 Тимошенко хочет за счет зарплаты Смелянского поднять оклады сотрудникам "Укрпочты". Тот предлагает ей новый калькулятор

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Звезда политического хит-парада последних 20 лет Юлия Тимошенко в эфире NewsOne назвала меня "грантовым существом" и сказала, что на мою зарплату можно в 3 раза увеличить зарплату почтальонам.
Юлия Владимировна, зарплата - это не часть вашей политической программы - "всем раздать и поделить". Зарплата - это счетная величина. А моя зарплата, делённая на всех сотрудников Укрпошты, составит всего 9.5 гривен в месяц после налогов", - написал Смелянский.
После этого он сказал, что готов подарить Тимошенко современный калькулятор, чтобы "вам, как бывшему премьер-министру больше не было стыдно на эфире".
Эти уроды совсем берега потеряли. Мне интересно услышать объяснения от его зеленого начальника Гончарука, какими такими уникальными способностями владеет этот чел, чтобы каждый месяц из моих налогов платить ему 1 800 000 грн? Уверен, что и на 100 тыщ. в месяц будет очередь из желающих с необходимыми навыками. Этот сучий клоп каждый месяц заново миллионером становится, пока пенсионеры каждую копейку считают на кассе. И даже 9 грн им бы не помешали. Должен быть открытый конкурс на гос. должности с понятной логикой начисления зарплат, а не столько сколько хочу, столько беру. В кино
лохамзеленому электорату совсем другое показывали.
хрен успеешь за вами.... - то блин колована де найдете, то ету рухлядь...