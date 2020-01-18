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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:люстрация (757) Европейский суд по правам человека (638) Малюська Денис (28)

 Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации

Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека относительно закона "Об очищении власти".

Об этом сообщается на странице Министерства юстиции Украины в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Соответствующее заявление на решение ЕСПЧ было подано 16 января", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить денежные компенсации пяти уволенным по закону об очищении власти бывшим чиновникам в связи с нарушением в стране их прав, а также признал украинский закон о люстрации менее целевым и узконаправленным по сравнению с процедурами люстрации, введенными в других государствах Центральной и Восточной Европы. Такое решение суд принял 17 октября после рассмотрения жалоб пяти украинских граждан.

В свою очередь замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина 17 октября сообщил, что решение ЕСПЧ еще не вступило в силу, у государства есть три месяца на обжалование решения в Большой палате ЕСПЧ.

Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170618
 
 
 Топ комментарии
 
а че те чиновники в ЕСПЧ побежали? Он портнову зеленские уже 7 миллионов тут выплатили за пекельні борошна "преследования"
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Фамилии люстрированных обратившихся в ЕСПЧ.
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Если они казнокрады и коррупционеры, то их надо судить, а не пихать в мусорники, обливать зеленкой, увольнять со службы за принадлежность к партии, которая не была запрещена.
Кстати это первые пять, там еще 50 человек
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а че те чиновники в ЕСПЧ побежали? Он портнову зеленские уже 7 миллионов тут выплатили за пекельні борошна "преследования"
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Фамилии люстрированных обратившихся в ЕСПЧ.
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Таким тоном, как будто тебе кто-то чего-то должен. Пойди на сайт ЕСПЧ и посмотри, хотя и в гугле информация открыта. Второе, что тебе дадут эти фамилии? Ну жжалобы бывшего 1-го замначальника следственного управления Миндоходов
Николаевской области Дмитрия Басалаева; экс-замначальника кадрового
управления ГПУ Вячеслава Поляха; бывшего заместителя прокурора
Черниговской области Александра Яся.
Дальше что, любопытный ты наш?
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Мы стремимся в Европу, чтобы побороть коррупцию, а европейское право становится на сторону украинских казнокрадов и коррупционеров. Парадокс. А знаете почему? Бо мы забыли, что мы Самостійники, что нам своє робить.
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Если они казнокрады и коррупционеры, то их надо судить, а не пихать в мусорники, обливать зеленкой, увольнять со службы за принадлежность к партии, которая не была запрещена.
Кстати это первые пять, там еще 50 человек
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А хто их будет судить? Власть такая же как и они? Поэтому народу и остаётся пихать их в мусорники и обливать зелёнкой, но я надеюсь до поры, бо третий раз ***** их уже не спасёт и мусорные баки трансформируются в фонарные столбы.
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Вы всегда выбираете себе в правители
подлецов, вы - страна негодяев: по словам ваших же писателей, поэтов, и
мыслителей. Стало быть, вы их достойны. Очевидно, что вы не христиане:
никогда вы ими не были, и уже вряд ли когда станете! У вас нет
позитивных человеческих качеств души, а одни только животные и звериные.
А стало быть, и правителем у вас должен быть зверь, или Антихрист: вы
его заслужили, и вы его примете!

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Люстрация не работает, т. к. она противозаконна и антиконституционна. Потом те, кого люстрировали, в основном, начальники, обращаются в суд и получают возмещение ущерба и восстановление на работе. Если чиновник виноват - увольняйте по Закону, сажайте, если надо.
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