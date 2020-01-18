EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 За рубежом
  4331  194
Все про:МИД РФ (1286) образование (1927) украинский язык (752)

 МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании

МИД РФ считает, что приняв "Закон об общем и среднем образовании" Украина идет путем "насильственной украинизации".

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось – русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что при подготовке закона украинские власти якобы не провели консультации с представителями национальностей, проживающих на территории Украины.

"Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств", - указано в заявлении российского МИД.

Читайте также: Смена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении ситуации на Донбассе, - Лавров

Напомним, 16 января 2020 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О среднем образовании". "За" проголосовали 327 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3170623
 
 
 Топ комментарии
 
Ответ должен быть очень простой : в России вообще нет украинских школ, и все вопросы это лживая и лицемерная мантра
 показать весь комментарий
 
пожаловаля на Украину за то, что школы преподают на Украинском. Это просто какой то сюр.
 показать весь комментарий
 
ещё проще - обучение на государственном языке и точка.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
батьки вже дорослих людей розмовляли української.
а їхні діти в результаті повальної русифікації тепер користаються ізиком.
тепер буде українізація.
і не вам сюди свої п'ять копійок встромляти.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Может у вас там на западе да, а Киев и большая часть страны как говорила, так и будет говорить на русском. Еще раз повторяю, на каком языке дети заговорят впервые, на том они и ибудут думать. Я уверен, и в школах между собой они на русском будут говорить, а с учительницей на украинском.
 показать весь комментарий
 
Це неправда. Я особисто змінила мову спілкування і вже не думаю росіскою.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты просто зацикленная на этом. Я же говорю, таких у вас процентов 10-15.
 показать весь комментарий
 
то що, москалику, ми почуємо від тебе білоруську ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я вот хотел бы вживую с тобой поговорить, интересно, вживую ты смогла бы так мне сказать? Уверен, была бы милая дама. ЧТо с вами интернет делает, боже мой...
 показать весь комментарий
 
 
Змогла би. Я не лише в інтеренеті вас терпіти не можу.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я со сколькми людьми в Киеве разговаривал - ни один мне такой не попался. Вы наверное такая как Татьяна Черновол, да?
 показать весь комментарий
 
У 70-ті роки до мене приїздив з Києва родич, його 5-річний малюк розмовляв українською.
 показать весь комментарий
 
 
В Киеве просто люди вежливые, как я. МЗС РФ поскаржилося на "насильницьку українізацію" через ухвалений Радою закон про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 2007 Видят, что кац убогий кроме своего языка, другого не знает, разговаривают с ним на его языке.
 показать весь комментарий
 
В вас якийсь акцент московський, наче з лубянкі ))))
 показать весь комментарий
 
 
Припущення зайве.
Всі сумніви відпадуть коли запитаєте його чий Крим.
 показать весь комментарий
 
 
С удовольствием отвечу на вопрос для дебилов Крым присоединен к России в 2014 году.
 показать весь комментарий
 
Давайте перевіримо вас на знання білоруської.
Якщо ви не зможете перекласти своє речення, то ми вас випаруєм.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Единственное, на что меня нужно проверять, это на звание материала по моей работе. Все остаьлное никого не касается. И будьте проще, вы делаете слишком много не нужных движений
 показать весь комментарий
 
ось ти і продемонстрував своє кацапське личко.
 показать весь комментарий
 
 
...чем больше языков знаешь - тем более ты человек... Но к руснявым это не относится, так что не загружайся МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании - Цензор.НЕТ 497
 показать весь комментарий
 
 
Якщо для людини "гвоздь" це тільки "гвоздь" і ні за яких обставин "гвоздь" не може бути нічим іншим ніж "гвоздь", то їй дуже важко зрозуміти людину для якої що "гвоздь", що "цвях", що "clavo" тощо. І немає якогось пріорітету. Вони не зрозуміють.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо людина вузьколоба, то вона народиться праворуким і помре праворуким і буде все життя розказувати, що з цим нічого зробити не можна.
Інша людина більш широкоглядна не забита рамками "как будєт впєрвиє так і бутєт всєгда" зможе так розвити мозок і ліву частину тіла, що ти ніколи не зрозумієш правша ця людина чи шульга. Навіть просто тому, що це людина і ій властиво розвиватися в тому числі і внутрішньо.

Те саме й з мовами. Якщо ти володієш лише однією мовою, ти ніколи не зрозумієш, що думати можна на 2 або 3 або 4 мовах. І це цілком нормально. Вище свого розвитку не підстрибнеш.
Але не треба іншим намагатися цей бред впарити. Це виглядає дуже й дуже примітивно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я отлично владею английской, потому что она мне надо. А изучать еще каую нибудь французскую? Зачем? Если ей негде пользоваться
 показать весь комментарий
 
я с Киева и тут говорят на 2 языках! Тут вся Украина и тут даже больше и диалекты еще разные и сюржики. Всем пофиг на каком, кто говорит! Все друг друга понимают. Люди между собой говорят один на русском, а другой на УкрМове и они не замечают даже, что говорят на разных языках. у нас так всегда было и никто не обращает внимания. И тут большинство русскоязычных поддерживает Украинизацию!!! А то, что у кремлеботов подгорает, то це тільки стимулює російськомовних більше на УкрМовi розмовляти!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Да все нормально в Киеве, и проблему языков раздувают только ваши долбо...бы правители, что было о чем поговорить
 показать весь комментарий
 
Ну, зараз "раздуваєшь" ти. Зрозумів?
 показать весь комментарий
 
Украинизации желаем мы - народ Украины! Потому что это Украина!!! Россия 300 лет запрещала УкрМову и куча Указов и царей и в СССР тиранов этих указы и это исторические указы задокументированные! Украину Россия насильственно русифицировала, чтобы уничтожить в Украине все Украинское и свою идентификацию. Теперь у нас независимая страна и мы хотим Украинизацию и вернуть все, как оно должно быть! И Россия так не только в Украине делала, а и в Беларуси и по всюду! Уничтожала культуры и языки коренных народов, чтобы их захватить и сделать вассалами. А когда напала РФ, то она запустила этот механизм защитный! И чем дольше будет агрессия, тем больше будет Украинизация и быстрее!!!
 показать весь комментарий
 
Все население которое разговаривает на украинском , и которые едут учится , учеба на русском , и не пикнешь , это как русизация.
 показать весь комментарий
 
 
Был в Минске, Гомеле и Могилеве несколько раз .....Белорусского языка вообще не слышал...просил местных, хоть что-то сказать, чтобы от коренных услышать язык....типичный филиал паРашки...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Совершенно никого это не парит. Да и у вас думаю это проблема для 10-15 процентов, остальным совершенновсе равно. Кругом куча других проблем, чем еще себе этим голову забивать.
 показать весь комментарий
 
А что, белорусь еще не федеральній округ, так называемой роССии?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Новости смотри. Послали рашку далеко.
 показать весь комментарий
 
 
...был у вас, но так и не понял, почему на стеле на въезде написано "Беларусь", а не Белорусский федеральный округ расейской *********... МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании - Цензор.НЕТ 6233
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ая удивлен, что у свас на5285писано Украина, а не Заморская территория США
 показать весь комментарий
 
..."у свас на5285писано" - переведи, полиглот фуев, для нормального человека это слишком сложно МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании - Цензор.НЕТ 9640
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
у тебя цензор не глючит? курсор дергается, все с задержками, перескакиевает, невозможно нормально писать
 показать весь комментарий
 
...у меня все нормально, так что пожалуйся товарищу майору, что тебе не обеспечили условия для плодотворной работы...
 показать весь комментарий
 
 
Этот баян про товарища майора уже устарел. Сейчас в моде пожалуйся Бене Коломойскому или говсподину Соросу
 показать весь комментарий
 
...в твоем случае это не имеет никакого значения МЗС РФ поскаржилося на "насильницьку українізацію" через ухвалений Радою закон про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 8108
 показать весь комментарий
 
Це тому, що тебе вираховують. КГБ, ФСБ, СБУ або, навіть, ЦРУ...
 показать весь комментарий
 
в Киеве и во всей Украине говорят на 2 языках! И люди даже внимания не обращают в диалоге, когда один на УкрМове, а другой на русском. Все понимают друг друга. и я русскоязычный и я двумя руками за Украинизацию! Россия напав сама нас к этому подтолкнула! спс ей! РФ своими действиями подняла патриотизм в Украине! И чем дольше агрессия, тем крепче Украина сплотиться и станет патриотичность сильнее!!!
 показать весь комментарий
 
 
А ты поедь в Житомир, Чернигов.. Я уже не говорю о Волыни, Черкассах, Виннице, и послушай.... По сравнению с 90-ми, Чернигов, "город военных отставников", заговорил на украинском языке... Ты переживай лучше о своей, хотя-бы, "трясянке" - я уже не говорю о языке Янки Купалы.... (Или ты у нас из "беларусов "внутриМКАДовских"?....)...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не знаю на ком кто заговорил, но ваши черниговские гаишники вымогали у меня взятуку на чистейшем русском. И между собой только на русском совещались, как получше это осуществить.
 показать весь комментарий
 
...так это для того, чтобы ты понимал, о чем тебе говорят - воспитанные люди разговаривают с собеседниками на их языке обычно Говорил бы ты по украински - было бы все в порядке МЗС РФ поскаржилося на "насильницьку українізацію" через ухвалений Радою закон про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 1977
 показать весь комментарий
 
и многих ты видел с грустными лицами? они страдали из-за укр языка, который им "навязывают"?
 показать весь комментарий
 
Ну так украинский как минимум нужно знать и понимать. Я говорю на русском потому что вырос на востоке в русскоговорящей среде, это последствия совка и насильственной руссификации того времени. Но для меня не составляет труда разговаривать на украинском. В школе я учился в украинском классе и не было никаких проблем. Тут же всё понятно чего раша добивается. Единственное что ещё связывает Украину и РФ это то что часть населения Украины всё ещё разговаривает на русском. Поэтому люди могут себя ещё частично ассоциировать с русскими. Если убрать русский язык все ассоциации исчезнут и воссоздать новый совок уже не получится. Так что украинский язык нужен для национальной безопасности страны. Если все будут говорить или как миримум понимать украинский язык, будут себя ассоцировать с Украиной, тогда никакой сепаратизм устроенный соседними странами не пройдёт.
 показать весь комментарий
 
 
Это все ерунда. Есть пример множества конфликтов, где стороны говорят на одном языке, а всю жизнь как кошка с собакой.
 показать весь комментарий
 
Отсосать не пытался, тот мидрф? Украина рекомендует!
 показать весь комментарий
 
 
А Почему Наше правительство Молчит , Тот же пристайко . А то даже на записи Премьера все Быстренько перешли на русски , а то на Украинском ВВП не подымается.
 показать весь комментарий
 
 
насильную украинизацию кого? расиян наверное?
 показать весь комментарий
 
 
Меня насильственно руссифицировалии ещё при СССР, теперь я вынужден разговаривать на этом козлячем языке. Ну и я совсем не против чтобы меня "насильственно украинизировали". Потому что украинский это родной язык в моей стране.
 показать весь комментарий
 
 
Починайте потроху писати українською на форумі. Мова вивчається краще, коли спілкуєшся))
 показать весь комментарий
 
 
Мнение мацковского улуса интересует только жителей его и их пропагандонов.Просто идите науй.
 показать весь комментарий
 
 
Російської мови не існує. Мовою Київської Русі була українська. а російська - це суржик з домішками якихось угро-вінський та монголо-татарських слів. І російськомовного населення в Україні немає. Як уже зауважили, є білінгви, що знають дві мови, і поліглоти, які знають ще більше мов.
 показать весь комментарий
 
 
Моя рідна мова - українська. Російську(літературну) я знаю набагато краще, ніж більшість тих, для яких вона є рідною... Розумію ще кілька, включаючи казахську і кримськотатарську (правда, практики давно не було - казахською - більше тридцяти років, так став забувать...). Однак, "узкочелюстниє", мені навіть цим знанням, дорікали.......... Єдина нація світу, яка хизується своїм неуцтвом - це саме вони..).
 показать весь комментарий
 
 
Более 10000 тысяч " коренных жителей " . Московия завезла в Крым после оккупации .
 показать весь комментарий
 
 
Почему в моей стране Украина нужно воевать за Украинский язык ? Почему какие то твари из-за поребрика что-то там гавкают !! пусть седят у себя на болотах молча !!!!
Достали уже !
 показать весь комментарий
 
 
Из паспортов убрали национальность , а всем Пишут русский , а это как называеся не насильственно.
 показать весь комментарий
 
 
Украине нужно сделать РУССКУЮ АВТОНОМИЮ В ЛДНР ти параллельно пусть Московия сделает УКРАИНСКУЮ АВТОНОМИЮ НА КУБАНИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ, Почему Президент Зеленский молчит и выполняет приказы с Москвы ,а им ничего не предлагает подобное ? ведь у нас УКРАИНСКАЯ земля ,а не территория ссср МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании - Цензор.НЕТ 7371
 показать весь комментарий
 
Ага, Зеленский скажет. Зеленский даже побоялся в Парыжэ поднять вопрос за крым.
 показать весь комментарий
 
 
Не правильно определил МИД - не "украинизация" Украины (потому что выглядит нелепо, как, например, "германизация Германии"), а дерусификация, что нормально в мировой практике. Да и сам термин "русскоговорящие" - искусственно создан.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапи - НАХ.Й! (зрозумілою для вас мовою)
Те ж стосується зеленського та решти ЖидоРусоТуповлади.
 показать весь комментарий
 
 
Раша - страна-изгой наравне с КНДР, мы слишком много ей уделяем внимания вообще, я о жалобах даже и не говорю. Если она относится к своему населению как к скотине, то нужно ставить ее на место при попытках распространить дикарские ухватки на другие страны
 показать весь комментарий
 
 
Правда как всегда в середине и это суржик
 показать весь комментарий
 
Пане, щось у Вас рузький діалект української мови
 показать весь комментарий
 
Я Вам скажу так,раньше Одеситы понимали одинаково разно все наречия.И Китайский и Аанглийский,Французский и Арабской и естествено Украинскоой.В них не было никакой разъници.Контрабондист шлепал свое дело и имел свой гешефт.А этот поц Путин заявил шо это фсе било руским.
 показать весь комментарий
 
 
А своей насильственной россипиз...ации забыли?
 показать весь комментарий
 
 
В наше время ЭРЭФИЯ проводит насильственную русификацию малых кореннных народов и национальных меншин и вытесняя их жизненный уклад и традиции. Нечего на зеркало пенять коли рожа крива.
 показать весь комментарий
 
 
Изучая русский язык, носители украинского приходят к выводу, что русские не любят кухню и относятся к ней оккупательски, ведь остальные комнаты идут с "В": "в спальню", "в детскую", "в туалет", "в коридор" и только "НА кухню".

Диалог мамы с сыном лет восьми.
- Как пишется "декабрь"? - спрашивает она.
- Де-ка-брь, - старательно проговаривает мальчик.
- Я же тебе говорила! Сколько можно?! ДЕ-КА-БОРЬ! БОРЬ, понимаешь?!
- А учительница говорит...
- Дура неграмотная твоя учительница! МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании - Цензор.НЕТ 1000
 показать весь комментарий
 
 
"Насилственная укратнизация".😁 Це ж треба таке придумати, мля. Це як в Англії насилственная англинизация...
 показать весь комментарий
 
 
Кому нужны новости и тем более советы от одичалых за стеной?
 показать весь комментарий
 
 
Це ж треба до такого дебілізму дійти: Українізація українців. Так звана "роССія" дуже б хотіла, що б ми, своїми коштами, їм готували "любителей руССькава мира"
 показать весь комментарий
 
 
Кто будет отвечать и платить контрибуцию за триста лет кацапизации Украины??? сколько было разных Валуевских указов? сколько запретов украинской книжки и украинского образования? а теперь эта кремлевская, угро-финская мразь воет про украинизация?? та пошли с уки монголо-ордынские... в свои болота дремучие, родственников - жаб, грамоте учить....
 показать весь комментарий
 
 
Насильственная украинизация в трусиках. Аш трисет!!!
 показать весь комментарий
 
Ірина Фаріон
1 год ·

На жаль, з огляду на цей закон, вся початкова освіта нацменів їхньою мовою. А варварам з московських боліт дозволено 20 відсотків їхнього язика в базовій та профільній школі. А це хибний гібридизм. Кожен носій язика в Україні - це війна для українців, бо Путін матиме мотивацію цей потрох захищати. Війна там, де нема МОВИ. На Раші жодної української школи. Хай біснуються. Війна язику - перемога Мові.
 показать весь комментарий
 
 
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5e20b1b9ad55d/

МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании - Цензор.НЕТ 9307 ПРО МОВНИЙ ВАВИЛОН У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ (у світлі ухваленого Закону ""Про повну загальну середню освіту")

Пригадую радість наших безнадійних і завжди готових до поблажливо-толерантних поступок нацдемівських виборців від слів зе-міністра освіти і науки т. Новосад про перехід із 2020 року всіх шкіл в Україні на українськомовне навчання. Їхній наївній радості (краще - дурості) прийшов незабарний кінець 16 січня 2020 року у зв'язку з проголосованим у Верховній Раді Законом "Про повну загальну середню освіту". За цей закон проголосували 327 депутатів в повній єдності трьох фракцій: "Слуг народу", "Європейської солідарности" і "Батьківщини".

П'ята стаття цього закону визначає ліберально-гібридну модель навчання українців, суть якої полягає в неспроможності і суспільства, і влади остаточно подолати колоніяльно-мовну залежність, щоб узаконити національно-мовну модель з абсолютним пріоритетом державної мови. На зміну колоніяльного гасла "єдина країна - єдіная страна", запущенного мовною політикою П. Порошенка, прийшла ліберально-гібридна роздвоєність і згубна мовна толерантність, неминучий наслідок якої - це подальші утиски української мови вже під гаслами ліберальної демократії.

Отже, практична суть ліберально-гібридної мовної моделі середньої освіти полягає в такому:

1. національні меншини в Україні здобуватимуть початкову освіту (1-4 клас) рідною мовою, а не державною мовою;

2. корінні народи і нацменшин вивчатимуть свою мову як предмет, і це добре;

3. щоб розмити державний статус української мови, вигадано три моделі мовної освіти:

а) для корінних народів (кримські татари): навчатимуться рідною мовою "поряд із державною" (що це таке "поряд" - здогадатися складно);

б) для нацменшин із мовами ЄС (угорці, поляки, румуни): базова освіта (5-9 клас) - не менше як 20% - до 40%; профільна освіта (10-11 клас): не менше 60%.

в) для інших нацменшин (московити): базова та профільна освіта - не менше як 80%.

Увесь цей мовно-відсотковий Вавилон буде зумовлений, як зазначено в п.6 ст.5, "освітньою програмою закладу освіти згідно з вимогами державних стандартів та з урахуванням особливостей мовного середовища". Мовне середовище, як відомо, значною мірою освітньої системою і формується, тобто маємо закрите коло для прориву державної мови і неможливість розширити україськомовний простір.

Крім усіх цих виняткових благ продуманої сегрегації з обмеженням державної мови, у статті (п.7) право на навчання мовами корінних народів та нацменшин реалізується ще й в ОКРЕМИХ класах будь-якої школи.

А вже щоб прогнутися перед світом, якому на нас плювати, бо ми перші на себе плюнули, і цим законом зокрема, поряд із державною мовою в школі можна викладати один чи декілька предметів англійською мовою чи мовою ЄС.

Після цього всього не розумію найосновнішого: для чого у п.1 ст.5 писати, що "мовою освітнього процесу а закладах середньої освіти є державна мова"? Як бачимо, всі дев'ять наступних пунктів це переконливо заперечують. Це не просто гібридизм, а маніфестація власної національної вторинности як програмованої поразки.

Висновки. Мовна стаття цього закону - це ще один показовий відступ України в мовній політиці на користь чужих мов, і передусім мов колишніх і теперішніх окупантів. Народ, що не вміє законодавчо захистити та утвердити свою мову, ніколи не захистить своїх територій, бо вони неминуче будуть вже під іншими мовами. Цим законом Україна фактично реанімувала радянську систему мовної освіти в її позірно полегшеному варіянті.
 показать весь комментарий
 
МИДозвонам РФ пора бы уже выучить первые 20 000 китайских иероглифов.
 показать весь комментарий
 
 
расіянці насильно русифікують китайців на Далекому Сході!
 показать весь комментарий
 
Китайцы рассеянцам лапти плетут 365/24/7. Неостанавливаясь.
 показать весь комментарий
 
Добровольная люмпенизация-вот каков наш ответ украинизации зекраиньі😂
 показать весь комментарий
 
Офтоп...
https://bykvu.com/ru/bukvy/na-oman-obrushilis-vnezapnye-navodnenija-video/
КАРМА?....
 показать весь комментарий
 
Венгры в Украине кроме Венгерского языка больше ничего не знают , а как они будут адаптироваться в Украинское общество. Вот после России Венгры начнут подымать .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Конечно РФ остаётся только жаловаться, потому что у Украины сильнейшая армия в Европе. Если бы Украина захотела, давно бы захватила Россию, просто связываться неохота.
 показать весь комментарий
 
А пусть в московии откроют украинские школы-особенно в украинском Крыму,и займитесь своейдиктаторской россией и не лезте куда вас не зовут, вы окупанты
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх