 Система eHealth получила аттестат о защите информации: данные пациентов в безопасности, - Федоров

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Система eHealth начала работать 2,5 года назад. Одной из главных претензий все эти годы к системе было отсутствие понятной и подтвержденной официально системы защиты данных пациентов", - рассказал он.

По словам Федорова, ключевые комментарии от международных партнеров касались ситуации вокруг системы eHealth - "неизвестно, хранятся ли надежно персональные данные пациентов".

"Сегодня эта проблема решена. Система eHealth соответствует стандартам защиты, так как получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации", - отметил Федоров.

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