Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал премьер-министр Алексей Гончарук в твиттере
"Схематозов", в частности, в ГАСИ, не будет. Это - моя принципиальная позиция. Потребуется - ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она есть сейчас", - написал Гончарук в своем микроблоге Твиттер.
По его словам, в 2020 году правительство инициирует "большое строительство".
"Украине нужна конкурентная строительная отрасль как один из драйверов экономики", - говорится в сообщении.
https://www.youtube.com/watch?v=FdNayn8hYOw В Омане внезапна случился потоп.
Работает же зелёная пошесть.
Значит так, Янелох Пассажирович едет на 9 мая в Москву. Полюбэ. Это даже не обсуждается. Потом чаепитие в Кантемировской дивизии. После этого экскурсия в Тюмень, Ижевск, Якутск, Находку и Владивосток. Большая экскурсия. В каждый город. Посещение всех кораблей всех флотов и конечно же визит на крейсер Аврору.
В Кремль зайти два раза. Пожать руку Путину три раза. Попу Кириллу четыре раза облобызать тыльную часть ладони. Лучше пять раз. Пусть будет контрольный подход...
ГАСИ возглавила учительница: отныне лицензии будут выдавать физруки и трудовики.
Разрешительная Административно-Бюрократическое Учреждение Украины (новое будущее реформированое название ГАСИ) показало лучшие достижения в системе «турборежима» и за три дня провела аудит деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции по существующей структуре: лицензиям, главным инспекторам и всем разрешениям за последние годы.
Кстати, аудит - это проверка бухгалтерской отчетности, учета, первичных документов и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования с целью определения достоверности их отчетности, учета, его полноты и соответствия действующему законодательству и установленным нормативам. Елена Костенко оказалась еще и бухгалтером и единолично провела большую работу.....
Щось є підозри на те що антикорупціонер він аналогічний.
🤔