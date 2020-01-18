EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  1821  45
Все про:РГА (195) Донбасс (20462) разведение сил (114)

 При следующем разведении сил Станично-Луганска РГА окажется в "серой зоне", - директор "Восток-SOS" Реуцкий

Райгосадминистрация и все государственные и муниципальные структуры при следующем разведении сил и средств на Донбассе окажутся в так называемой "серой зоне".

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Константин Реуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Его команда узнала об этом во время мониторинга соблюдения прав человека в населенных пунктах, в которых произошло разведение сил и средств.

"Работники этих структур тоже чувствуют, вероятно, тревогу, понимая, что сил и средств у полицейских и вообще у украинских силовиков фактически нет для того, чтобы обеспечить их безопасную работу на этих почти неконтролируемых в будущем территориях", - рассказал Реуцкий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Три дополнительных участка разведения сил на Донбассе уже определены, - Зеленский в разговоре с Меркель

Константин Реуцкий отметил, что не может назвать точное количество работников Станично-Луганского райотдела полиции, но со слов самих полицейских - их не хватает, чтобы обрабатывать все обращения от местных жителей.

Отметим, в Станице Луганской также несет службу батальон полиции "Луганск-1", но он находится непосредственно на контрольном пункте въезда-выезда.

Напоминаем, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также на Цензор.НЕТ: Новые точки разведения сил на Донбассе уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/n3170619
 
 
 Топ комментарии
 
При следующем разведении сил Станично-Луганска РГА окажется в "серой зоне", - директор "Восток-SOS" Реуцкий - Цензор.НЕТ 8236 .. Скоро Вся Украина окажется в "серой зоне " благодаря этому отводу или "разводу" войск..
 показать весь комментарий
 
Какайа разніца. (Чувак Оманський на лісапеті)
 показать весь комментарий
 
Зеленский уже подготовил в Украине плацдарм для наступления проросийских сил.
Им сегодня уже не нужны лозунги «навеки вместе с Россией» и рассказы об «экономическом чуде», которое нас ждет после вступления в Таможенный союз.
Достаточно просто продолжать линию Зеленского, немного ее изменив, и все.

Нынешний президент, как своими действиями, так и бездеятельностью дает пророссийским силам надежду на реванш.
Здесь можно выделить и газовые переговоры, и разрешение на въезд в Украину ряду российских актеров и блогеров. Кроме того, нынешняя власть не препятствует деятельности пророссийских сил в медиа-пространстве.
Андрей Портнов уже открыто грозит патриотам и участникам Майдана, а медиа-группа Медведчука продолжает наращивать мышцы.
Судя по всему, пророссийские силы воспользуются плацдармом, подготовленным Зеленским, и попробуют вернуть себе власть.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
.. Скоро Вся Украина окажется в "серой зоне " благодаря этому отводу или "разводу" войск..
 показать весь комментарий
 
 
Какайа разніца. (Чувак Оманський на лісапеті)
 показать весь комментарий
 
 
Сіра зона буде на захід від Дніпра, а решта сєпарскіє нарьодниї рєспіблікі.
 показать весь комментарий
 
 
Пыляющий утюг тебе на язык. Кацапы будут уничтожены
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский уже подготовил в Украине плацдарм для наступления проросийских сил.
Им сегодня уже не нужны лозунги «навеки вместе с Россией» и рассказы об «экономическом чуде», которое нас ждет после вступления в Таможенный союз.
Достаточно просто продолжать линию Зеленского, немного ее изменив, и все.

Нынешний президент, как своими действиями, так и бездеятельностью дает пророссийским силам надежду на реванш.
Здесь можно выделить и газовые переговоры, и разрешение на въезд в Украину ряду российских актеров и блогеров. Кроме того, нынешняя власть не препятствует деятельности пророссийских сил в медиа-пространстве.
Андрей Портнов уже открыто грозит патриотам и участникам Майдана, а медиа-группа Медведчука продолжает наращивать мышцы.
Судя по всему, пророссийские силы воспользуются плацдармом, подготовленным Зеленским, и попробуют вернуть себе власть.
 показать весь комментарий
 
 
До речі оці тупорилі зашквари з оманами-зарплатами говорять на користь версії. У зелі завдання натягти негативу і злити Україну під *****.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда вопрос почему при Порохе и медиа и торговля были?
 показать весь комментарий
 
Не в сірій, а в зоні ;лнр;.
І єдине чим незадоволені сепаратисти в Зеленському- так це тим що ВСУ занадто повільно відступає.
 показать весь комментарий
 
 
Незрозумілий сенс подальшого розведення. Ну зустрілося ти з куйлом, ну нассяли тобі в рило - що ти отримав реально позитивного взамін?
 показать весь комментарий
 
 
Даремно. Даремно достукатись до здорового глузду зеленої влади. Адже їхній девіз - "Побільше "розводів" безглуздих, але різних" . І не тільки військ і засобів, але й власних виборців.
 показать весь комментарий
 
 
А зелёное мурло Станицу освобождало При следующем разведении сил Станично-Луганска РГА окажется в "серой зоне", - директор "Восток-SOS" Реуцкий - Цензор.НЕТ 7346 а да оно под Мариком в атаке было с гоняло лысого При следующем разведении сил Станично-Луганска РГА окажется в "серой зоне", - директор "Восток-SOS" Реуцкий - Цензор.НЕТ 2703
 показать весь комментарий
 
 
Дайош родіну моніки Зєлєнської в ЛНР-ДНР ! Какая разніцца !
 показать весь комментарий
 
 
а ты у 17й тбр спросил Кривой Рог это не только мурло из муравейника гундосое При следующем разведении сил Станично-Луганска РГА окажется в "серой зоне", - директор "Восток-SOS" Реуцкий - Цензор.НЕТ 8564
 показать весь комментарий
 
При следующем разведении сил Станично-Луганска РГА окажется в "серой зоне", - директор "Восток-SOS" Реуцкий - Цензор.НЕТ 5578

- слыш, базилио...когда ж ты в роль презика уже вкуришься?
 показать весь комментарий
 
 
Похоже -НИКОГДА,бо воно тупеньке та никчемне...
 показать весь комментарий
 
 
Презиком/гандоном оно и так является, так что вопрос в никуда.

 показать весь комментарий
 
 
Тупое быдло 73% так проголосовало , что вся Украина оказалась в серой зоне.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не гони, за Петю голосовало 54%, из них только 8% клинические идиоты!
 показать весь комментарий
 
Думающие украинцы , делайте эвакуацию с Украины , спасайте себя и детей , жизнь то одна , потому что в Украину ползёт русский мир и полностью ее захватит до 2022 года . Жизни не будет .
 показать весь комментарий
 
 
Драпать это последнее дело. За свою землю, за свою Родину надо драться за каждый ее см и никакие Зеленские нам в этом не смогут помешать. Хотелось бы,чтобы вся эта шакалья свора,которая сейчас правит в Украине. оказалась бы за решеткой, где ей и место!
 показать весь комментарий
 
 
*** , *** и только *** . Вы дурак или провокатор ? Почему тогда никто не дерётся, а все стали послушным быдлом ? Что-то я не наблюдаю такого , не ? Так что не надо писать глупости , потому что в Украине 73% это просто биомасса . Сдадутся русскому миру и скажут , что так и надо . Народ так деградировал , что поверит в любые сказки
 показать весь комментарий
 
 
Все до поры до времени. Я живу в гуще Ватного Юга Украины и сразу скажу,что в 2014г. в "русский мир" хотели большинство, сейчас не хочет никто, даже последние ватники. Мира хотят все, многие даже любой ценой, но не хотят здесь видеть лугондонские, тем более российские рожи, отношение здесь к ним определенное и чем дальше,тем более определенным становится. Это я по факту говорю, как оно есть, где-то более, где-то менее. Люди изменились, а то что выбрали клоуна, многие уже жалеют.
 показать весь комментарий
 
 
Не верю я Вам ! Я в ютубе смотрю видео с блогерами например Гриша с Киевской Руси, он сам с Днепра , так там ваты за русский мир , выше крыши .
 показать весь комментарий
 
 
Я буду говорить только про факты. У нас на Юге откровенно прокацапские силы раньше всегда на выборах побеждали. В 2019г. они впервые потерпели страшное поражение и на следующих выборах шансов победить у них будет еще меньше.
В 2014-2015г. очень многие поставили тарелки,чтобы смотреть российское ТВ. Сейчас те же самые люди все бросились покупать приставки,чтобы после кодировки сигнала продолжать смотреть украинское ТВ. Людям надоело российское ТВ. Оказывается эти, казалось бы закоренелые ватники, испытывали искреннее негодование, когда на российском ТВ обливали грязью их страну Украину. Киселевы и Соловьевы в деле сплочения украинской нации делают гораздо больше, чем все наши проукраинские партии.
 показать весь комментарий
 
 
А може варто зачекати? Найцікавіше ще попереду. Можете уявити якою буде вистава 95-ого, коли туди повернеться головний блазень і вся його сивохобогданута команда?
 показать весь комментарий
 
 
При таком руководстве Украины в серой зоне вскоре может оказаться вся территория Украины.
 показать весь комментарий
 
 
так делать нельзя... там же всех в плен возьмут и потом опять меняй на таксистов...
 показать весь комментарий
 
 
За свою землю, за свою Родину надо драться за каждый ее см и никакие Зеленские нам в этом не смогут помешать. Хотелось бы,чтобы вся эта шакалья свора,которая сейчас правит в Украине. оказалась бы за решеткой, где ей и место!
 показать весь комментарий
 
 
Вислюк оманский оказываеться прикалывался на саммите,обещая,что развода до прекрашения стрельбы не будет.
Или он имел ввиду только ВСУ?
 показать весь комментарий
 
 
Не. в серой не окажутся. Рашисты быстро заполнят пустое от украинской власти пространство. Все идет к тому чтобы дать автономию не только окупированной на сегодня территории даунбаса а всей луганской и донецкой области в ее границах.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пЕСюки, когда я говорю что у вас нет мозгов, это образно...так же и разведение, только патрулей МВД становится больше...
 показать весь комментарий
 
У нас на Юге откровенно прокацапские силы раньше всегда на выборах побеждали. В 2019г. они впервые потерпели страшное поражение и на следующих выборах шансов победить у них будет еще меньше.
В 2014-2015г. очень многие поставили тарелки,чтобы смотреть российское ТВ. Сейчас те же самые люди все бросились покупать приставки,чтобы после кодировки сигнала продолжать смотреть украинское ТВ. Людям надоело российское ТВ. Оказывается эти, казалось бы закоренелые ватники, испытывали искреннее негодование, когда на российском ТВ обливали грязью их страну Украину. Киселевы и Соловьевы в деле сплочения украинской нации делают гораздо больше, чем все наши проукраинские партии.
 показать весь комментарий
 
 
А что слышно с уже разведенных территорий? подозрительно тихо что-то
 показать весь комментарий
 
К маю месяцу воду в Крьім😂 Запомните єтот твит. Максимум-к сентябрю. Єкономический коллапс, признание ЛСДНР и отказ от международного арбитража. На Тромба и европеоидов у несостоявшегося гос-ва надежд бьіть не может. Задача мандьізека- сепаратистские настроения в западной и центральной зекраине с последующим ее разделением ,ко всеобщему облегчению
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх