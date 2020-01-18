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Все про:война (3720) обстрел (8607) Донбасс (20462) операция Объединенных сил (1998)

 Враг за минувшие сутки 8 раз обстрелял позиции ОС: потерь нет

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела; рядом с Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза неподалеку от Павлополя - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие; вблизи Васильевки - из стрелкового оружия.

Три обстрела по нашим позициям противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно два раза рядом с н.п. Орехово - из миномета калибра 120 мм - 4 мины и гранатометов различных систем; неподалеку от Луганского - из ручного противотанкового гранатомета - 1 выстрел, а из также крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

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"С начала текущих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески. Один украинский защитник получил ранения", - добавили в штабе.

Враг за минувшие сутки 8 раз обстрелял позиции ОС: потерь нет 01
Враг за минувшие сутки 8 раз обстрелял позиции ОС: потерь нет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170594
 
 
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пораненому найскорішого одужання і повного відновлення..
(бережи вас, захисників наших, Боженька)
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Хто тепер наживається на війні?
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пораненому найскорішого одужання і повного відновлення..
(бережи вас, захисників наших, Боженька)
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На канале Г+Г рассказывали что наживается Порошенко никак нажиться не может, особенно правдивую историю вдувал и вдувает в уши избирателей Осла Оманского, Дубинский - мама которого любит скорость
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"втрат немає" - значит нужно дружить - это же нашибратья! И срочно проводить изменения в конституцию для децентрализации и их легализации по всей Украине...
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Об этом перетер на Оманских берегах с чиченом Сурковым Осел Оманский
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Оманский барыга , наживается на войне .... ))))
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а що там за борти з пораненими прибувають? І що під Маріуполем? Там тихо чи ні?
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Європейський Союз занепокоєний повідомленнями СММ ОБСЄ про присутність бойовиків керованих Росією збройних формувань на ділянці розведення сил у Петрівському. Ворог за минулу добу 8 разів обстріляв позиції ОС: втрат немає - Цензор.НЕТ 1470


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Шалена Бджілка‏ @crazybeeua..

. На переговорах у Мінську представники України та московії обговорювали 9 можливих ділянок для розведення військ на Донбасі, але погодити змогли лише одну.
У підсумку сторонам остаточно вдалося домовитися лише про розведення сил біля пункту пропуску «Гнутове».
..Ворог за минулу добу 8 разів обстріляв позиції ОС: втрат немає - Цензор.НЕТ 9218
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для чого от цікаво це розведення якщо в нас пачками поранені?
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Перемирия нет, но зе продолжает сдавать территории.
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