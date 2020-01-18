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 Политика Украины
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Все про:допрос (1243) Порошенко (17979) ГБР (856)

 ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля. В "ЕС" обвиняют ГБР в слежке и подгонке графика допросов под график международных визитов

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках которого вновь вызывает на допрос в качестве свидетеля пятого президента Украины Петра Порошенко. В пресс-службе "Европейской Солидарности" заявляют о слежке за Порошенко и умышленном наложении дат допроса на график международных поездок лидера партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

ГБР вызывает Порошенко на допрос в рамках двух производств. 

В соответствии со ст. 133-137 УПК Украины Порошенко в установленном законом порядке вызывается следователями ГБР Козловым и Лазорчиком для допроса в качестве свидетеля в 10:30 21.01.2020 в уголовном производстве №62019000000001732 от 12.11.2019.

Кроме того, Порошенко вызывается следователями ГБР Егоровым и Амелиным на допрос в качестве свидетеля 11:00 24.01.2020 в уголовном производстве №62019000000001905 от 10.12.2019.

Порошенко предупреждают, что согласно ст. 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен принудительный привод.

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В пресс-службе "ЕС", в свою очередь, заявили, что за Порошенко "очевидно незаконно следят" поскольку с 21 по 25 января Порошенко пробудет с визитом в Швейцарии. Также отмечается, что публичное "приглашение" на допросы не предусмотрено никакими нормами УПК.

"Чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты. Однако, явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины", - подчеркивают в пресс-службе.

Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань сообщал, что Печерский райсуд Киева поручил ему вручить четырем следователем Государственного бюро расследований повестки об их вызове на судебное заседание по "делу украинских моряков". Позже он заявил, что следователи ГБР не желают являться в суд и давать показания.

В ноябре прошлого года защита Порошенко подала 4 заявления против тогдашнего директора ГБР Романа Трубы, следователей бюро и бывшего замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

В 2019 году ГБР зарегистрировало семь производств по заявлениям бывшего замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Большинство из них касается Порошенко. Портнов считает, что Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий во время Революции достоинства в 2014 и последующих внеочередных выборах президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3170614
 
 
 Топ комментарии
 
у зебілів, на фоні грандіозного засьору, більш нема чим втримати рейтинг)
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Хто б в 2014 подумав що Портнов стане кумиром для 73% населення?
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Тре було Пороху забрати у мавпи/віслюка той папірець з "мои ответы/мои вопросы". Ото б цирк був. Мавпа без шпаргалки, казати щось потрібно, а в макітрі тільки "дзиньбумдемоядоза".
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И как ты с этим живёшь, амёба?
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Препятствует процессуальным действиям, но сое не понять
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Про допит треба повідомити у законний спосіб, а не через повідомлення у сомережах і ЗМІ.
Але зачарованним прихильникам членограя це неможливо зрозуміти. Напевно, тупі. ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля. В "ЕС" обвиняют ГБР в слежке и подгонке графика допросов под график международных визитов - Цензор.НЕТ 9422
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Вот почему законно не повидомылы Зеленского о призыве, но вы тут орете, шо потерпевшие?
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Чому незаконно? Повістки Зеленському були направлені за місцем його війскового обліку. А те, що він не знявся з обліку у війскоматі Кривого Рогу і не став на облік у Києві, так то його проблема і порушення закону, доречі
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Все намного прозаичнее, чем слежка и т.д. просто "21-24 января состоится форум в Давосе, в котором планирует принять участие и президент США Трамп. И если ранее предполагалось, что на форум поедет премьер, то теперь отправиться в Швейцарию собирается президент ( Зеленский)."

А ЗЕ просто не хочет выглядеть бесцветной молью на фоне Порошенко и как бы бубочка не тужился, политики мирового уровня от Порошенко не отвернулись.
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Анатолій Мицкан

15 января в 15:37

7 "різниць" між "порохоботами" та "зефанами"?
1. Порохоботами стали не тоді, коли обирали Пороха і навіть не тоді, коли Порох вже став президентом. Порохоботами стали тоді, коли на Пороха почали лити лайно не відрами, а цистернами і вже було чітко зрозуміло, що готується щось вкрай програшне для України. У часі це десь середина 2018 року і далі.

Зефанами стали тоді, коли стало відомо, що Зе іде в президенти.
2. Порохоботами стали не тому, що ******* Пороха, а тому, що розуміють безальтернативність Пороха на конкретному історичному етапі. Розуміють, що Порох попри свої помилки та недопрацювання зробив багато потрібного для країни і де-факто врятував її.
Зефанами стали через або любов до Зе, або ненависть до Пороха, породжену цистернами вилитого на нього лайна.
3. Порохоботи у переважній своїй більшості критикували, часом нещадно критикували Пороха, коли він був президентом (прокрутіть мою сторінку за 2014-2018рр і переконаєтесь) і так само критикуватимуть його, якщо він знову стане президентом. Бо порохоботи критикують владу: Пороха, Зе, будь-кого іншого до чи після. Порохоботи не толерують помилки і недопрацювання, але вміють бути вдячними за працю і її результати.
Зефани не критикують Зе, що би той не зробив.
4. Для Порохоботів Порох - як стяг для війська, дороговказ і локомотив.
Для зефанів Зе - месія, цар і бог.
5. Порохоботи не потерплять господаря і їм не є потрібними слуги.
Зефани потребують господаря і хочуть, аби їм служили.
6. Порохоботи підтримують не персону Пороха, а його конкретні кроки і переконання.
Зефани підтримують персону Зе.
7. Порохоботи беруть на себе відповідальність і готові відстоювати свій вибір.
Зефани про відповідальність нічого не чули і свій вибір відстоюють хіба що у себе на кухнях чи у фб.
І єдине, що об'єднує обох: і порохоботи, і зефани - це світоглядні категорії, лише світогляд у обох кардинально відрізняється.
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Ну, тут прямо наукове дослідження. Одним словом Зе-фани - раби.
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они за Порошенко на выборах 2014 года не голосовали!
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На сегодняшний день Порхатый Барыга - трошки «вонючка», шоб наносить «международные визиты». «Поездки» - ещё куда ни шло.
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Те шо получила его жена от государства на свой фонд .
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Точно те? А не ушли они на другую благотворительность, не?
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Фонд Президента України, чи фонд Порошенка?
Про що мова?
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Пошел на ... подсвинок , дурака не включай , я больше забыл чем ты знаешь .
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Хто викликає?
Ті слідчі, що ховаються від повісток?
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Базары гнилые . есть истина . То что Мальдивская свыня разворовывал страну во время войны , думаю не у кого нет сомнения . Удивляет одно . почему ему аваков мешок на голову не одел и не затащил на Лукьяновку .А зеля дурак , сажать нужно было мразей . а не в договорняки играть .
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"зворовывал страну во время войны думаю нет ни у кого сомненья" это только ваши сомненья,вы в инопланетян верите? а суслика видите?факты только факты,а бла,бла,бла это к мастерам разговорного жанра
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Поехали родной . Лови порохоботина сранная . Завод на рыбальском с катерами по цене крейсера ., слив Дебальцево вместе с бойцами , Свинарчуки , Ахметовский Роттердам +++ , то шо на слуху . Если покопаюсь , я тебе тут страницу наваляю подвигов лолиты мальдивской .
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Слюшай, дарагой, та нащо ти тут розкидуєш скабєєвсько соловьйовське гімно?
Ти ПРУФИ давай.
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Лоху, которому "какая разница", что управляет страной.
ДБР викликає Порошенка на допит як свідка. В "ЄС" кажуть, що ДБР стежить за ним і накладає графік допитів на графік міжнародних візитів - Цензор.НЕТ 208

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Поклоннику Оманского Ишака

«Хочешь увидеть Порошенко в тюрьме? Ты просто мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации, и хорошо понимаешь какое ты чмо, при виде добровольца. Завидуешь умному, богатому и успешному. Ты знаешь, что никогда не будешь дипломатом, министром или президентом, и точно не будешь Порохом, который не гнется, и до конца стоит.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом, смешно рассказывать друзьям, как она кричала и плакала, когда «принимала со всех сторон», главное, что у тебя все хорошо, только немного обмочился, а у нее- какая разница».
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Злой Карлик

Зеркало, в котором ты видишь свое лицо.
Такие дела...
Осознавай, меняй себя.
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Він перейшов на зрозумілу співбесідниці мову.
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Пролечись,а лучше сам сходи на передок.Кто там был,такого бреда не напишет никогда и войну стараются забыть.Про "успешного" сына вора,которого при совке осудили,будешь в дурке соседям вещать.Хватит выкладывать мемуары диванного воина ДБР викликає Порошенка на допит як свідка. В "ЄС" кажуть, що ДБР стежить за ним і накладає графік допитів на графік міжнародних візитів - Цензор.НЕТ 7542.Где же вас набирают ,таких"успешных" ДБР викликає Порошенка на допит як свідка. В "ЄС" кажуть, що ДБР стежить за ним і накладає графік допитів на графік міжнародних візитів - Цензор.НЕТ 7542
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Где ты вафля там прочло про войну? Там всего лишь про повестки, от которых ты ***** пряталась, и Ишак оманский тоже)))))) Значит дошло до самой шкуры твоей гнилой, про тебя это ЧМО, про тебя....
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Петина зал..па,ты уже три клавы сжег,закройся в ужасе.Выключи инет и выйди против зели наконец то.А я забыл,когда повестки раздавали ,ты под столом пряталося,зато теперь за петины ханфеты геройствуешь))))Давай диванный спецназ от пети,ждем,когда вы уже выйдите,мы хоть посмеемся)))
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что Мальдивская свыня разворовывал страну во время войны , думаю не у кого нет сомнения
У меня сомнения.
Смотрим рейтинг Форбс, думаем.
Есть чем?
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Якщо ввімкнути "5 канал" чи "Прямий", може здатися, що Петро Порошенко все ще залишається президентом України.

У цьому напрямку команда "ЄС" активно працює у соцмережах. Ще під час президентства Порошенко фактично зумів створити альтернативну реальність у Facebook завдяки співпраці з блогерами та ботофермами.

"Петро зараз не так хоче до влади, як прагне захисту. Для цього йому треба максимально наростити м'язи, він має стати головним опозиціонером як всередині країни, так і зовні. Петро реально боїться, що, коли у Зеленського справи підуть кепсько, Порошенка одразу спробують посадити", - пояснює УП один із колишніх ключових соратників п'ятого президента.


https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/15/7237393/
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ДБР, з гучних та пустих пред'яв портнотруби, скотились до дріб'язкових капостей... 😁
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В качестве свидетеля чего? Свидетеля Иеговы?
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- Петро Олексійович, телеглядачі цікавляться, - які ваші улюблені передачі?
- Ну там чай, тушонка, сигарети. )))
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Петр Порошенко и его жена лично переклеивают ценники на картошку, чтобы вызвать недовольство населения бубочкой.


ДБР викликає Порошенка на допит як свідка. В "ЄС" кажуть, що ДБР стежить за ним і накладає графік допитів на графік міжнародних візитів - Цензор.НЕТ 6596
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Петя в шоці ! Приходиться свої гроші витрачати ! )))
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прикинь! і ще в нього і на житло для воїнів хватає!
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2 льярда кишенькових гривень витратив ?
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Нет наверное Марина с 700 бюджетных лямов, предоставленных для "благотворительности" раскошелилась.
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А що він колись твої гроші витрачав? ДБР викликає Порошенка на допит як свідка. В "ЄС" кажуть, що ДБР стежить за ним і накладає графік допитів на графік міжнародних візитів - Цензор.НЕТ 7543
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Тю, а порохоботам звідки він платить?
Краде у зєбанутих? А у тих зубожілих, звідкіля гроші?
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Какой ужас и как теперь от шоколада отмыться, совсем подурели.
Особенно примечательно смотрятся парни в темных пиджаках по периметру, за которыми НИКОГО. Все-таки левых отсекли, допуск к телу только у самых упоротых членов секты.
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Я аидел, как Порошенко проходил среди народа после недавнего Вече.
За количеством людей вокруг него - охрану просто не было видно.
А как у нас Зелеленский к людям?
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Те що Порошенко не являеться на допитьи по викликах правоохоронців це показуе безубість і слабину влади. Хвате уже народ смішить або нормально визивайте або застосовуйте привід примусовий непозорьтесь перед людством взагалі.. Або просто про ці виклики неповідомляйте у ЗМІ. Це свого роду компромат на владу і беззубість влади. Правильно висловлювання влада почала боятись своеї тіні якщо не може притягти до відповідальності злочинця - корупціонера чи іще якогось правопорушника. Оправдання що слідчі якось підбирають виклики неправильно це переляк команди Порошенка а значіть маються основи боятись. А коли обидві сторони у кримінальній справі бояться один одного то от смішне для люду і виходить. З повагою пенсіонер
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Його визивають як свідка...а він має право не свідчити...так що "дідусь" відпочивай!
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А тебя дурака хоть раз "выклыкалы" . Поверь, петшок, ты сразу станешь на лыжи, а твои адвокаты, если деньги на них насобираешь, будут повестки вычитывать на увеличительном стекле, и кукарекать во всю глотку, даже если найдут грамматическую ошибку-"каряул, ветерану руки крутють!"
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Уси перед законом равны,помнишь педро как ты за это дупу рвал.Теперь добро пожаловать выполнять.Зеля дурак,что не посадил этого упыря.Надо было его как мишу на камеры из кабака какого нибудь вытянуть альфой и отправить в самую паршивую общую камеру лукьяновки.Ото б рейтинг попер ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля. В "ЕС" обвиняют ГБР в слежке и подгонке графика допросов под график международных визитов - Цензор.НЕТ 8915.Но увы договорняки ,договорняки убивают Украину.
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Мишу депортировали по законному решению суда, за нарушение госграницы.
А Порошенко посадить можно было только по беспределу, поскольку решения суда нет (и не будет, и не потому, что "договорняки").
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После слов решение "суда",уже смешно.Таких решений против пети при желании пещерный суд наклепает миллион.Вы взрослый человек,не смешите и не позорьтесь.Вспомните,кто дал ему гражданство и как в десна целовались.
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Не-не-не, нарушение госграницы Мишико было очевидным, по телевизору в прямом эфире.
Суд лишь оформил очевидный фак(т).
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Ваше мнение уважаю.Пусть будет так.Сколько людей,столько и мнений.
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Сволочи, они на допросы вызывают, не дают на яхте спокойно отдохнуть.
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Вот это кондитер отмазку нашел)) Видите ли время допросов совпадает со временем заграничных вояжей! Ну да-ну да, без него Марбелья не Марбелья и Сейшелы не так хороши, да и в Панаму бы не помешало чаще наведываться, заначки свои офшорные пересчитывать, перещупывать...
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ты не за пороха думай,за сыночка своего -в армию готовь
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К чему сей опус? В какой строке моего поста речь идет о моем сыне (которого у меня никогда не было) или об армии? Ты уверен, что здоров или просто так, погулять вышел?
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а к тому,что не вам решать кого садить,а кого нет!вы как были порошайки так ими и останетесь,вам ничего не светит ни при каком президенте-иди работай,а сына готовь Украину защищать
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А "не вам", это кому? Порошайка? Это что-то новое в ольгинских методичках..) ты, как тот дебил из анекдота: "мама, а что это было?"
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Ти читати вмієш? Ще раз по складах:
"Публічне "запрошення" на допити, не передбачене жодними нормами КПК, на 21 та 24 січня пролунали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня."
Чи у тебе Марбелья та Сейшели у Швейцарії? ДБР викликає Порошенка на допит як свідка. В "ЄС" кажуть, що ДБР стежить за ним і накладає графік допитів на графік міжнародних візитів - Цензор.НЕТ 4591
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ГБР перед Ишачком свою косточку отрабатывает...???
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