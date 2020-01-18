 Министр юстиции Малюська поддержал Гончарука из-под стола: Даже при смерти буду увольнять саботирующих работу. ФОТО

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.) все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства", - сказал он в посте, прикрепив странное фото.

Малюська подчеркнул, что поддерживает Гончарука, назвав его лучшим премьером в истории Украины.

15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, которую Зеленский не принял.