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 Иран пообещал отдать Украине "черные ящики"

Бортовые самописцы пассажирского самолета МАУ, сбитого над Тегераном 8 января, будут отправлены в Украину.

Об этом глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил иранскому агентству Tasnim, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Резайефар сообщил, что он неоднократно проводил встречи с украинской группой экспертов. По его словам, информация из черных ящиков ни была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине по просьбе украинской стороны.

По его словам, ящики попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут Франции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Обратились повторно: Офис Генпрокурора настаивает на том, чтобы Иран передал Украине черные ящики

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 17 января заявил, что изначально доступ к "черным ящикам" получит общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, а после этого они будут переданы нашей стране.

Также на Цензор.НЕТ: В аэропорту "Борисполь" 19 января пройдет церемония почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране, - Офис Президента

Источник: https://censor.net.ua/n3170626
 
 
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Так вытерли там все.
Хотя при признании это уже не так и важно
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https://www.youtube.com/watch?v=ECGs6QIXURA

"Я тебя поцелую, потом... если захочешь"...

Головне питання, коли?
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Може, продати? Бо казав пан - кожух дам. Але тепле лише його слово.
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КОЛИ ВІДДАДУТЬ, ТОДІ НАПИШЕТЕ. ЗАДОВБАЛИ ВЖЕ, ЖУРНАЛІСТИ. ТЯГНЕ НА ЗАДОВБУВАННЯ.
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нехай кожен раз, як вони те кажуть, компенсація сім'ям загиблих виростає на мільйон доларів
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