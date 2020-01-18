 На пробное ВНО зарегистрировались уже более 65 тысяч участников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

"За неделю завершится регистрация для участия в пробном ВНО. По данным региональных центров оценивания качества образования, по состоянию на 17 января сформирован 261.469 заявок на участие в пробном внешнем независимом оценивании. Для составления теста с украинского языка и литературы подано 135.862 заявки, математики – 45.398, истории Украины – 28.071, английского языка – 32580", – говорится в сообщении.

По данным центра, из зарегистрированных 65.890 человек, большинство (48.816) изъявили желание сдавать пробное тестирование по двум предметам.

3 января в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Она продлится до 24 января. Стоимость пробного ВНО колеблется от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

Ранее сообщалось, что пробное внешнее независимое оценивание изъявили желание пройти 10,5 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стартовала регистрация на пробное ВНО, - Минобразования