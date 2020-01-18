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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1979) Тимошенко (24400) Смелянский (13)

 Тимошенко хочет за счет зарплаты Смелянского поднять оклады сотрудникам "Укрпочты". Тот предлагает ей новый калькулятор

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире NewsOne предложила распределить его зарплату среди подчиненных.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Звезда политического хит-парада последних 20 лет Юлия Тимошенко в эфире NewsOne назвала меня "грантовым существом" и сказала, что на мою зарплату можно в 3 раза увеличить зарплату почтальонам.

Юлия Владимировна, зарплата - это не часть вашей политической программы - "всем раздать и поделить". Зарплата - это счетная величина. А моя зарплата, делённая на всех сотрудников Укрпошты, составит всего 9.5 гривен в месяц после налогов", - написал Смелянский.

После этого он сказал, что готов подарить Тимошенко современный калькулятор, чтобы "вам, как бывшему премьер-министру больше не было стыдно на эфире".

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Тимошенко хочет за счет зарплаты Смелянского поднять оклады сотрудникам Укрпочты. Тот предлагает ей новый калькулятор 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170608
 
   
 Топ комментарии
 
Ничего, народ купит себе булку или бутылку уксусу.
За какие заслуги платят такие зарплаты в убыточных предприятиях, ты богоизбраный?
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И это грантовская падла смеет утверждать что заработал миллионы?Этот чмощник знает, что в ЕС средняя зарплата министра раз в 5 более средней по стране,то есть по нашему 55 тыс гривен! Не нравится пусть идет накуй, а не изображает умника! Спасибо зебилам за этих пидаров!
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"зарплата гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского в 2020 году вырастет до свыше 1,8 млн грн в месяц" Источник: https://censor.net.ua/n3169990

Эти уроды совсем берега потеряли. Мне интересно услышать объяснения от его зеленого начальника Гончарука, какими такими уникальными способностями владеет этот чел, чтобы каждый месяц из моих налогов платить ему 1 800 000 грн? Уверен, что и на 100 тыщ. в месяц будет очередь из желающих с необходимыми навыками. Этот сучий клоп каждый месяц заново миллионером становится, пока пенсионеры каждую копейку считают на кассе. И даже 9 грн им бы не помешали. Должен быть открытый конкурс на гос. должности с понятной логикой начисления зарплат, а не столько сколько хочу, столько беру. В кино лохам зеленому электорату совсем другое показывали.
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Всегда уважал Юлию Владимировну.Но правда дороже личных симпатий.А правда в том,что деменция не просто постучалась в двери бабы Йули,она уже прочно поселилась в коре ее головного мозга.Отсюда такие ее неадекватные высказывания,ну и агрессивные акции совместно с опзж и лично Кивой,который всэх рэзать будэт.
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бабуся активизировалась - опять ховаться?
хрен успеешь за вами.... - то блин колована де найдете, то ету рухлядь...
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Видимо, этот Смелянский такой мощный и уникальный менеджер, что Илон Маск и покойный Стив Джоб по сравнению с ним пионеры в коротких штанишках. Уверен, что это чмо работало бы на своей должности и при зарплате в 10 раз меньше, еще и руки бы целовало
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у результаті Смелянський отримає свою підвищену зарплатню, Юля - новий калькулятор, обидва вони - піар, а рядові співробітники, як завжди - ніфуя
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Оно совсем берега попутало-под два милиона гривен получать в месяц при глубинно жопном положении возглавляемого им ведомства? И еще откровенно хамить в ответ? Зебуины счастливы?
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Какой-то директор "Укрпочты" в наглую получает больше президента США и никого это в руководстве Украины не волнует и это в самой бедной стране Европы, к тому же воюющей с Россией!
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чего же не валнуєт.. он Разумков як запсіховал на засіданні Ради
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директор "Укрпочты'' ти не тільки ''существо'' ти пдрс-ще
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Жуля-дура, зелёные-сволочи. Критикует дура сволочей.
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Начинается классический прием забалтывания острой темы: кто-то из команды самого виновника скандала вбрасывает изначально левую некорректную критику, виновник скандала накидывается на критикана разнося его в пух и прах и показывая всем какой он умный. В результате суть скандала забывается и весь негатив переносится на "оппонента".
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Цей смілянський, мабуть, через Укрпошту пересилає кокаїн та героїн вагонними нормами, раз отримує таку зарплатню. А взагалі - це доведення до банкрутства державного підприємства та махінації з фінансовими ресурсами. За таке під час війни треба ставити до стінки.
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Рядовая труженица Укрпочты", почтальон в Запорожье за 5 тыс. в м-ц в любую погоду пешком по участку... И пенсии разносит... Количество почтовых отделений - сокращают (у нас в центре города кто-то положил глаз на помещение отделения № 1, так что отделение № 40 - "уплотнили", теперь там два.... Сволочь ты циничная, Игорь Смелянский.
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