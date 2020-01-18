 В районе Борисполя завтра ограничат движение: в Украину вернут тела погибших в Иране

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Управление госохраны Украины.
"В воскресенье, 19 января, в связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта Борисполь (KBP)", - сказано в сообщении.
В Управлении госохраны водителей и посетителей аэропорта просят учесть информацию о возможном ограничении дорожного движения.
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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
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Майже кожного дня гинуть українські захисники Батьківщини, а зєлєна влада максимум скаже "патєрь нєт".
Ручне управління... це до добра не доведе.
але ница Бубочка як завжди влаштовую "шоу на крові"
чому немає трауру через день за загиблими Героями на фронті ?!!!!
чтоб не нервировать Путина ?
такого бл..ва при Порохе не было !!!!
сотни людей будут опаздывать на свои рейсы