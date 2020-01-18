 "Мы хотим приехать с чистым сердцем", - выступавший в оккупированном Крыму российский певец Серов попросит Раду пустить его в Украину

Об этом его пиар-менеджер Александр Орлов рассказал изданию "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в коллективе артиста готовят обращение к украинскому парламенту с просьбой позволить ему приехать в Киев. Орлов также добавил, что документ хотят обнародовать в ближайшие дни.

"Мы хотим приехать с чистым сердцем, чистой совестью. Потому что Александр Николаевич родился в Украине, и у него такой возраст, что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали, поем многие песни на украинском языке, в нашем коллективе работают люди из Украины", – сказал Орлов.

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Пиар-менеджер утверждает, что выступать в оккупированный Крым Серов поехал потому, что его позвал туда сослуживец.

"Дело в том, что Александр Серов проходил военную службу в армии на морфлоте в Севастополе. Поступило приглашение от его сослуживцев, которые остались в Севастополе, на оккупированной территории. Они уже в возрасте все. У одного из друзей был юбилей, и он пригласил Александра Николаевича выступить в Севастополе. Поэтому и концерт был там дан. У нас не было тура по Крыму, как у других исполнителей. А концерт в Симферополе был проведен, чтобы окупить дорогу коллективу, затраты на эту поездку", - пояснил Орлов.

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Пиар-менеджер артиста утверждает, что в команде Серова "не знали особенностей законодательства Украины", и сейчас они признают нарушение.

В четверг, 16 января 40 нардепов обратились в СБУ с требованием не допустить в Украине концерты российских гастролеров Сюткина и Серова.