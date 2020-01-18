 Иран пообещал отдать Украине "черные ящики"

Об этом глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил иранскому агентству Tasnim, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Резайефар сообщил, что он неоднократно проводил встречи с украинской группой экспертов. По его словам, информация из черных ящиков ни была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине по просьбе украинской стороны.

По его словам, ящики попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут Франции.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 17 января заявил, что изначально доступ к "черным ящикам" получит общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, а после этого они будут переданы нашей стране.

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