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 Политика Украины
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 СБУ расследует прослушку в кабинете Гончарука, - Рябошапка

Служба безопасности Украины начала расследование по факту незаконной прослушки в кабинете премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "РБК-Украина" 17 января рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка.

Он отметил, что открыто уголовное производство по факту прослушки Гончарука. 

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы от СН просят СБУ проверить достоверность "записей Гончарука", - представитель Кабмина в ВР Шуляк

Источник: https://censor.net.ua/n3170593
 
 
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Ждём слива уже с Охвиса ***********. Особенно по поводу переговоров кловуна с его кацапскими подельниками. Там будет много приколов за которые голосовали ЗЕбилы. На поржать точно хватит.
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да ладно, и кого искать то собрались, вот так попрёт показуха активности и не понятного успеха - но просмотрю, ведь сказал же, просмотрю спектакль до конца, до the end.
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