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 В зоне ООС ранен один военнослужащий, с начала суток - два обстрела, - Минобороны

Российско-оккупационные войска обстреливали защитников Украины в районе Песок и Красногоровки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь дважды в Донецком направлении", - сказано в сообщении.

Ночью из стрелкового оружия противник обстрелял военнослужащих, выполняющих боевые задачи у населенного пункта Пески.

А после 7 утра из вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов оккупанты длительное время вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных в районе Красногоровки.

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"По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в одном из военных мобильных госпиталей, состояние здоровья нашего воина удовлетворительное", - добавили в Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3170617
 
 
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Членомкомандуючий по роялю десь затихарився і мовчить, згадуючи як він стрибав на стадіоні запитуючи чому не закінчується війна.
В зоне ООС ранен один военнослужащий, с начала суток - два обстрела, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3443
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Скорейшего выздоровленя нашему герою а рашистам гореть в аду!
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