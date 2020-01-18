 Разумков: Повышение зарплат чиновников должно быть привязано к росту зарплат населения

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.
"Если мы с вами говорим о повышении заработных плат для чиновников, наверное, их стоило бы привязывать к росту заработных плат населения. Когда мы сравниваем зарплату главы Верховной Рады Украины и его коллег, то здесь - $1,5 тыс., а в Европе, если не ошибаюсь, - до $50 тыс. Конечно же, разрыв колоссальный. Но, например, 3 декабря был Международный день людей с инвалидностью. Я был на выставке, смотрел, что они делают своими руками. Феноменальные вещи просто из яичной скорлупы, она мягкой становится. И когда они говорят, какая у них пенсия, заикаться о том, что давайте повысим мне зарплату, язык у меня не повернется", - сказал он.
Спикер Рады отметил, что максимальная зарплата, которую он получил на своей должности, составила 41 тыс. грн.
"Я достаточно обеспеченный человек. Подавал декларацию, каждый желающий может ее посмотреть. Мне, моей семье на жизнь точно хватает, у меня есть финансовая подушка, я об этом открыто говорю. Она позволяет мне нормально существовать даже при зарплате 38 тыс. грн", - подчеркнул Разумков.
Ранее президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.
зекоМАНДА ВАС СДЕЛАЛИ!!!
"Невже я породив таке?"
Они догадались !
Они вдруг поняли , что страной управляет каста чиновников - людей бесконтрольных , неподсудных , живущих в параллельном мире и считающих народонаселение лишь биомассой , служащий им источником доходов !
Или , как всегда , лишь прикидываются ???
а надбавки (раз в квартал), а доплаты (отменить в связи с дырой в бюджете) и возврат за аренду - отменить - нехай в общаге тулятся! доплата на отдых? - в санаторий под Киевом скидка...на лечение? - так Феофания бесплатно клизму всунет...
а то каста небожителей зажравшихся не знает по чем батон (не золотой конечно, то они знают)))
У них и так всё расчудесно !
или 166 940 Крон (6500 Евро) после вычета. Это зарплата в месяц. Т.е. за год
президент Чехии зарабатывает чистыми 120 000 Евро. Получается, что зарплата
президента страны всего лишь в 7 раз выше средней зарплаты по стране. У премьер-министра и
председатели парламентских палат зарплаты составляет
203 600 Крон (7900 Евро) до вычета налогов и 136 461 Крон (5300 Евро) после
вычета. Жалованье у министров
обороны, здравоохранения, образования и т.д.
составляет 144 600 Крон (5600 Евро) до вычета налогов или 100 000 Крон
(3900 Евро) после вычета налогов. Сенаторам платят 75 900 Крон (3000 Евро) до вычета налогов или 54 300 Крон
(2100 Евро) после вычета. Зарплата мэров зависит от численности
населения города. Самая высокая зарплата у мэра Праги,
которая составляет 120 447 Крон в месяц (4700 Евро) до вычета налогов или 85
000 Крон (3300 Евро) после вычета. И это в Чехии ВВП на душу населения которой в 5 (пять) раз выше, чем в Украине
Годовой ВВП сейчас 2 000$, значит зарплата чиновника должна быть 1800$ в год.
Кто из чиновников в Германии получает до 50 тыс.евро?