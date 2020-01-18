 При следующем разведении сил Станично-Луганска РГА окажется в "серой зоне", - директор "Восток-SOS" Реуцкий

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Константин Реуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Его команда узнала об этом во время мониторинга соблюдения прав человека в населенных пунктах, в которых произошло разведение сил и средств.

"Работники этих структур тоже чувствуют, вероятно, тревогу, понимая, что сил и средств у полицейских и вообще у украинских силовиков фактически нет для того, чтобы обеспечить их безопасную работу на этих почти неконтролируемых в будущем территориях", - рассказал Реуцкий.

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Константин Реуцкий отметил, что не может назвать точное количество работников Станично-Луганского райотдела полиции, но со слов самих полицейских - их не хватает, чтобы обрабатывать все обращения от местных жителей.

Отметим, в Станице Луганской также несет службу батальон полиции "Луганск-1", но он находится непосредственно на контрольном пункте въезда-выезда.

Напоминаем, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

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