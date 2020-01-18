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 "Мы хотим приехать с чистым сердцем", - выступавший в оккупированном Крыму российский певец Серов попросит Раду пустить его в Украину

Певец Александр Серов, выступавший в оккупированном Россией Крыму, раскаивается в содеянном и собирается обратиться к Верховной Раде с просьбой пустить его в страну.

Об этом его пиар-менеджер Александр Орлов рассказал изданию "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в коллективе артиста готовят обращение к украинскому парламенту с просьбой позволить ему приехать в Киев. Орлов также добавил, что документ хотят обнародовать в ближайшие дни.

"Мы хотим приехать с чистым сердцем, чистой совестью. Потому что Александр Николаевич родился в Украине, и у него такой возраст, что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали, поем многие песни на украинском языке, в нашем коллективе работают люди из Украины", – сказал Орлов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российской блатной группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину, - СБУ

Пиар-менеджер утверждает, что выступать в оккупированный Крым Серов поехал потому, что его позвал туда сослуживец.

"Дело в том, что Александр Серов проходил военную службу в армии на морфлоте в Севастополе. Поступило приглашение от его сослуживцев, которые остались в Севастополе, на оккупированной территории. Они уже в возрасте все. У одного из друзей был юбилей, и он пригласил Александра Николаевича выступить в Севастополе. Поэтому и концерт был там дан. У нас не было тура по Крыму, как у других исполнителей. А концерт в Симферополе был проведен, чтобы окупить дорогу коллективу, затраты на эту поездку", - пояснил Орлов.

Также на Цензор.НЕТ: Очередной певун оккупантов в Украине. Зеленский нарушил закон, - в партии Порошенко отреагировали на допуск в страну певца Dr. Alban, который посещал Крым

Пиар-менеджер артиста утверждает, что в команде Серова "не знали особенностей законодательства Украины", и сейчас они признают нарушение.

В четверг, 16 января 40 нардепов обратились в СБУ с требованием не допустить в Украине концерты российских гастролеров Сюткина и Серова.

Источник: https://censor.net.ua/n3170628
 
 
 Топ комментарии
 
Не забывать и не прощать русне ничего. Просто не прощать. Не забывать: голодомор, Тузлу, Институт стран СНГ, Брат-2, телевизионное брызганье слюной Киселева с Леоньтевым, 18 рублей за пост тыся час троллей, «на Украине», «недоязык», «квазинацию», «псевдострану», запреты на ввоз, удары в спину во время и после Майдана, потопленные наши корабли, оккупацию Крыма, трусливо развязанную войну на Донбассе, ненависть, высокомерие, трусость, трусость, трусость и подлость, подлость, подлость. Не прощать не из-за злобы или ненависти, нет. А только для того, чтобы избежать повторения уже пройденного. Холодно и прагматично не прощать, без ярости или причитаний.
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пи.дуйте взад со своим кацапским чистым сердцем...
вам нечего в Украине делать, собаки потные...
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После возвращения Крыма Украине , ухода из Донбасса , возмещения всех убытков причинённых военной агрессией и оккупацией , - милости просим , лет так через пятьдесят ... .
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... До речі " С чистым сердцем и холодными глазами " - кацапські чекісти кагебісти знищували українців протягом всього російсько-совєтського режиму .
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Не удивительно будет, если Янелох Оманский, его пустит в Украину!
Это же все делается специально! Этому пердуну серову делают двойную рекламу! Пустят этого коллаборанта, значит можно и других запускать, пррверяют реакцию людей! Не пустят, аааа, украинцы плохие, не пускают в страну, а ведь он родился в Украине.
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а при чём тут Зеленский ? Ты думаешь если этого лабуха не пустить, в Киеве ваты меньше станет ?
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как минимум, на 1 вату станет меньше
И то хорошо
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нет, я бы ещё ему в первый ряд венок поставил .
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А хто заважав зробити це перед поїздкою в Крим. Ху*йло проковтнув півострів а от кримнашистам стало поперек горла.
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Саша Грэй спеть хочет о "брацья навек-адын норот"?
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Было бы гораздо эффективней для этих лабухов , если бы они приехали а в зале пусто . Вот просто НИКОГО !!! Но с тем количеством ваты которая сейчас в Киеве, это нереально.
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Дело не в вате и не вате.
Дело во вкусах.
Я бы если приплатили не пошел бы.Ну не нравится мне гомопопс,а не пущать это тупость.
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нет, именно в вате . Потому что нельзя не под каким предлогом слушать этого залётного с мордора лабуха.
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а у нас, кацапчик, гибридная война. Вот мы и "учимся, потихоньку учимся" гибридно воевать.
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Это можно было прекратить ещё в 2014 году но почему то не прекратили. А по поводу газа , так откажись лично сам от него и всё . У меня дом на твёрдотопливном, на крыше солнечные батареи и мне кацапский газ нарех не нужен. Так же и по продуктам . Смотри на этикетку и будет тебе счастье.
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В смысле тупость?!
Он нарушил закон!
На крысмь поехал через Украину? Нет!
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Низший эшелон козломордых пробует Украину .
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Ехай нахрен товагищ Серов . Вообще не понимаю кто слушает этого трухлявого пня походу старые Зебилки у него в главных фанатах
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А это что еще за пивун? Тот у которого одна песня и та про ПЛОТ?.... Ну типа... Но мой, плот.... свитый из.... чета там...
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та не кизди, не поленись открой в гугле- рожа во весь монитор.... его как и нашего виника бабы за 45 очень *********...... моя соседка-ватница уже лыжи намылила идти на его концерт.
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пошли на йух козломордые! раньше надо было думать!!!
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такі, як Сєров, не можуть не їздити, куди їм кажуть
бо буде кінець будь-яким заробіткам
але мені їх не шкода, вони свою долю самі обрали
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Гнилые отмазки. Можно было поехать через Чонгар. Так шо, найух .
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Маю на увазі виступ у Севастополі. Можно було, якщо було дуже потрібно, поїхати туди, не порушуючи українське законодавство.
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Замість жіночки , треба суку-собачку...
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Хто це чмо взагалі? Улюбленець дівчаток постбазьзаківського віку (хотів вжити медичний термін, але засоромився).
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пеуцы ротом кацапские в Украину ломанулись, - спасибо кенгуре...
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Денюжек хоца подкалымить?А вот нефиг шастать!
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При Порошенко оно шваль сюда даже не рыпалось. пришёл сепарнутый клоун и кацапское быдло нутром своего почуяло...касаеца не только Серова, а и вобще всего сепарского отребья
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С чистым сердцем у лугандон. Кобзон здох - даздраствует серов.
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да все просто, прямо в борисполе он заявляет что крым это часть украины и едет петь и к родственникам))
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паскудство, але Зє!льона плєсєнь пропусте - то задумка така по договору з сурковим та ****** - халтурні мости наводять, Крим затирають
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козлопес-алканавт як би хотів міг би заїхати в Крим через материк.А так повинен відповісти за незаконний перетин кордону.А поки нах....з пляжу
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.. но должен не забывать, что любой кацап то может приехать в Украину с чистым сердцем.. а уехать может и грузом 200
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Возьмите меня! Я хороший! (с Золотой телёнок)
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С..ка, это у наших погибших ребят были чистые сердца, которым ваши вооруженные соотечественники-садисты вырезали эти сердца и спускали штаны, при этом выставляя фотографии в сети... Не хочу ничего забывать и прощать...

PS. Кстати, этот певец ртом очень примитивный чувак, как и его репертуар, как и его голос, как и его потасканная внешность на очень большого любителя (даже в молодости)...
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В ханты мансийск едь скот...аленям хвосты крутить...
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Что же эта гнида, в свою родную Ковалевку, на могилу матери и дорогу забыл? Чистое сердце? Старое продажное дерьмо денег хочет
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есть такая фраза: незнание закона не освобождает от ответственности!
надо было ехать на концерт к сослуживцу через украинский пункт пропуска "Чонгар" на админ.границы с оккупированной АР Крым, а не самолётом Москва-Симферополь или по "сходне" (моряки поймут), перекинутой через Керч.пролив
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В наркофоминск ежай здесь ты накуй не нужен певун
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Пустити можна , але перед кожним концертом він має проголошувати в зал "Крим був є і буде Україна ! " , а по закінченні кожного концерту від Сєрова має звучати : "Слава Україні ! " . На таких умовах можна і дозволити . Після цього бажаючих нести попсу "русскогоміра" в Україну поменшає .
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я никак не пойму это что вчерашнее решение РНБО "о снижении напряженности с РФ" уже действовать стало? быстро погибших забыли. вступает в права правило зельца-шоумэна "артисты ни в чем не виноваты , они все посланцы мира". наступают времена возвращения к лозунгам рашка- родная сестра!!! блин ненавижу!
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