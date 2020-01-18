 При следующем разведении сил Станично-Луганска РГА окажется в "серой зоне", - директор "Восток-SOS" Реуцкий

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Константин Реуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
Его команда узнала об этом во время мониторинга соблюдения прав человека в населенных пунктах, в которых произошло разведение сил и средств.
"Работники этих структур тоже чувствуют, вероятно, тревогу, понимая, что сил и средств у полицейских и вообще у украинских силовиков фактически нет для того, чтобы обеспечить их безопасную работу на этих почти неконтролируемых в будущем территориях", - рассказал Реуцкий.
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Константин Реуцкий отметил, что не может назвать точное количество работников Станично-Луганского райотдела полиции, но со слов самих полицейских - их не хватает, чтобы обрабатывать все обращения от местных жителей.
Отметим, в Станице Луганской также несет службу батальон полиции "Луганск-1", но он находится непосредственно на контрольном пункте въезда-выезда.
Напоминаем, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.
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Им сегодня уже не нужны лозунги «навеки вместе с Россией» и рассказы об «экономическом чуде», которое нас ждет после вступления в Таможенный союз.
Достаточно просто продолжать линию Зеленского, немного ее изменив, и все.
Нынешний президент, как своими действиями, так и бездеятельностью дает пророссийским силам надежду на реванш.
Здесь можно выделить и газовые переговоры, и разрешение на въезд в Украину ряду российских актеров и блогеров. Кроме того, нынешняя власть не препятствует деятельности пророссийских сил в медиа-пространстве.
Андрей Портнов уже открыто грозит патриотам и участникам Майдана, а медиа-группа Медведчука продолжает наращивать мышцы.
Судя по всему, пророссийские силы воспользуются плацдармом, подготовленным Зеленским, и попробуют вернуть себе власть.
І єдине чим незадоволені сепаратисти в Зеленському- так це тим що ВСУ занадто повільно відступає.
- слыш, базилио...когда ж ты в роль презика уже вкуришься?
В 2014-2015г. очень многие поставили тарелки,чтобы смотреть российское ТВ. Сейчас те же самые люди все бросились покупать приставки,чтобы после кодировки сигнала продолжать смотреть украинское ТВ. Людям надоело российское ТВ. Оказывается эти, казалось бы закоренелые ватники, испытывали искреннее негодование, когда на российском ТВ обливали грязью их страну Украину. Киселевы и Соловьевы в деле сплочения украинской нации делают гораздо больше, чем все наши проукраинские партии.
Или он имел ввиду только ВСУ?
В 2014-2015г. очень многие поставили тарелки,чтобы смотреть российское ТВ. Сейчас те же самые люди все бросились покупать приставки,чтобы после кодировки сигнала продолжать смотреть украинское ТВ. Людям надоело российское ТВ. Оказывается эти, казалось бы закоренелые ватники, испытывали искреннее негодование, когда на российском ТВ обливали грязью их страну Украину. Киселевы и Соловьевы в деле сплочения украинской нации делают гораздо больше, чем все наши проукраинские партии.