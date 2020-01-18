 Итог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить еще более тупых, - "слуга народа" Дубинский

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Краткий итог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить ещё более тупых. Но уволить никого не получится, потому что увольнять должен самый тупой. Тупик", - написал он.

Напомним, вчера Зеленский в разговоре с Гончаруком попросил премьера найти в Кабмине "слабые места и заменить".

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15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.