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 Политика Украины
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Все про:Госархстройинспекция (43) Гончарук_Алексей (530)

 "Схематозов" в ГАСИ не будет, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо схем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал премьер-министр Алексей Гончарук в твиттере

"Схематозов", в частности, в ГАСИ, не будет. Это - моя принципиальная позиция. Потребуется - ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она есть сейчас", - написал Гончарук в своем микроблоге Твиттер.

По его словам, в 2020 году правительство инициирует "большое строительство".

"Украине нужна конкурентная строительная отрасль как один из драйверов экономики", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если понадобится, мы ликвидируем ГАСИ в ее нынешнем виде, - Гончарук пообещал поддержку строительной отрасли

Источник: https://censor.net.ua/n3170591
 
   
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Не ликвидирует. Слишком прибыльная схема. Посадят своих людей. 😎
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***-ь, ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ШО И СКАЗАТЬ=))
https://www.youtube.com/watch?v=FdNayn8hYOw В Омане внезапна случился потоп.
Работает же зелёная пошесть.
Значит так, Янелох Пассажирович едет на 9 мая в Москву. Полюбэ. Это даже не обсуждается. Потом чаепитие в Кантемировской дивизии. После этого экскурсия в Тюмень, Ижевск, Якутск, Находку и Владивосток. Большая экскурсия. В каждый город. Посещение всех кораблей всех флотов и конечно же визит на крейсер Аврору.
В Кремль зайти два раза. Пожать руку Путину три раза. Попу Кириллу четыре раза облобызать тыльную часть ладони. Лучше пять раз. Пусть будет контрольный подход...
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а представь, где он находиться сегодня, завтра итд.
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Старые схемы на новом месте, как "училка" возглавила ГАСИ



ГАСИ возглавила учительница: отныне лицензии будут выдавать физруки и трудовики.

Разрешительная Административно-Бюрократическое Учреждение Украины (новое будущее реформированое название ГАСИ) показало лучшие достижения в системе «турборежима» и за три дня провела аудит деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции по существующей структуре: лицензиям, главным инспекторам и всем разрешениям за последние годы.
Кстати, аудит - это проверка бухгалтерской отчетности, учета, первичных документов и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования с целью определения достоверности их отчетности, учета, его полноты и соответствия действующему законодательству и установленным нормативам. Елена Костенко оказалась еще и бухгалтером и единолично провела большую работу.....
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Ага. Який самокатний економіст ми вже знаємо...
Щось є підозри на те що антикорупціонер він аналогічний.
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упс, так он профан и не только в экономике, кстати, сколько вам до следующих выборов, как вам самим кажеться - дотянете или в переди Белоруси проидёте?
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ГАСИ нужно закрыть документы сжечь! ЛЮДЯМ по миллиону выходного пособия! И начать строить под другим названием но с теми же проверенными кадрами, по новой и зарплаты по миллиону в месяц назначить! Если присягнут на верность новым хозяевам! Чтобы не было соблазнов красть "по мелочам"!
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Нужно ведь скрыть все делишки, а нет Инспекции так и не кого наказывать. Всё прощено и легализировано! И проверить негде, а наказать за захват тоже! Документы в архиве не сохранились, виновные разбежались!
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То добре що схематозу не буде. А що з приводу сальмонели у мізках керівників?
🤔
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