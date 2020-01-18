 МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось – русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", - говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что при подготовке закона украинские власти якобы не провели консультации с представителями национальностей, проживающих на территории Украины.
"Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств", - указано в заявлении российского МИД.
Напомним, 16 января 2020 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О среднем образовании". "За" проголосовали 327 народных депутатов.
а їхні діти в результаті повальної русифікації тепер користаються ізиком.
тепер буде українізація.
і не вам сюди свої п'ять копійок встромляти.
Всі сумніви відпадуть коли запитаєте його чий Крим.
Якщо ви не зможете перекласти своє речення, то ми вас випаруєм.
Інша людина більш широкоглядна не забита рамками "как будєт впєрвиє так і бутєт всєгда" зможе так розвити мозок і ліву частину тіла, що ти ніколи не зрозумієш правша ця людина чи шульга. Навіть просто тому, що це людина і ій властиво розвиватися в тому числі і внутрішньо.
Те саме й з мовами. Якщо ти володієш лише однією мовою, ти ніколи не зрозумієш, що думати можна на 2 або 3 або 4 мовах. І це цілком нормально. Вище свого розвитку не підстрибнеш.
Але не треба іншим намагатися цей бред впарити. Це виглядає дуже й дуже примітивно.
Достали уже !
Те ж стосується зеленського та решти ЖидоРусоТуповлади.
Диалог мамы с сыном лет восьми.
- Как пишется "декабрь"? - спрашивает она.
- Де-ка-брь, - старательно проговаривает мальчик.
- Я же тебе говорила! Сколько можно?! ДЕ-КА-БОРЬ! БОРЬ, понимаешь?!
- А учительница говорит...
- Дура неграмотная твоя учительница!
1 год ·
На жаль, з огляду на цей закон, вся початкова освіта нацменів їхньою мовою. А варварам з московських боліт дозволено 20 відсотків їхнього язика в базовій та профільній школі. А це хибний гібридизм. Кожен носій язика в Україні - це війна для українців, бо Путін матиме мотивацію цей потрох захищати. Війна там, де нема МОВИ. На Раші жодної української школи. Хай біснуються. Війна язику - перемога Мові.
ПРО МОВНИЙ ВАВИЛОН У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ (у світлі ухваленого Закону ""Про повну загальну середню освіту")
Пригадую радість наших безнадійних і завжди готових до поблажливо-толерантних поступок нацдемівських виборців від слів зе-міністра освіти і науки т. Новосад про перехід із 2020 року всіх шкіл в Україні на українськомовне навчання. Їхній наївній радості (краще - дурості) прийшов незабарний кінець 16 січня 2020 року у зв'язку з проголосованим у Верховній Раді Законом "Про повну загальну середню освіту". За цей закон проголосували 327 депутатів в повній єдності трьох фракцій: "Слуг народу", "Європейської солідарности" і "Батьківщини".
П'ята стаття цього закону визначає ліберально-гібридну модель навчання українців, суть якої полягає в неспроможності і суспільства, і влади остаточно подолати колоніяльно-мовну залежність, щоб узаконити національно-мовну модель з абсолютним пріоритетом державної мови. На зміну колоніяльного гасла "єдина країна - єдіная страна", запущенного мовною політикою П. Порошенка, прийшла ліберально-гібридна роздвоєність і згубна мовна толерантність, неминучий наслідок якої - це подальші утиски української мови вже під гаслами ліберальної демократії.
Отже, практична суть ліберально-гібридної мовної моделі середньої освіти полягає в такому:
1. національні меншини в Україні здобуватимуть початкову освіту (1-4 клас) рідною мовою, а не державною мовою;
2. корінні народи і нацменшин вивчатимуть свою мову як предмет, і це добре;
3. щоб розмити державний статус української мови, вигадано три моделі мовної освіти:
а) для корінних народів (кримські татари): навчатимуться рідною мовою "поряд із державною" (що це таке "поряд" - здогадатися складно);
б) для нацменшин із мовами ЄС (угорці, поляки, румуни): базова освіта (5-9 клас) - не менше як 20% - до 40%; профільна освіта (10-11 клас): не менше 60%.
в) для інших нацменшин (московити): базова та профільна освіта - не менше як 80%.
Увесь цей мовно-відсотковий Вавилон буде зумовлений, як зазначено в п.6 ст.5, "освітньою програмою закладу освіти згідно з вимогами державних стандартів та з урахуванням особливостей мовного середовища". Мовне середовище, як відомо, значною мірою освітньої системою і формується, тобто маємо закрите коло для прориву державної мови і неможливість розширити україськомовний простір.
Крім усіх цих виняткових благ продуманої сегрегації з обмеженням державної мови, у статті (п.7) право на навчання мовами корінних народів та нацменшин реалізується ще й в ОКРЕМИХ класах будь-якої школи.
А вже щоб прогнутися перед світом, якому на нас плювати, бо ми перші на себе плюнули, і цим законом зокрема, поряд із державною мовою в школі можна викладати один чи декілька предметів англійською мовою чи мовою ЄС.
Після цього всього не розумію найосновнішого: для чого у п.1 ст.5 писати, що "мовою освітнього процесу а закладах середньої освіти є державна мова"? Як бачимо, всі дев'ять наступних пунктів це переконливо заперечують. Це не просто гібридизм, а маніфестація власної національної вторинности як програмованої поразки.
Висновки. Мовна стаття цього закону - це ще один показовий відступ України в мовній політиці на користь чужих мов, і передусім мов колишніх і теперішніх окупантів. Народ, що не вміє законодавчо захистити та утвердити свою мову, ніколи не захистить своїх територій, бо вони неминуче будуть вже під іншими мовами. Цим законом Україна фактично реанімувала радянську систему мовної освіти в її позірно полегшеному варіянті.
https://bykvu.com/ru/bukvy/na-oman-obrushilis-vnezapnye-navodnenija-video/
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