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 Общество, Здоровье
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 Система eHealth получила аттестат о защите информации: данные пациентов в безопасности, - Федоров

Система eHealth получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Система eHealth начала работать 2,5 года назад. Одной из главных претензий все эти годы к системе было отсутствие понятной и подтвержденной официально системы защиты данных пациентов", - рассказал он.

По словам Федорова, ключевые комментарии от международных партнеров касались ситуации вокруг системы eHealth - "неизвестно, хранятся ли надежно персональные данные пациентов".

"Сегодня эта проблема решена. Система eHealth соответствует стандартам защиты, так как получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации", - отметил Федоров.

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Система eHealth получила аттестат о защите информации: данные пациентов в безопасности, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170606
 
 
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Розпочинав би на Марсі трансформацію Фьодоров з нуля. Ефект той самий.
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Яким чином може бути забезпечена безпека цих даних, якщо доступ до неї є з кожного компьютера медичного закладу, а компьютерні мережі розташовуються у відкритих місцях (коридорах, сходах) медичних установ. Неможливо здійснити захист такої системи бо всього бюджету України не вистачить аби дотриматися КСЗІ у медустановах.
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