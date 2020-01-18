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 Украина с Грузией подали в ІМО жалобу на РФ из-за препятствования поиску и спасению в море

Украина и Грузия подали жалобу в Международную морскую организацию (ІМО) относительно противоправных действий России в Черном, Азовском море и Керченском проливе.

Об этом в субботу, 17 января, сообщает посольство Украины в Великобритании в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Действия России препятствуют поисково-спасательным операциям, говорится в сообщении.

Жалобу Украины и Грузии на это поддержали в ЕС и США, сказано в сообщении.

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Ранее Киев выражал протест из-за расширения района обслуживания радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск в ІМО. Украина тогда настаивала, что объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться только украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск.

Украина с Грузией подали в ІМО жалобу на РФ из-за препятствования поиску и спасению в море 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170603
 
   
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Мирослав Гай
Украина с Грузией подали в ІМО жалобу на РФ из-за препятствования поиску и спасению в море - Цензор.НЕТ 2917

"Стратегія національної безпеки України, яку в п'ятницю представили на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО), передбачає заходи щодо зниження напруженості у відносинах з Росією. Про це повідомила прес-служба глави української держави.
- Пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ і напруженості в двосторонніх відносинах, - йдеться в повідомленні."
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решившие затеять молниеносную победную вайнушку молодые государства щас предстают в образе обиженных потерпевших. отсюда вывод - не нада начинать того , шо не сможешь закончить
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Так смішно... Зє-йло і РНБУкраїни. Та за три копійки з радістю продасть Україну ізраїльтянин.
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У кого позднее зажигание ? У Украины или Грузии ? - Губошлепы однозначно. -А еще на эстонцев киваем ))
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Да плевать хотел ********* на эту жалобу. Если произойдёт ЧУДО и Международная морская организация пообещает применить санкции то на следующий день ***** покажет мультик о гипер-пупер ракете.
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