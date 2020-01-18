 3000 спасателей и 590 единиц техники заступят на дежурство на Крещение, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ГСЧС, в каждом регионе определены места, куда граждане могут прийти и окунуться в воду.

"Возле этих мест дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. В частности, на водоемах уже установлено около 1 тыс. спасательных постов со средствами спасения людей на воде. Всего в этот день на водных объектах дежурят более 3000 спасателей и 590 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения и в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по номеру "101".

Смотрите также: В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туриста, - ГСЧС. ФОТО