховной Раде Украины объявили о создании крупнейшего межфракционного объединения "Ценности, Достоинство, Семья". На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть, конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента", - написал Юраш.

По его словам, цель межфракционного объединения - "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".

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Объединение будет готовить законы, способствующие укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи.

Еще одно направление его деятельности - "популяризация и донесение широкого спектра мировой консервативной мысли в украинское интеллектуальное сообщество", - отметил Юраш.

Инициатором и сопредседателем от фракции "Слуга народа" является сам Юраш. Сопредседателем объединения от ОПЗЖ стал Олег Волошин, от "Батькивщины" - Сергей Тарута, от "Европейской Солидарности" - Михаил Бондарь. "Консервативное крыло" "Голоса" с сопредседателем еще не определилось, отметил Юраш.

Также на Цензор.НЕТ: "Изгнание мужчин из семьи", - в Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии. ФОТОрепортаж

307 депутатов Рады объединились для защиты вечных семейных ценностей 01
307 депутатов Рады объединились для защиты вечных семейных ценностей 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170629
 
   
 Топ комментарии
 
Пора уже всем объединится по вопросу импичмента ЯнеЛоху
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Безмозглый и тупой как валенок ( заметь, зебилоид, это не я сказал) Оманский барыга ещё недостаточно наиздевался над зелёным стадом. Так что, никаких импичментом. Быдло ещё должно пострадать.
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Межфракционное объединение в защиту семейных ценностей, ЛГБТ нервно бьётся в истерике.
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классика

3инушка, что это такое означает?
- Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, - ответила Зина.
- Опять! - горестно воскликнул Филипп Филиппович. - Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.
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Будут бороться с гей-парадами. При Зеленском гей-парадов меньше, раньше послица Йванович гей-прайды курировала.
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Это, шо потрошино-гройсманские гей парады уйдут в прошлое?
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Сборище преступников, мошенников, проходимцев, за семейные ценности? 307 депутатів Ради об'єдналися для захисту вічних сімейних цінностей - Цензор.НЕТ 8908
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И сколько среди их были (или есть) в разводе?
И сколько там "истинно верующих", которые третируют ЛГБТ?
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Ksenia VB
Вашої думки не питались?
Що це, дослівний ху#ломовний переклад?
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Щось запоребриком засмерділо.Там так само за ціності кричать.А на ділі діти в нелюдських умовах живуть в дитячих будинках,тому що батьки з ціностями їх викинули.А якщо взяти школи,тюрми,та й інші установи і порівняти з ненависною Гейропою,то виявиться що там як раз і є справжні ціності.
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Як я казав раніше,в нас люди дуже подібні по своїй ментальності.до московитів.Навіть ті,хто вважається патріотом.Саме тому Україна скоріше за все залишиться відсталою країною.
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Короче я понял безвиз накрылся пиз..... Семейными Ценостями!
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