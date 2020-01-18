 Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации

Об этом сообщается на странице Министерства юстиции Украины в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Соответствующее заявление на решение ЕСПЧ было подано 16 января", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить денежные компенсации пяти уволенным по закону об очищении власти бывшим чиновникам в связи с нарушением в стране их прав, а также признал украинский закон о люстрации менее целевым и узконаправленным по сравнению с процедурами люстрации, введенными в других государствах Центральной и Восточной Европы. Такое решение суд принял 17 октября после рассмотрения жалоб пяти украинских граждан.
В свою очередь замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина 17 октября сообщил, что решение ЕСПЧ еще не вступило в силу, у государства есть три месяца на обжалование решения в Большой палате ЕСПЧ.
Николаевской области Дмитрия Басалаева; экс-замначальника кадрового
управления ГПУ Вячеслава Поляха; бывшего заместителя прокурора
Черниговской области Александра Яся.
Дальше что, любопытный ты наш?
Кстати это первые пять, там еще 50 человек
подлецов, вы - страна негодяев: по словам ваших же писателей, поэтов, и
мыслителей. Стало быть, вы их достойны. Очевидно, что вы не христиане:
никогда вы ими не были, и уже вряд ли когда станете! У вас нет
позитивных человеческих качеств души, а одни только животные и звериные.
А стало быть, и правителем у вас должен быть зверь, или Антихрист: вы
его заслужили, и вы его примете!