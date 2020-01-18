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 Политика Украины
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 Итог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить еще более тупых, - "слуга народа" Дубинский

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский написал резкий пост по итогам разговора президента Владимира Зеленского с премьером Алексеем Гончаруком об отставке последнего.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Краткий итог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить ещё более тупых. Но уволить никого не получится, потому что увольнять должен самый тупой. Тупик", - написал он.

Напомним, вчера Зеленский в разговоре с Гончаруком попросил премьера найти в Кабмине "слабые места и заменить".

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15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Итог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить еще более тупых, - слуга народа Дубинский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170595
 
   
 Топ комментарии
 
Запомните эту сепарскую харю. Слуга народа Александр Мережко. Единственный депутат Рады, который проголосовал ПРОТИВ парламентского заявления в поддержку украинского военного Виталия Маркива #FreeMarkiv. И это не какой-то там рядовой ЗEпутат, а ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕИтог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить еще более тупых, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 867
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а самий тупий це - Гарант? Итог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить еще более тупых, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4989
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Одна из причин, хотя и наиболее вероятная, если слуга нападает на старшего слугу...
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проголосовавши за 95 квартал вы обрели позор во время войны
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Шісткам коломойського цього разу не вдалося пропхнути свого кадра в прем'єри, щоб відібрати для бєні приват. От вони й бісяться, провокують скандали, обзивають усіх, хто не танцює під дудку бєні, тупими. Ти сам дубіна стоєросовая!
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Полная версия: тупой попросил тупого уволить ещё более тупых.
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самая полная: тупой дубинский сказал что, тупой попросил тупого уволить ещё более тупых.
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Только "особо-одарённые", могут в всерьёз воспринимать Бениных лузеров, не говоря уже об их зашкварах...
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Саша, как там мама? Підсумок наради президента з прем'єром: тупого попросили звільнити ще тупіших, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 2078
Ну вот почему сегодня, как сволочь, так обязательно "слуга" народа?
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Скоро порохоботы станут поддерживать зебилов потому, что явно видно что против Порошенковской аферы с ОВГЗ только Коломойский и его команда. Зеленскому понравилось брать деньги из воздуха вместе с Маркаровой и Гонтаревой оставляя долги будущей власти и народу Украины.
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Не ври. Не было никакой аферы. Порошенко все украл и точка.
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Всю власть Слуге Народа в республике Бенин!
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Слуга Каламойского отрабатывает мамалюбитскорость
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....ХЗ іноді здається, що істоти, які зараз при владі, обрані суспільством для того щоб окреслити і показати всім які взагалі можуть бути межі "дніща" в країні.
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Эта тупая тварь назвала их тупыми - вот это тупик. Майдан вас выведет из тупика да на фонарный столб.
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Ну Вы там разбирайтесь кто из Вас самый тупой можете и конкурс устроить, но мнение канализационной трубы дубинского как вааще не интересно Підсумок наради президента з прем'єром: тупого попросили звільнити ще тупіших, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5919
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Сказал высер Коломойского... Бене Приват не отдают вот оно и злиться спуская купленных шавок...
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Цю гниду сепарську дібилінського чи дубинсбкого,,,, та "какая разніца" .... виженуть з ВР чи янелох таки лох?
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Язик Дубіновічя так глибоко боронував зад каломойши, що аж ярмулка сповзла.
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