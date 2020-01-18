 ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля. В "ЕС" обвиняют ГБР в слежке и подгонке графика допросов под график международных визитов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
ГБР вызывает Порошенко на допрос в рамках двух производств.
В соответствии со ст. 133-137 УПК Украины Порошенко в установленном законом порядке вызывается следователями ГБР Козловым и Лазорчиком для допроса в качестве свидетеля в 10:30 21.01.2020 в уголовном производстве №62019000000001732 от 12.11.2019.
Кроме того, Порошенко вызывается следователями ГБР Егоровым и Амелиным на допрос в качестве свидетеля 11:00 24.01.2020 в уголовном производстве №62019000000001905 от 10.12.2019.
Порошенко предупреждают, что согласно ст. 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен принудительный привод.
В пресс-службе "ЕС", в свою очередь, заявили, что за Порошенко "очевидно незаконно следят" поскольку с 21 по 25 января Порошенко пробудет с визитом в Швейцарии. Также отмечается, что публичное "приглашение" на допросы не предусмотрено никакими нормами УПК.
"Чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты. Однако, явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины", - подчеркивают в пресс-службе.
Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань сообщал, что Печерский райсуд Киева поручил ему вручить четырем следователем Государственного бюро расследований повестки об их вызове на судебное заседание по "делу украинских моряков". Позже он заявил, что следователи ГБР не желают являться в суд и давать показания.
В ноябре прошлого года защита Порошенко подала 4 заявления против тогдашнего директора ГБР Романа Трубы, следователей бюро и бывшего замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
В 2019 году ГБР зарегистрировало семь производств по заявлениям бывшего замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Большинство из них касается Порошенко. Портнов считает, что Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий во время Революции достоинства в 2014 и последующих внеочередных выборах президента.
Але зачарованним прихильникам членограя це неможливо зрозуміти. Напевно, тупі.
А ЗЕ просто не хочет выглядеть бесцветной молью на фоне Порошенко и как бы бубочка не тужился, политики мирового уровня от Порошенко не отвернулись.
15 января в 15:37
7 "різниць" між "порохоботами" та "зефанами"?
1. Порохоботами стали не тоді, коли обирали Пороха і навіть не тоді, коли Порох вже став президентом. Порохоботами стали тоді, коли на Пороха почали лити лайно не відрами, а цистернами і вже було чітко зрозуміло, що готується щось вкрай програшне для України. У часі це десь середина 2018 року і далі.
Зефанами стали тоді, коли стало відомо, що Зе іде в президенти.
2. Порохоботами стали не тому, що ******* Пороха, а тому, що розуміють безальтернативність Пороха на конкретному історичному етапі. Розуміють, що Порох попри свої помилки та недопрацювання зробив багато потрібного для країни і де-факто врятував її.
Зефанами стали через або любов до Зе, або ненависть до Пороха, породжену цистернами вилитого на нього лайна.
3. Порохоботи у переважній своїй більшості критикували, часом нещадно критикували Пороха, коли він був президентом (прокрутіть мою сторінку за 2014-2018рр і переконаєтесь) і так само критикуватимуть його, якщо він знову стане президентом. Бо порохоботи критикують владу: Пороха, Зе, будь-кого іншого до чи після. Порохоботи не толерують помилки і недопрацювання, але вміють бути вдячними за працю і її результати.
Зефани не критикують Зе, що би той не зробив.
4. Для Порохоботів Порох - як стяг для війська, дороговказ і локомотив.
Для зефанів Зе - месія, цар і бог.
5. Порохоботи не потерплять господаря і їм не є потрібними слуги.
Зефани потребують господаря і хочуть, аби їм служили.
6. Порохоботи підтримують не персону Пороха, а його конкретні кроки і переконання.
Зефани підтримують персону Зе.
7. Порохоботи беруть на себе відповідальність і готові відстоювати свій вибір.
Зефани про відповідальність нічого не чули і свій вибір відстоюють хіба що у себе на кухнях чи у фб.
І єдине, що об'єднує обох: і порохоботи, і зефани - це світоглядні категорії, лише світогляд у обох кардинально відрізняється.
Roshen виділяє 50 мільйонів гривень на розвиток Національного інституту раку
Про що мова?
Ті слідчі, що ховаються від повісток?
Ти ПРУФИ давай.
«Хочешь увидеть Порошенко в тюрьме? Ты просто мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации, и хорошо понимаешь какое ты чмо, при виде добровольца. Завидуешь умному, богатому и успешному. Ты знаешь, что никогда не будешь дипломатом, министром или президентом, и точно не будешь Порохом, который не гнется, и до конца стоит.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом, смешно рассказывать друзьям, как она кричала и плакала, когда «принимала со всех сторон», главное, что у тебя все хорошо, только немного обмочился, а у нее- какая разница».
Зеркало, в котором ты видишь свое лицо.
Такие дела...
Осознавай, меняй себя.
У меня сомнения.
Смотрим рейтинг Форбс, думаем.
Есть чем?
У цьому напрямку команда "ЄС" активно працює у соцмережах. Ще під час президентства Порошенко фактично зумів створити альтернативну реальність у Facebook завдяки співпраці з блогерами та ботофермами.
"Петро зараз не так хоче до влади, як прагне захисту. Для цього йому треба максимально наростити м'язи, він має стати головним опозиціонером як всередині країни, так і зовні. Петро реально боїться, що, коли у Зеленського справи підуть кепсько, Порошенка одразу спробують посадити", - пояснює УП один із колишніх ключових соратників п'ятого президента.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/15/7237393/
18.01.20 08:15Враг за минувшие сутки 8 раз обстрелял позиции ОС:
17.01.20 18:37Враг с начала суток 17 января 4 раза нарушил
17.01.20 16:31Черные лесорубы уничтожили 278 деревьев НПП "Вижницкий" и около 2 тыс. деревьев на Черниговщине. Нанесен ущерб на 5 млн, - Фирсов. ВИДЕО
17.01.20 16:18Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, - 5 канал. ВИДЕО
Я розумію що дядя Бєня платить виключно за теми з прізвищем Порошенко, але ж хоча б трохи маскуйся.
https://www.facebook.com/babchenkoa/videos/2296064487160438/UzpfSTEwMDAwNTYzMTk2NDMxMToxMjg4NTQ5MjUxMzQyNzk1/?id=100005631964311&fref=pb&__tn__=%2Cd-a-R&eid=ARB4u5xA3j4mHgJ9KwixcmUpcguMwcdPhi7yuhAkA8zCV9n8724xj7fOX6PqbKtr_ElZg2qig53E-A74&hc_location=profile_browser
- Ну там чай, тушонка, сигарети. )))
Краде у зєбанутих? А у тих зубожілих, звідкіля гроші?
Особенно примечательно смотрятся парни в темных пиджаках по периметру, за которыми НИКОГО. Все-таки левых отсекли, допуск к телу только у самых упоротых членов секты.
За количеством людей вокруг него - охрану просто не было видно.
А как у нас Зелеленский к людям?
А Порошенко посадить можно было только по беспределу, поскольку решения суда нет (и не будет, и не потому, что "договорняки").
Суд лишь оформил очевидный фак(т).
"Публічне "запрошення" на допити, не передбачене жодними нормами КПК, на 21 та 24 січня пролунали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня."
Чи у тебе Марбелья та Сейшели у Швейцарії?