 Нацгвардия опровергла информацию о расширении ее разведфункций: "НГУ не может быть органом разведки"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно с законопроектом №2412-д, Национальная гвардия Украины не имеет права быть органом разведки. В то же время Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач и в пределах определенных законодательством полномочий осуществлять деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины в частности, в районе операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сегодня разведка является неотъемлемым элементом ведения боевых действий на востоке Украины, поэтому предоставление НГУ этих функций позволяет эффективнее использовать подразделения Нацгвардии в зоне Операции объединенных сил и сохранить жизни личного состава.
Также отмечается, что над законопроектом 2412-д работала рабочая группа создана при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в состав, которой вошли народные депутаты, представители Офиса Президента Украины, соответствующие специалисты и эксперты СНБО, составляющих сектора безопасности и обороны, Офиса НАТО в Украине, а также представители общественных организаций.
Отдельно внимание акцентируется на том, что возможность произвола и неограниченного использования Национальной гвардией Украины полномочий, предусмотренных принятым законопроектом, исключается.
"В соответствии с частью второй статьи 9 законопроекта определено то, что "подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии Украины, которые в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины", что делает невозможным осуществление любых мероприятий, которые не касаются выполнения задач определенных Законом Украины "О Национальной гвардии Украины"", - говорится в сообщении пресс-службы.
один хрен никто ни за что не отвечает...
Хіт весняного призову будеStatus Quo - In The Army Now
Прийшла повістка в рідне селоДе я кидав лопатою гівноНе хочу в арміюО-о-о не хочу в армію
Нема там мамкиних катлет,Там б'ють і заставляють мить туалетНе хочу в арміюО-о-о не хочу в армію
Всі командири там дуже злі,Щей на Донбасі сидять моsk@ліНе хочу в арміюО-о-о не хочу в армію
Запомните эту сепарскую харю. Слуга народа Александр Мережко. Единственный депутат Рады, который проголосовал ПРОТИВ парламентского заявления в поддержку украинского военного Виталия Маркива #FreeMarkiv. И это не какой-то там рядовой ЗEпутат, а ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕЕще раз. Слуга народа Александр Мережко - единственный, кто нажал красную кнопку при голосовании. Даже сраные рыги, враги Украины, не осмелились. Либо не голосовали, либо воздержались. А этот "слуга народа" взял и запилил каминг-аут.
Это же надо так спалится, консерва тупая
- Да какая разница?
Про це повідомила з посиланням на свої джерела в Офісі президента позафракційний народний депутат Анна Скороход.
"А взагалі, можливо, це вам не подобається, але, згідно з цією інсайдерською інформацією з Офісу президента, яку мені надавали, і я зараз не маю підстав їй не довіряти, дійсно, Зеленський зустрічався з Сурковим. І чому Оман? Тому що Сурков - під санкціями. Все. Про що говорили, до чого прийшли - мені невідомо.
Лохи мусорские.