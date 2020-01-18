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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1979) госслужащие (253) Разумков Дмитрий (362)

 Разумков: Повышение зарплат чиновников должно быть привязано к росту зарплат населения

Зарплаты украинских чиновников должный быть в прямой зависимости от зарплат простых граждан.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы с вами говорим о повышении заработных плат для чиновников, наверное, их стоило бы привязывать к росту заработных плат населения. Когда мы сравниваем зарплату главы Верховной Рады Украины и его коллег, то здесь - $1,5 тыс., а в Европе, если не ошибаюсь, - до $50 тыс. Конечно же, разрыв колоссальный. Но, например, 3 декабря был Международный день людей с инвалидностью. Я был на выставке, смотрел, что они делают своими руками. Феноменальные вещи просто из яичной скорлупы, она мягкой становится. И когда они говорят, какая у них пенсия, заикаться о том, что давайте повысим мне зарплату, язык у меня не повернется", - сказал он.

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Спикер Рады отметил, что максимальная зарплата, которую он получил на своей должности, составила 41 тыс. грн.

"Я достаточно обеспеченный человек. Подавал декларацию, каждый желающий может ее посмотреть. Мне, моей семье на жизнь точно хватает, у меня есть финансовая подушка, я об этом открыто говорю. Она позволяет мне нормально существовать даже при зарплате 38 тыс. грн", - подчеркнул Разумков.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

Источник: https://censor.net.ua/n3170599
 
   
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Лицемерный, циничный мерзавец. Зарплата Меркель 17 700 Евро...Депутаты раз в 3-7 больше средней по стране...небольше 10....И что негодяй скажет о пенсиях и зарплатах граждан Европы?! А украинцам только тарифы и цены европейские. упыри. Место сидения определяет точку зрения. голосовали не за Зе, а ПРОТИВ Порошенко! И уж точно не за таких "слуг уродов", состав кабмина и их действия. если бы ОН и Они то что сейчас творят со страной написали в предвыборных обещаниях, то и Зе и этих особей не было бы и в 2-м туре и в Раде..
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Больше половины пенсионеров имеют пенсию чуть более 2 тыс. грн., а т.н. "слугам" этих пенсионеров хотят добавить к зарплате 3 тыс.
зекоМАНДА ВАС СДЕЛАЛИ!!!
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может сначала привяжешь, а потом будешь мародерить бюджет?
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На следующих президентских выборах победит тот кандидат который пообещает загнать обратно в цирк всех этих клоунов, шутов, скоморох и лицедеев
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А Г+Г опять подскажет - кого, а может сам 95 квартал опять покажет - кто плохой?
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пообещать и сделать это разные понятия. Зе не обещал, но критикуя попередников выстроил обещания, которые выборцы так поняли для себя.
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Давай ,давай Дима, лицо посеръезней,ты же не в Вечернем Квартале!
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Татко Разумкова в домовині перевертається.
"Невже я породив таке?"
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Ну наконец-то !
Они догадались !
Они вдруг поняли , что страной управляет каста чиновников - людей бесконтрольных , неподсудных , живущих в параллельном мире и считающих народонаселение лишь биомассой , служащий им источником доходов !
Или , как всегда , лишь прикидываются ???
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та не...лучше к минимальной зарплате.. а премии к КЗоТу (не более 50 процентов)
а надбавки (раз в квартал), а доплаты (отменить в связи с дырой в бюджете) и возврат за аренду - отменить - нехай в общаге тулятся! доплата на отдых? - в санаторий под Киевом скидка...на лечение? - так Феофания бесплатно клизму всунет...
а то каста небожителей зажравшихся не знает по чем батон (не золотой конечно, то они знают)))
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И вот скажите , а нахрена им что-то тут улучшать при таких-то зряплатах ?
У них и так всё расчудесно !
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В основном замминистры ... и вот нафик нам столько дармоедов ?!
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Разумков вчера откровенно соврал с трибуны ВР сказав что отчета Правительства не будет потому что Премьер написал заявление об отставке. Вечером Разумков сам сказала что никакого заявления не было, был только жест. Лично мне это жест представляется как средний палец народу Украины с трибуны Высшего органа власти Украины. Никакого больше доверия, ни одному слову.
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.Зарплата президента Чехии (Милош Земан) составляет 252 800 Крон (10000 Евро) до вычета налогов
или 166 940 Крон (6500 Евро) после вычета. Это зарплата в месяц. Т.е. за год
президент Чехии зарабатывает чистыми 120 000 Евро. Получается, что зарплата
президента страны всего лишь в 7 раз выше средней зарплаты по стране. У премьер-министра и
председатели парламентских палат зарплаты составляет
203 600 Крон (7900 Евро) до вычета налогов и 136 461 Крон (5300 Евро) после
вычета. Жалованье у министров
обороны, здравоохранения, образования и т.д.
составляет 144 600 Крон (5600 Евро) до вычета налогов или 100 000 Крон
(3900 Евро) после вычета налогов. Сенаторам платят 75 900 Крон (3000 Евро) до вычета налогов или 54 300 Крон
(2100 Евро) после вычета. Зарплата мэров зависит от численности
населения города. Самая высокая зарплата у мэра Праги,
которая составляет 120 447 Крон в месяц (4700 Евро) до вычета налогов или 85
000 Крон (3300 Евро) после вычета. И это в Чехии ВВП на душу населения которой в 5 (пять) раз выше, чем в Украине
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Зебобики усё нормально голосуй за ЗЕ хуже не будет 🙋🙋🙋🙋 скоро будут выборы в местные советы вы обязательно выбирайте зебилов бо Вислюку власти не хватает А Ха Ха Ха Ха Ха страна ВЫРОДКОВ
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Предложи лучшего. Из жопы и бппп - не предлагать.
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Ну не придурок такие вещи не комментируются а просто вводятся тем более этот клоун у власти Разумков: Повышение зарплат чиновников должно быть привязано к росту зарплат населения - Цензор.НЕТ 8063
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Если мы строим государство,а не навозную кучу - все должно быть всем понятно и ясно.
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В любом деле требуется логика. Как и в часах. Если маховик поворачивается,то он цепляет шестеренку и та в свою очередь подталкивает другую. Невозможно создать систему без взваимодействий. И если муравей видит,что зарплата у другого намного выше,он должен понимать почему.
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А еще лучше к эффективности отдельно взятого чиновника
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вам зарплати не потрібні ви й так крадете...
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Повышение зарплат чиновников должно быть привязано к ВВП на душу населения!
Годовой ВВП сейчас 2 000$, значит зарплата чиновника должна быть 1800$ в год.
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У Меркель 17 тыс.евро зарплата.
Кто из чиновников в Германии получает до 50 тыс.евро?
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