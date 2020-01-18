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Все про:Луганщина (4258) оккупация (6897) Россия (74762) СБУ (14253)

 СБУ раскрыла механизм финансирования Россией террористов "ЛНР"

Служба безопасности Украины задокументировала механизм финансирования Россией оккупационной администрации в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти", - говорится в сообщении спецслужбы.

Было установлено, что для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений в ОРЛО Россия привлекла к схеме банковское учреждение Южной Осетии, через которое средства из России попадают в так называемый "государственный банк ЛНР". После этого средства распределяются "министерством финансов ЛНР" между оккупационными органами власти и силовым блоком.

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По имеющимся данным, ежегодный объем финансирования РФ террористической организации "ЛНР" превышает 30 млрд российских рублей – более двух третей от общих потребностей "бюджета" псевдореспублики.

"После формирования доказательной базы, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, Служба безопасности задокументировала, что на временно оккупированной территории ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка ЛНР". Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года. Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения "ассигнований" на функционирование так называемой "ЛНР" и распределения средств", - сообщает спецслужба.

На данный момент псевдочиновникам сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти, смены границ территории или государственной границы Украины. Они объявлены в розыск. Обвинительные акты будут переданы в суд для заочного осуждения.

Источник: https://censor.net.ua/n3170620
 
   
 Топ комментарии
 
Зебидло , вам сеча ще не виїла очі ?
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2 новини


1.Польща домагається посилання санкцій ЄС проти РФ за "вибори" в Криму, - ЗМІ

2.РНБО розглянула проєкт Стратегії національної безпеки України, що передбачає зниження напруженості у відносинах з Росією.
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Через рік бабло із держбюджету України через Осетію замінинь гроші виснаженої Мокшандії. ЗЄ за мір.
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Через рік бабло із держбюджету України через Осетію замінинь гроші виснаженої Мокшандії. ЗЄ за мір.
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2 новини


1.Польща домагається посилання санкцій ЄС проти РФ за "вибори" в Криму, - ЗМІ

2.РНБО розглянула проєкт Стратегії національної безпеки України, що передбачає зниження напруженості у відносинах з Росією.
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Василь, а скільки доларів поклала знеможена Мокшанія в ЗВР, минулого тижня? А у кого ЗВР більше, у Мокшанії, чи у всього ЄС?
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Ви не розумієте іронії? Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Мокшандії в районі 200 млрд баксів на рік . А за 10 років?
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не путай сечу с божьей ЗЕросой.не ровен час навлекёш на себя зялёный гнев (и не только на этой ветке) СБУ раскрыла механизм финансирования Россией террористов "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6190 СБУ раскрыла механизм финансирования Россией террористов "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8322
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Россия привлекла к схеме банковское учреждение Южной ОсетииИсточник: https://censor.net.ua/n3170620

Плять, єто было известно еще с 15-го года.
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ЗЄтупаки, розведення може бути тільки в одну сторону-в бік московії! СБУ розкрила механізм фінансування Росією терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 934 Кожен день обстріли,хлопці гинуть,а вони ще щось там зібралися розводити! Розведення неефективне-невже не видно!
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Цікавить фінансування передвиборчої компанії Зеленського. Чи правда Сурков та Малофєєв?
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Какая разница как финансирует. Для тех , кто это и так знает. Делайте,шоб не финансировали. И ваще достало это уже все. - Один урод имитировал. Другой анонирует. И воз поныне там.
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Разница в том, что проводится документирование преступлений - для грядущих судов.
Кто не верит в то, что суды эти будут - посмотрите на пример с газпромом.
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когда до нашей гребанной власти дойдет что надо навсегда отделиться от этих псевдореспублик и не только словами а и стеной!
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Кацап гребаный, и дверь тебе сваркой заварить.
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Так швидко встановили. ЛИше 5 років знадобилось. ТРеба зрівняти зарплати цих лицарів з керівником Укрпошти.
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Если мы хотим создать мощное государство Украина то казнокрадство, коррупция и сепаратизм должны быть приравнены к измене Родины и наказываться расстрелом. Китай своей экономикой доказал эффективность такого действия. 28 лет Украина в нищите, а власть утопает в роскоши коммунизма. Доколе?
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"должны быть приравнены" ким повинні бути прирівнені і кому повинні?
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Народом Украины. Власть не способна значит всё должен делать народ.
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Здатный. В 2014 году ***** быдло-элиту спас, но коль верёвочке не вится.
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Народ не тільки обирає владу яка "нє спасобна", але й не в змозі висунути кандидатів які будуть здібні. То може справа в народі?
Як мінімум не тільки справа у владі?
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Тебе тоже народ не тот достался? Народ всегда выбирает правильно - согласно программе и обещанием кандидата, просто дело в том, что кандидат никогда потом не выполняет обещенного поэтому дело всё же во власти. Рыба гниёт с головы - не нами придумано.
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расстрелом верхушки не отделаться. только полная ликвидация всех ветвей влады даст результат. эта свора тянется спрутов повсеместно.
их можно уничтожать без угрызений совести. каждый из них заслужил смерти, ибо на их руках кровь жертв их же правления, если не прямо, но коственно каждый представитель нашей влады грабил и убивал, прикрываясь законом.
ненависть, вот какое у меня к ним чувство.
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Таке вже було - вєсь мір насілья ми разрушім да аснаванья, а затєм ми наш ми новий мір пастроім кто бил нічєм тот станєт всєм.
Ви тільки коли всіх перестрілювати будете не забудьте, що ви нащадки тих хто вже таким займався. Може якби вони нікого не розстрілювали, то й у вас би такої проблеми не було.

СБУ розкрила механізм фінансування Росією терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6693
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І як в зєбільних головах може гармонічно уживатися "механизм финансирования Россией террористов "ЛНР" та відведення зєбілами збройних сил України?
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Это ты кому задал вопрос? Зєбілам? Так их тут нема.
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а до этого 6 лет не ясно было аххахах там можно уже диссертацию защитить трехтомную
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