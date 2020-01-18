 Украина с Грузией подали в ІМО жалобу на РФ из-за препятствования поиску и спасению в море

Об этом в субботу, 17 января, сообщает посольство Украины в Великобритании в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Действия России препятствуют поисково-спасательным операциям, говорится в сообщении.

Жалобу Украины и Грузии на это поддержали в ЕС и США, сказано в сообщении.

Смотрите также: На кораблях ВМС Украины в Азовском море прошли учения по работе с донными минами, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Ранее Киев выражал протест из-за расширения района обслуживания радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск в ІМО. Украина тогда настаивала, что объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться только украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск.