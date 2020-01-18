 Украина с Грузией подали в ІМО жалобу на РФ из-за препятствования поиску и спасению в море

Об этом в субботу, 17 января, сообщает посольство Украины в Великобритании в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Действия России препятствуют поисково-спасательным операциям, говорится в сообщении.
Жалобу Украины и Грузии на это поддержали в ЕС и США, сказано в сообщении.
Ранее Киев выражал протест из-за расширения района обслуживания радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск в ІМО. Украина тогда настаивала, что объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться только украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск.
"Стратегія національної безпеки України, яку в п'ятницю представили на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО), передбачає заходи щодо зниження напруженості у відносинах з Росією. Про це повідомила прес-служба глави української держави.
- Пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ і напруженості в двосторонніх відносинах, - йдеться в повідомленні."