EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  3189  54
Материалы по теме:
Все про:Гончарук_Алексей (530) Малюська Денис (28)

 Министр юстиции Малюська поддержал Гончарука из-под стола: Даже при смерти буду увольнять саботирующих работу. ФОТО

Министр юстиции Денис Малюська назвал премьера Алексея Гончарука лучшим в истории Украины.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.) все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства", - сказал он в посте, прикрепив странное фото.

Министр юстиции Малюська поддержал Гончарука из-под стола: Даже при смерти буду увольнять саботирующих работу 01

Малюська подчеркнул, что поддерживает Гончарука, назвав его лучшим премьером в истории Украины.

15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, которую Зеленский не принял.

Министр юстиции Малюська поддержал Гончарука из-под стола: Даже при смерти буду увольнять саботирующих работу 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170596
 
 
 Топ комментарии
 
Жалкие клоуны. Уже даже не смешно.
 показать весь комментарий
 
Их всех надо на освидетельствование в псих медкомиссию. Где их понабирали? В дуракдоме день открытых дверей был. они разбежались и осели на Грушевскго?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Их всех надо на освидетельствование в псих медкомиссию. Где их понабирали? В дуракдоме день открытых дверей был. они разбежались и осели на Грушевскго?!
 показать весь комментарий
 
 
Тааак! Ваші емоції дуже красномовні. І я з Вами погоджуся. Тут сміх, змішаний з тихим жахом.
 показать весь комментарий
 
 
Пациенты психушки у власти. Зелики,вы такой "реформы" и "эры благополучия" хотели?
 показать весь комментарий
 
 
я согласен с Ревой, что эпизод с выписыванием премий самим себе показал степень неадекватности министров. Гончарук - первый неадекват, и его следовало увольнять сразу же после эпизода с самокатом....
 показать весь комментарий
 
 
а самокат то причем?)))) самокат можно оставить)))))
 показать весь комментарий
 
 
Вот если бы он был красивой женщиной и поддержала бы из под стола... то был бы зачёт. А так это отвратительно.
 показать весь комментарий
 
 
піторасам не потрібні красиві жінки воно і так подерже ще й подроче...
 показать весь комментарий
 
шпокаються вони там всі один з одним чи що?)
 показать весь комментарий
 
 
А прикольно да? Прикидываются дурачками исдают, продают Украину своим хозяевам...Соросу, МВФ, Траннациональным корпорациям. А потом что с этих недоумков взять, некоторые свалят за бугор, ну у кого двойные гражданства и к хозяевам чьи они слуги РЕАЛЬНО.
 показать весь комментарий
 
 
щось ти по кацяпські щебечеш бо забув сюди кацапстан вписати було б ок а причому тут сорос с мвф?
 показать весь комментарий
 
Лишнехромосомное, ты ему тоже "аргумент" про VPN скажи, а то у тебя тут все, кто под украинским флагом, и ты в том числе, - украинцы.
 показать весь комментарий
 
Боже, врятуй Україну від божевільних!
 показать весь комментарий
 
 
Наче про мене.. І тут, і на вулицях готові були "горло перекусить", коли казав, що "вляпаєтеь у зелене лайно" - будете каяться... Дай бог, щоб не було пізно..".
 показать весь комментарий
 
 
це штопаний *Андон, який жалівся, який він бідний та нещасний на зарплату 16 тис, при цьому отримав більше 200 тис за грудень?! Министр юстиции Малюська поддержал Гончарука из-под стола: Даже при смерти буду увольнять саботирующих работу - Цензор.НЕТ 3676тварини жадібні та лицемірні, будете на каштанах будете висіти, якщо ще народ позлите!
 показать весь комментарий
 
 
Це пі....ць в країні пенсіонери ледь виживають, куча проблем, дирка в бюджеті, а у них все поприколу, адже цей тренд задав їм оманський, бігати по фонтанах під час кризи, кривлятися , їсти шаурму, на детектори ходили поприколу, квартал в дії, моя мама любить швидкість, тепер народ їж і не обляпайся.
 показать весь комментарий
 
 
Бляха, скорее бы этот сон закончился. Так хочется проснутся в нормальной стране, пускай на первых порах не такой богатой, но с государственниками у власти, которые знают, что делать, как делать, чтобы Украина с ее природными ресурсами и с той частью людей, которые адекватно оценивают ситуацию в стране, стала процветающей державой в Европе.
 показать весь комментарий
 
 
шо он там и кому под столом.... поддержал? )))) (дамы, пардон!)
 показать весь комментарий
 
 
Слово подкаблучника и тряпки которого контролируют жена и мама ничего не значит. Более того, его нахождение в Правительстве и публичное нытьё о деньгах есть прямое унижение всех ветвей власти Украины.
 показать весь комментарий
 
 
только один вопрос...касающийся безопасности нашей страны
а можно как-то проверить... ото всё...у психиатра, нарколога ...и экзорциста))))
 показать весь комментарий
 
 
Так кто же из них наибольший тупица?
 показать весь комментарий
 
 
Шо то мне подсказывает шо мы - тот самый лохторат Украины в пошуках свого богагетьмана!
 показать весь комментарий
 
 
Конечно самый лучший для них - зарплаты по миллиону получают, шоб им даже воровать стало лень, а не то, шо страной управлять.
 показать весь комментарий
 
 
уже и комментировать практически нечего, вопрос когда это зеленое стадо полудурков во главе с нелохом оторвут от власти
 показать весь комментарий
 
 
Реально там все дебилы, ни одного нормального
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский! Когда тебе лижут жопу это может быть только смазка!
 показать весь комментарий
 
Одна из главных ошибок Зеленского, помимо своевременной непосадки на нары соевой мразоты, это формирование Кабмина из явных дебилов.
 показать весь комментарий
 
 
Там все идиоты. Поголовно.
И нахваливают друг друга сами, потому что адекватный человек может только послать их нах.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх